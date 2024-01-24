https://ria.ru/20240124/sakhalin-1923145039.html

На Сахалине спасатели помогли 75 водителям, застрявшим в снежных заносах

На Сахалине спасатели помогли 75 водителям, застрявшим в снежных заносах - РИА Новости, 24.01.2024

На Сахалине спасатели помогли 75 водителям, застрявшим в снежных заносах

На Сахалине спасатели помогли десяткам водителей выбраться из снежных заносов, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T10:18

2024-01-24T10:18

2024-01-24T15:22

хорошие новости

происшествия

сахалин

сахалинская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. На Сахалине спасатели помогли десяткам водителей выбраться из снежных заносов, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. "На данный момент помощь потребовалась 75 транспортным средствам, застрявшим в снежных заносах. Более десяти человек, прибывших из северных районов острова и нуждающихся в медицинской помощи, доставлены в областное медицинское учреждение", — сказал представитель ведомства.Власти 23 января ввели режим чрезвычайной ситуации на всей территории Сахалинской области в связи с ухудшением погоды. Со вторника регион находится под воздействием мощного циклона, за это время выпало более месячной нормы осадков. По прогнозам синоптиков, Сахалин будет оставаться во власти стихии 24 и 25 января.В результате циклона и снегопада в регионе практически нулевая видимость, на восьми участках автодорог федерального и местного значения ограничено движение всех видов транспорта.

https://ria.ru/20240114/zanos-1921279928.html

сахалин

сахалинская область

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Сотрудники МЧС помогают жителям Сахалина во время снежной бури Сотрудники МЧС помогают жителям Сахалина во время снежной бури 2024-01-24T10:18 true PT1M21S

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Ольга Фомченкова

происшествия, сахалин, сахалинская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)