Гладков рассказал о ремонте белгородских больниц и поликлиник
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 24 янв – РИА Новости. Ремонт и реконструкция ожидают десять объектов здравоохранения Белгородской области, одна поликлиника будет построена, причем девять объектов планируется сдать уже в этом году, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
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"Сегодня расскажу об объектах здравоохранения. В плане 11 объектов: два переходящих, то есть те, которые будут сданы в 2025 году, и девять объектов - в этом году. Из них шесть – капитальный ремонт, один объект новый – строительство и два – реконструкция", - написал Гладков.
В списке объектов здравоохранения, которые будут введены в нынешнем году - детская поликлиника № 3 областной клинической больницы, а также реконструкция таких объектов как здание детской поликлиники Прохоровской ЦРБ, здание поликлиники Томаровской районной больницы. Капитальный ремонт проводится в здании поликлиники Красногвардейской ЦРБ, в здании поликлинического отделения № 4 городской поликлиники Белгорода и на других объектах.
Как уточнили в региональном минстрое, в частности, работы по реконструкции детской поликлиники в Порхове ведутся в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Проектом было предусмотрено не только обновление существующих помещений, но и строительство нового корпуса многофункциональной детской консультации. Общая площадь объекта составляет 1,2 тысячи квадратных метров. На эти цели выделено более 120 миллионов рублей.