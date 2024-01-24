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Госдеп призвал Россию и Украину провести расследования крушения Ил-76 - РИА Новости, 24.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:45 24.01.2024
https://ria.ru/20240124/rassledovanie-1923307247.html
Госдеп призвал Россию и Украину провести расследования крушения Ил-76
Госдеп призвал Россию и Украину провести расследования крушения Ил-76 - РИА Новости, 24.01.2024
Госдеп призвал Россию и Украину провести расследования крушения Ил-76
США призывают власти РФ и Украины провести расследования обстоятельств крушения самолета Ил-76 под Белгородом, перевозившего пленных украинских военнослужащих,... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T21:45
2024-01-24T21:45
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
вячеслав володин
сергей лавров
вооруженные силы украины
государственный департамент сша
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ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. США призывают власти РФ и Украины провести расследования обстоятельств крушения самолета Ил-76 под Белгородом, перевозившего пленных украинских военнослужащих, заявил в среду заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель. "Мы призываем как российские, так и украинские власти провести соответствующие расследования, чтобы установить факты. Помимо этого, мне нечего сказать по данному вопросу на текущий момент", - сказал Патель в ходе брифинга. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия устанавливает факты крушения Ил-76 в Белгородской области и настаивает на том, чтобы сегодня был созван СБ ООН, где украинская сторона могла бы рассказать о том, как был сбит самолет. В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека. По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T). Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.
https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html
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в мире, россия, украина, вячеслав володин, сергей лавров, вооруженные силы украины, государственный департамент сша, оон, сша, ил-76, крушение ил-76 в белгородской области
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Вячеслав Володин, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, Государственный департамент США, ООН, США, Ил-76, Крушение Ил-76 в Белгородской области
Госдеп призвал Россию и Украину провести расследования крушения Ил-76

Госдеп призвал РФ и Украину провести расследования крушения Ил-76 под Белгородом

© Фото : РИА НовостиСледователи СК работают на месте крушения Ил-76
Следователи СК работают на месте крушения Ил-76 - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© Фото : РИА Новости
Следователи СК работают на месте крушения Ил-76
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ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. США призывают власти РФ и Украины провести расследования обстоятельств крушения самолета Ил-76 под Белгородом, перевозившего пленных украинских военнослужащих, заявил в среду заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель.
"Мы призываем как российские, так и украинские власти провести соответствующие расследования, чтобы установить факты. Помимо этого, мне нечего сказать по данному вопросу на текущий момент", - сказал Патель в ходе брифинга.
Место падения самолета Ил-76 в Белгородской области
Украина убивает своих
Вчера, 17:35
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия устанавливает факты крушения Ил-76 в Белгородской области и настаивает на том, чтобы сегодня был созван СБ ООН, где украинская сторона могла бы рассказать о том, как был сбит самолет.
В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека.
По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T). Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.
Дым на месте падения самолета Ил-76 в Белгородской области
Симоньян опубликовала список украинских военнопленных с борта Ил-76
Вчера, 15:24
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВячеслав ВолодинСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныГосударственный департамент СШАООНСШАИл-76Крушение Ил-76 в Белгородской области
 
 
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