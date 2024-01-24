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Стартовал прием заявок на предоставление субсидии электронным СМИ - РИА Новости, 24.01.2024
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17:09 24.01.2024
https://ria.ru/20240124/subsidii-1923250893.html
Стартовал прием заявок на предоставление субсидии электронным СМИ
Стартовал прием заявок на предоставление субсидии электронным СМИ - РИА Новости, 24.01.2024
Стартовал прием заявок на предоставление субсидии электронным СМИ
Стартовал прием заявок на предоставление субсидий электронным СМИ, осуществляющим производство социально значимых программ, в 2024 году на создание и развитие... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T17:09
2024-01-24T17:09
общество
россия
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Стартовал прием заявок на предоставление субсидий электронным СМИ, осуществляющим производство социально значимых программ, в 2024 году на создание и развитие интернет-сайтов, имеющих социальное или образовательное значение, сообщили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. "Минцифры России объявляет прием заявок от организаций, осуществляющих производство, распространение и тиражирование социально значимых программ в области электронных средств массовой информации, на создание и поддержание в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сайтов, имеющих социальное или образовательное значение, в 2024 году", — рассказали в ведомстве. По данным Минцифры, прием заявок осуществляется с 24 января по 26 февраля 2024 года. Результатом предоставления субсидии является завершение реализации проектов получателей субсидии по состоянию на 31 декабря 2024 года.
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общество, россия
Общество, Россия
Стартовал прием заявок на предоставление субсидии электронным СМИ

Минцифры открыло прием заявок на предоставление субсидии электронным СМИ

© iStock.com / BartekSzewczykМужчина-предприниматель работает за ноутбуком
Мужчина-предприниматель работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© iStock.com / BartekSzewczyk
Мужчина-предприниматель работает за ноутбуком. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Стартовал прием заявок на предоставление субсидий электронным СМИ, осуществляющим производство социально значимых программ, в 2024 году на создание и развитие интернет-сайтов, имеющих социальное или образовательное значение, сообщили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.
"Минцифры России объявляет прием заявок от организаций, осуществляющих производство, распространение и тиражирование социально значимых программ в области электронных средств массовой информации, на создание и поддержание в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сайтов, имеющих социальное или образовательное значение, в 2024 году", — рассказали в ведомстве.
По данным Минцифры, прием заявок осуществляется с 24 января по 26 февраля 2024 года. Результатом предоставления субсидии является завершение реализации проектов получателей субсидии по состоянию на 31 декабря 2024 года.
Офис Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
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