https://ria.ru/20240124/subsidii-1923250893.html

Стартовал прием заявок на предоставление субсидии электронным СМИ

Стартовал прием заявок на предоставление субсидии электронным СМИ - РИА Новости, 24.01.2024

Стартовал прием заявок на предоставление субсидии электронным СМИ

Стартовал прием заявок на предоставление субсидий электронным СМИ, осуществляющим производство социально значимых программ, в 2024 году на создание и развитие... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T17:09

2024-01-24T17:09

2024-01-24T17:09

общество

россия

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Стартовал прием заявок на предоставление субсидий электронным СМИ, осуществляющим производство социально значимых программ, в 2024 году на создание и развитие интернет-сайтов, имеющих социальное или образовательное значение, сообщили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. "Минцифры России объявляет прием заявок от организаций, осуществляющих производство, распространение и тиражирование социально значимых программ в области электронных средств массовой информации, на создание и поддержание в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сайтов, имеющих социальное или образовательное значение, в 2024 году", — рассказали в ведомстве. По данным Минцифры, прием заявок осуществляется с 24 января по 26 февраля 2024 года. Результатом предоставления субсидии является завершение реализации проектов получателей субсидии по состоянию на 31 декабря 2024 года.

https://ria.ru/20231115/grant-1909706984.html

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2024

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общество, россия