https://ria.ru/20240124/puteshestviya-1923059214.html
Названы регионы России, турпоток в которые за год увеличился больше всего
Названы регионы России, турпоток в которые за год увеличился больше всего - РИА Новости, 24.01.2024
Названы регионы России, турпоток в которые за год увеличился больше всего
Эксперты определили регионы, число путешественников в которых за год выросло значительнее всего, сообщает МТС Travel. РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T02:05
2024-01-24T02:05
2024-01-24T02:05
туризм
туризм
новости - туризм
северный кавказ
ставропольский край
калининградская область
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Эксперты определили регионы, число путешественников в которых за год выросло значительнее всего, сообщает МТС Travel.Специалисты онлайн-сервиса на базе обезличенной Big Data МТС проанализировали поездки россиян по стране в 2023 году. Оказалось, что количество путешествий увеличилось на десять процентов.Особенно проявился интерес туристов к регионам Северного Кавказа. Так, Дагестан пользователи выбирали на 37 процентов чаще, чем в 2022 году. На треть выросло число визитов в Северную Осетию, на 27 процентов — в Ставропольский край, на 26 процентов — в Карачаево-Черкесию.Примечательно, что девять из десяти путешественников в эти регионы не являются жителями соседних республик, они приезжали издалека.Все больше путешественников привлекает Калининградская область, в прошлом году туда приехали на 24 процента больше гостей, чем в 2022-м.Набирают популярность Калмыкия (рост турпотока — 22 процента), Мурманская область (21 процента) и Хабаровский край (17 процентов).При этом самые популярные для каникул регионы — две столицы и Краснодарский край. Суммарно их посетила четверть путешествующих по стране. В десятку самых привлекательных попали Тверская область, Татарстан и Башкортостан. Также в список вошли Ростовская, Воронежская области и Ставрополье. Эксперты считают, что там останавливались туристы, направлявшиеся к Черному и Азовскому морям.
https://ria.ru/20240120/murmansk-1921886493.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, северный кавказ, ставропольский край, калининградская область
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Северный Кавказ, Ставропольский край, Калининградская область
Названы регионы России, турпоток в которые за год увеличился больше всего
Эксперты: быстрее всего интерес российских туристов растет к Северному Кавказу