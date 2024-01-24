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Воздушную тревогу по всей Украине отменили спустя два часа

Воздушную тревогу по всей Украине отменили спустя два часа - РИА Новости, 24.01.2024

Воздушную тревогу по всей Украине отменили спустя два часа

Сигнал воздушной тревоги, звучавший около двух часов, отменили на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T15:11

2024-01-24T15:11

2024-01-24T15:11

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Сигнал воздушной тревоги, звучавший около двух часов, отменили на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Масштабную воздушную тревогу на Украине в среду объявили около 12.45 мск. В 13.50 ее отменили. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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в мире, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины