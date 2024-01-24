https://ria.ru/20240124/rassledovanie-1923307247.html

Госдеп призвал Россию и Украину провести расследования крушения Ил-76

Госдеп призвал Россию и Украину провести расследования крушения Ил-76 - РИА Новости, 24.01.2024

Госдеп призвал Россию и Украину провести расследования крушения Ил-76

США призывают власти РФ и Украины провести расследования обстоятельств крушения самолета Ил-76 под Белгородом, перевозившего пленных украинских военнослужащих,... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T21:45

2024-01-24T21:45

2024-01-24T21:45

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ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. США призывают власти РФ и Украины провести расследования обстоятельств крушения самолета Ил-76 под Белгородом, перевозившего пленных украинских военнослужащих, заявил в среду заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель. "Мы призываем как российские, так и украинские власти провести соответствующие расследования, чтобы установить факты. Помимо этого, мне нечего сказать по данному вопросу на текущий момент", - сказал Патель в ходе брифинга. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия устанавливает факты крушения Ил-76 в Белгородской области и настаивает на том, чтобы сегодня был созван СБ ООН, где украинская сторона могла бы рассказать о том, как был сбит самолет. В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека. По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T). Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.

https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html

https://ria.ru/20240124/voennoplennye-1923222125.html

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