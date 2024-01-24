СМИ: украинская разведка признала, что готовился обмен пленными с Россией
"Страна": украинская разведка признала, что готовился обмен пленными с Россией
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраина
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украина. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Украинская разведка признала, что на среду готовился обмен пленными между Москвой и Киевом, но сейчас процедура приостановлена, сообщило украинское издание "Страна".
"В ГУР минобороны подтвердили, что сегодня готовился обмен пленными между Украиной и РФ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
При этом, как сообщает "Страна", ссылаясь на представителя украинской разведки Андрея Юсова, процедура обмена приостановлена и на данный момент обмен не идет. Причин приостановки не сообщают, однако, как заявляется, украинская разведка "проверяет" информацию о гибели украинских пленных в потерпевшем авиакатастрофу под Белгородом Ил-76 ВКС РФ.
Ранее в среду Минобороны РФ сообщило, что российский транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области при выполнении планового полета. По информации военного ведомства, на борту помимо шести членов экипажа были 65 пленных военнослужащих ВСУ и трое сопровождающих.
Ряд украинских СМИ, ссылаясь на источники в ВСУ, заявил об ответственности украинских войск за уничтожение самолета. После сообщения Минобороны России о находившихся на борту Ил-76 украинских военнопленных украинские медиа начали массово подчищать заголовки ранее вышедших новостей. Редактируя новости, издания сместили акцент с "причастности ВСУ" и "это их работа" на то, что "упавший самолет перевозил ракеты для С-300", либо "минобороны Украины пока не может подтвердить поражение самолета Ил-76 украинскими силами обороны".
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что все, кто был в самолете, погибли. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что украинские военные сбили самолет тремя ракетами зенитно-ракетного комплекса Patriot либо IRIS-T. По его словам, следом за тем Ил-76 летел еще один борт с 80 пленными, его успели развернуть. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и бундестагу, а также разобраться, какие ракеты или пусковые установки были использованы.
МИД РФ после катастрофы Ил-76 заявил, что Киев совершил акт безумного варварства, демонстрирующего пренебрежение к человеческой жизни, нарушив договоренности, убил летчиков и бойцов сопровождения, "пустил в расход" своих сограждан. Украинская диктатура принесла своих пленных в жертву стремлению показать "кровавую сущность России", но продемонстрировала свое нацистское нутро, добавили в министерстве.