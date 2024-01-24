https://ria.ru/20240124/rosfinmonitoring-1923158762.html
Путин освободил от должности первого замдиректора Росфинмониторинга
Путин освободил от должности первого замдиректора Росфинмониторинга - РИА Новости, 24.01.2024
Путин освободил от должности первого замдиректора Росфинмониторинга
Президент России Владимир Путин освободил от должности первого заместителя директора Росфинмониторинга Юрия Короткого, соответствующий указ опубликован на сайте РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T11:30
2024-01-24T11:30
2024-01-24T11:30
политика
россия
владимир путин
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил от должности первого заместителя директора Росфинмониторинга Юрия Короткого, соответствующий указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов. "Освободить Короткого Юрия Федоровича от должности первого заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу", - говорится в документе. Указ вступает в силу со дня подписания.
https://ria.ru/20240114/lukovnikov-1921233466.html
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политика, россия, владимир путин, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Политика, Россия, Владимир Путин, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Путин освободил от должности первого замдиректора Росфинмониторинга
Путин освободил от должности первого замдиректора Росфинмониторинга Короткого