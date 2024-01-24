https://ria.ru/20240124/rosfinmonitoring-1923158762.html

Путин освободил от должности первого замдиректора Росфинмониторинга

Путин освободил от должности первого замдиректора Росфинмониторинга - РИА Новости, 24.01.2024

Путин освободил от должности первого замдиректора Росфинмониторинга

Президент России Владимир Путин освободил от должности первого заместителя директора Росфинмониторинга Юрия Короткого, соответствующий указ опубликован на сайте РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T11:30

2024-01-24T11:30

2024-01-24T11:30

политика

россия

владимир путин

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил от должности первого заместителя директора Росфинмониторинга Юрия Короткого, соответствующий указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов. "Освободить Короткого Юрия Федоровича от должности первого заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу", - говорится в документе. Указ вступает в силу со дня подписания.

https://ria.ru/20240114/lukovnikov-1921233466.html

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политика, россия, владимир путин, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)