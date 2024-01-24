https://ria.ru/20240124/subsidii-1923250893.html
Стартовал прием заявок на предоставление субсидии электронным СМИ
Стартовал прием заявок на предоставление субсидии электронным СМИ - РИА Новости, 24.01.2024
Стартовал прием заявок на предоставление субсидии электронным СМИ
Стартовал прием заявок на предоставление субсидий электронным СМИ, осуществляющим производство социально значимых программ, в 2024 году на создание и развитие... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T17:09
2024-01-24T17:09
2024-01-24T17:09
общество
россия
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Стартовал прием заявок на предоставление субсидий электронным СМИ, осуществляющим производство социально значимых программ, в 2024 году на создание и развитие интернет-сайтов, имеющих социальное или образовательное значение, сообщили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. "Минцифры России объявляет прием заявок от организаций, осуществляющих производство, распространение и тиражирование социально значимых программ в области электронных средств массовой информации, на создание и поддержание в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сайтов, имеющих социальное или образовательное значение, в 2024 году", — рассказали в ведомстве. По данным Минцифры, прием заявок осуществляется с 24 января по 26 февраля 2024 года. Результатом предоставления субсидии является завершение реализации проектов получателей субсидии по состоянию на 31 декабря 2024 года.
https://ria.ru/20231115/grant-1909706984.html
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общество, россия
Стартовал прием заявок на предоставление субсидии электронным СМИ
Минцифры открыло прием заявок на предоставление субсидии электронным СМИ
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Стартовал прием заявок на предоставление субсидий электронным СМИ, осуществляющим производство социально значимых программ, в 2024 году на создание и развитие интернет-сайтов, имеющих социальное или образовательное значение, сообщили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.
"Минцифры России объявляет прием заявок от организаций, осуществляющих производство, распространение и тиражирование социально значимых программ в области электронных средств массовой информации, на создание и поддержание в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сайтов, имеющих социальное или образовательное значение, в 2024 году", — рассказали в ведомстве.
По данным Минцифры, прием заявок осуществляется с 24 января по 26 февраля 2024 года. Результатом предоставления субсидии является завершение реализации проектов получателей субсидии по состоянию на 31 декабря 2024 года.
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