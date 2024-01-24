https://ria.ru/20240124/toplivo-1923286260.html

В России выросла средняя розничная цена на дизтопливо

В России выросла средняя розничная цена на дизтопливо - РИА Новости, 24.01.2024

В России выросла средняя розничная цена на дизтопливо

Средняя розничная цена дизельного топлива в России с 16 по 22 января выросла на 0,03%, или на 2 копейки, до 64,48 рубля за литр, свидетельствуют данные... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T19:12

2024-01-24T19:12

2024-01-24T19:12

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цены на нефть

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министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Средняя розничная цена дизельного топлива в России с 16 по 22 января выросла на 0,03%, или на 2 копейки, до 64,48 рубля за литр, свидетельствуют данные Росстата. По состоянию на 15 января дизельное топливо на АЗС в среднем стоило 64,46 рубля за литр. Средняя цена бензина с 16 по 22 января поднялась на 0,02%, или на 1 копейку, до 54,93 рубля за литр. Что касается отдельных марок бензина, то Аи-92 подорожала на 0,04%, или на 2 копейки, до 50,54 рубля; Аи-95 - на 0,04%, или 2 копейки, до 55,18 рубля. Марка Аи-98 в цене не изменилась - 68,62 рубля за литр. Общая инфляция в стране за отчетный период составила 0,07%. Рост цен на бензин за неделю был зафиксирован в 24 регионах России. Сильнее всего он подорожал в Дагестане - на 1%. В то же время снижение цен было зафиксировано в 8 субъектах. Более всего он подешевел в Камчатском крае (-2,2%). Производство бензина в России за отчетный период выросло на 8,4%, до 888,1 тысячи тонн. В то же время производство дизтоплива снизилось на 2,4%, до 1,695 миллиона тонн. Биржевые цены на топливо в России в 2023 году несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Кабмин РФ с 21 сентября ввел запрет на экспорт нефтепродуктов. Через две недели после этого правительство постепенно начало ослаблять ограничения, в том числе был частично снят запрет на экспорт дизтоплива. Уже в ноябре были сняты ограничения на вывоз бензина. По данным Минэнерго РФ, общие запасы нефтепродуктов на начало года составляли около 5,9 миллиона тонн.

https://ria.ru/20240104/poryadok-1919602071.html

https://ria.ru/20231228/ekonomika-1918637515.html

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цены на нефть, экономика, россия, камчатский край, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство энергетики рф (минэнерго россии), аи-98, аи-95, аи-92