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СМИ: украинская разведка признала, что готовился обмен пленными с Россией - РИА Новости, 24.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:58 24.01.2024 (обновлено: 16:05 24.01.2024)
https://ria.ru/20240124/plennye-1923231816.html
СМИ: украинская разведка признала, что готовился обмен пленными с Россией
СМИ: украинская разведка признала, что готовился обмен пленными с Россией - РИА Новости, 24.01.2024
СМИ: украинская разведка признала, что готовился обмен пленными с Россией
Украинская разведка признала, что на среду готовился обмен пленными между Москвой и Киевом, но сейчас процедура приостановлена, сообщило украинское издание... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T15:58
2024-01-24T16:05
специальная военная операция на украине
россия
в мире
киев
украина
вячеслав гладков
андрей картаполов
вячеслав володин
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Украинская разведка признала, что на среду готовился обмен пленными между Москвой и Киевом, но сейчас процедура приостановлена, сообщило украинское издание "Страна"."В ГУР минобороны подтвердили, что сегодня готовился обмен пленными между Украиной и РФ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".При этом, как сообщает "Страна", ссылаясь на представителя украинской разведки Андрея Юсова, процедура обмена приостановлена и на данный момент обмен не идет. Причин приостановки не сообщают, однако, как заявляется, украинская разведка "проверяет" информацию о гибели украинских пленных в потерпевшем авиакатастрофу под Белгородом Ил-76 ВКС РФ.Ранее в среду Минобороны РФ сообщило, что российский транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области при выполнении планового полета. По информации военного ведомства, на борту помимо шести членов экипажа были 65 пленных военнослужащих ВСУ и трое сопровождающих.Ряд украинских СМИ, ссылаясь на источники в ВСУ, заявил об ответственности украинских войск за уничтожение самолета. После сообщения Минобороны России о находившихся на борту Ил-76 украинских военнопленных украинские медиа начали массово подчищать заголовки ранее вышедших новостей. Редактируя новости, издания сместили акцент с "причастности ВСУ" и "это их работа" на то, что "упавший самолет перевозил ракеты для С-300", либо "минобороны Украины пока не может подтвердить поражение самолета Ил-76 украинскими силами обороны".Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что все, кто был в самолете, погибли. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что украинские военные сбили самолет тремя ракетами зенитно-ракетного комплекса Patriot либо IRIS-T. По его словам, следом за тем Ил-76 летел еще один борт с 80 пленными, его успели развернуть. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и бундестагу, а также разобраться, какие ракеты или пусковые установки были использованы.МИД РФ после катастрофы Ил-76 заявил, что Киев совершил акт безумного варварства, демонстрирующего пренебрежение к человеческой жизни, нарушив договоренности, убил летчиков и бойцов сопровождения, "пустил в расход" своих сограждан. Украинская диктатура принесла своих пленных в жертву стремлению показать "кровавую сущность России", но продемонстрировала свое нацистское нутро, добавили в министерстве.
https://ria.ru/20240124/samolet-1923187215.html
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россия, в мире, киев, украина, вячеслав гладков, андрей картаполов, вячеслав володин, госдума рф, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, ил-76, крушение ил-76 в белгородской области
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Киев, Украина, Вячеслав Гладков, Андрей Картаполов, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Ил-76, Крушение Ил-76 в Белгородской области
СМИ: украинская разведка признала, что готовился обмен пленными с Россией

"Страна": украинская разведка признала, что готовился обмен пленными с Россией

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраина
Украина - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Украинская разведка признала, что на среду готовился обмен пленными между Москвой и Киевом, но сейчас процедура приостановлена, сообщило украинское издание "Страна".
"В ГУР минобороны подтвердили, что сегодня готовился обмен пленными между Украиной и РФ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
Место падения самолета Ил-76 в Белгородской области
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Вчера, 13:14
При этом, как сообщает "Страна", ссылаясь на представителя украинской разведки Андрея Юсова, процедура обмена приостановлена и на данный момент обмен не идет. Причин приостановки не сообщают, однако, как заявляется, украинская разведка "проверяет" информацию о гибели украинских пленных в потерпевшем авиакатастрофу под Белгородом Ил-76 ВКС РФ.
Ранее в среду Минобороны РФ сообщило, что российский транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области при выполнении планового полета. По информации военного ведомства, на борту помимо шести членов экипажа были 65 пленных военнослужащих ВСУ и трое сопровождающих.
Ряд украинских СМИ, ссылаясь на источники в ВСУ, заявил об ответственности украинских войск за уничтожение самолета. После сообщения Минобороны России о находившихся на борту Ил-76 украинских военнопленных украинские медиа начали массово подчищать заголовки ранее вышедших новостей. Редактируя новости, издания сместили акцент с "причастности ВСУ" и "это их работа" на то, что "упавший самолет перевозил ракеты для С-300", либо "минобороны Украины пока не может подтвердить поражение самолета Ил-76 украинскими силами обороны".
Место падения самолета Ил-76 в Белгородской области
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Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что все, кто был в самолете, погибли. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что украинские военные сбили самолет тремя ракетами зенитно-ракетного комплекса Patriot либо IRIS-T. По его словам, следом за тем Ил-76 летел еще один борт с 80 пленными, его успели развернуть. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и бундестагу, а также разобраться, какие ракеты или пусковые установки были использованы.
МИД РФ после катастрофы Ил-76 заявил, что Киев совершил акт безумного варварства, демонстрирующего пренебрежение к человеческой жизни, нарушив договоренности, убил летчиков и бойцов сопровождения, "пустил в расход" своих сограждан. Украинская диктатура принесла своих пленных в жертву стремлению показать "кровавую сущность России", но продемонстрировала свое нацистское нутро, добавили в министерстве.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
23 января, 14:14
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 23.01.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВ миреКиевУкраинаВячеслав ГладковАндрей КартаполовВячеслав ВолодинГосдума РФВооруженные силы УкраиныВоздушно-космические силы РоссииИл-76Крушение Ил-76 в Белгородской области
 
 
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