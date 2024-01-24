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Российская ПВО за сутки сбила две украинские ракеты "Точка-У" и 51 дрон
Российская ПВО за сутки сбила две украинские ракеты "Точка-У" и 51 дрон - РИА Новости, 24.01.2024
Российская ПВО за сутки сбила две украинские ракеты "Точка-У" и 51 дрон
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 2 украинские ракеты "Точка-У", 8 снарядов РСЗО HIMARS и 51 беспилотник, сообщили в среду в пресс-службе... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T16:50
2024-01-24T16:50
2024-01-24T16:50
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 2 украинские ракеты "Точка-У", 8 снарядов РСЗО HIMARS и 51 беспилотник, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и две тактические ракеты "Точка-У". Кроме того, уничтожен 51 украинский беспилотный летательный аппарат в районах населенных пунктов Ольшана, Таволжанка, Токаревка Харьковской области, Спорное, Шевченко, Марьинка Донецкой Народной Республики, Белогоровка, Житловка, Площанка Луганской Народной Республики, Раденск, Саги, Бабино Херсонской области, Светлое, Вербовое и Смелое Запорожской области", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 568 украинских военных самолетов, 265 вертолетов, 11140 беспилотных летательных аппаратов, 452 зенитных ракетных комплекса, 14768 танков и других боевых бронированных машин, 1206 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7846 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17838 единиц специальной военной автомобильной техники.
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россия, харьковская область, херсонская область , безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Херсонская область , Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российская ПВО за сутки сбила две украинские ракеты "Точка-У" и 51 дрон
МО: ПВО за сутки сбила две украинские ракеты "Точка-У" и 51 беспилотник