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Жители ПМР потребовали от Молдавии отменить таможенные пошлины

Жители ПМР потребовали от Молдавии отменить таможенные пошлины - РИА Новости, 24.01.2024

Жители ПМР потребовали от Молдавии отменить таможенные пошлины

Жители непризнанной Приднестровской Молдавской республики на прошедшем в среду митинге в Тирасполе потребовали от властей Молдавии отменить новые таможенные... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T15:41

2024-01-24T15:41

2024-01-24T15:41

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молдавия

тирасполь

вадим красносельский

александр коршунов

приднестровская молдавская республика

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ТИРАСПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости. Жители непризнанной Приднестровской Молдавской республики на прошедшем в среду митинге в Тирасполе потребовали от властей Молдавии отменить новые таможенные пошлины, введенные Кишиневом с 1 января в отношении ПМР, передает корреспондент РИА Новости. Ранее в таможенной службе Молдавии сообщили, что Кишинев отменил льготы, предоставленные приднестровским компаниям при уплате таможенного налога. Соответствующие изменения в налоговом кодексе Молдавии вступили в силу с 1 января. В Приднестровье расценили это как экономическое давление на непризнанную республику. По данным МВД ПМР, в сегодняшнем митинге приняли участие порядка 50 тысяч человек, среди них представители трудовых и учебных коллективов из всех городов Приднестровья. Предшествовало митингу шествие по улице Покровской от Государственного театра драмы и комедии им. Н.С. Аронецкой. В шествии принял участие лидер ПМР Вадим Красносельский, спикер Верховного Совета (парламента) ПМР Александр Коршунов, первый президент Приднестровья Игорь Смирнов, представители министерств и ведомств. Затем на главной площади Тирасполя состоялся митинг по инициативе федерации профсоюзов Приднестровья, республиканского общественного движения "Совет трудовых коллективов Приднестровья", республиканской организации некоммерческого партнерства "Общереспубликанское Объединение Работодателей – Союз промышленников, аграриев и предпринимателей Приднестровья". "Сегодня мы собрались, чтобы выразить наш общеприднестровский консолидированный народный протест против произвола Республики Молдова по отношению к Приднестровью. Мы хотим донести до всего цивилизованного мира, до уполномоченных представителей стран переговорного процесса "5+2", гарантов ранее достигнутых договорённостей, требование, чтобы Молдова выполнила все ранее достигнутые договорённости в экономической, гуманитарной, транспортной и иных жизненно важных сферах по отношению к Приднестровью", - заявил на митинге председатель Федерации профсоюзов Приднестровья Виктор Иванченков. Митингующие приняли резолюцию, в которой озвучили свои требования к властям Молдавии: отменить незаконные таможенные пошлины против Приднестровья, прекратить блокирование экспорта ряда предприятий и сесть за стол переговоров. Было объявлено, что текст резолюции будет направлен руководству Молдавии, сторонам переговорного формата "5+2" и международным организациям. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20240117/moldavia-1921931255.html

https://ria.ru/20240116/pmr-1921607734.html

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тирасполь

приднестровская молдавская республика

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в мире, молдавия, тирасполь, вадим красносельский, александр коршунов, приднестровская молдавская республика