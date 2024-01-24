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Гладков рассказал о ремонте белгородских больниц и поликлиник - РИА Новости, 24.01.2024
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Белгородская область
Белгородская область
 
09:55 24.01.2024
https://ria.ru/20240124/remont-1923141891.html
Гладков рассказал о ремонте белгородских больниц и поликлиник
Гладков рассказал о ремонте белгородских больниц и поликлиник - РИА Новости, 24.01.2024
Гладков рассказал о ремонте белгородских больниц и поликлиник
Ремонт и реконструкция ожидают десять объектов здравоохранения Белгородской области, одна поликлиника будет построена, причем девять объектов планируется сдать... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T09:55
2024-01-24T09:55
белгородская область
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 24 янв – РИА Новости. Ремонт и реконструкция ожидают десять объектов здравоохранения Белгородской области, одна поликлиника будет построена, причем девять объектов планируется сдать уже в этом году, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте". "Сегодня расскажу об объектах здравоохранения. В плане 11 объектов: два переходящих, то есть те, которые будут сданы в 2025 году, и девять объектов - в этом году. Из них шесть – капитальный ремонт, один объект новый – строительство и два – реконструкция", - написал Гладков. В списке объектов здравоохранения, которые будут введены в нынешнем году - детская поликлиника № 3 областной клинической больницы, а также реконструкция таких объектов как здание детской поликлиники Прохоровской ЦРБ, здание поликлиники Томаровской районной больницы. Капитальный ремонт проводится в здании поликлиники Красногвардейской ЦРБ, в здании поликлинического отделения № 4 городской поликлиники Белгорода и на других объектах. Как уточнили в региональном минстрое, в частности, работы по реконструкции детской поликлиники в Порхове ведутся в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Проектом было предусмотрено не только обновление существующих помещений, но и строительство нового корпуса многофункциональной детской консультации. Общая площадь объекта составляет 1,2 тысячи квадратных метров. На эти цели выделено более 120 миллионов рублей.
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белгородская область, белгород, вячеслав гладков
Белгородская область, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков

Гладков рассказал о ремонте белгородских больниц и поликлиник

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 24 янв – РИА Новости. Ремонт и реконструкция ожидают десять объектов здравоохранения Белгородской области, одна поликлиника будет построена, причем девять объектов планируется сдать уже в этом году, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
«
"Сегодня расскажу об объектах здравоохранения. В плане 11 объектов: два переходящих, то есть те, которые будут сданы в 2025 году, и девять объектов - в этом году. Из них шесть – капитальный ремонт, один объект новый – строительство и два – реконструкция", - написал Гладков.
В списке объектов здравоохранения, которые будут введены в нынешнем году - детская поликлиника № 3 областной клинической больницы, а также реконструкция таких объектов как здание детской поликлиники Прохоровской ЦРБ, здание поликлиники Томаровской районной больницы. Капитальный ремонт проводится в здании поликлиники Красногвардейской ЦРБ, в здании поликлинического отделения № 4 городской поликлиники Белгорода и на других объектах.
Как уточнили в региональном минстрое, в частности, работы по реконструкции детской поликлиники в Порхове ведутся в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Проектом было предусмотрено не только обновление существующих помещений, но и строительство нового корпуса многофункциональной детской консультации. Общая площадь объекта составляет 1,2 тысячи квадратных метров. На эти цели выделено более 120 миллионов рублей.
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