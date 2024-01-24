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В Первоуральске младенец умер под боком у пьяной матери - РИА Новости, 24.01.2024
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17:47 24.01.2024
https://ria.ru/20240124/pervouralsk-1923266625.html
В Первоуральске младенец умер под боком у пьяной матери
В Первоуральске младенец умер под боком у пьяной матери - РИА Новости, 24.01.2024
В Первоуральске младенец умер под боком у пьяной матери
Младенец умер в Первоуральске Свердловской области под боком у пьяной матери, сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T17:47
2024-01-24T17:47
происшествия
здоровье - общество
первоуральск
россия
свердловская область
валерий горелых
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 янв - РИА Новости. Младенец умер в Первоуральске Свердловской области под боком у пьяной матери, сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. "Родители, когда малыш уснул, стали распивать пиво в честь первой даты со дня рождения. Затем мама легла на диван рядом с малышом и уснула, а проснувшись, почувствовала, что ребенок не дышит, после чего вызвала неотложку. Врачи пытались реанимировать мальчика, но этого сделать не удалось", - сказал Горелых. По его данным, семья, в которой произошла трагедия, полная, ранее родители младенца уже состояли на учете в ПДН за то, что их дочь пропускала занятия в школе. Всего в семье трое детей: дочери - 16 лет, сыну - 2,5 года, а погибшему ребенку в день его смерти исполнился ровно месяц. Глава семьи работает слесарем на коммерческом предприятии, не судимый, его жена так же к уголовной ответственности не привлекалась. За злоупотребление родителями спиртным заведено административное делопроизводство по статье 5.35 УК РФ "ненадлежащее воспитание детей", отметил представитель полиции. Как уточнил старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Александр Шульга, сообщение о смерти новорожденного мальчика в одной из квартир на улице Пролетарской поступило к следователям 21 января, проводится проверка. "Для определения точной причины смерти малолетнего назначена судебно-медицинская экспертиза. Согласно предварительным данным, признаков криминальной смерти у ребенка не имеется. Проведен осмотр места происшествия, опрашиваются ближайшие родственники ребенка и соседи данной семьи. Истребована и анализируется характеризующая документация и документы о состоянии здоровья младенца. Также устанавливается, все ли необходимые меры были предприняты в отношении данной семьи со стороны органов системы профилактики", - добавил Шульга.
https://ria.ru/20231209/pnevmoniya-1914778254.html
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происшествия, здоровье - общество, первоуральск, россия, свердловская область, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Здоровье - Общество, Первоуральск, Россия, Свердловская область, Валерий Горелых, Следственный комитет России (СК РФ)
В Первоуральске младенец умер под боком у пьяной матери

Горелых: в Первоуральске младенец умер под боком у пьяной матери

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 янв - РИА Новости. Младенец умер в Первоуральске Свердловской области под боком у пьяной матери, сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
"Родители, когда малыш уснул, стали распивать пиво в честь первой даты со дня рождения. Затем мама легла на диван рядом с малышом и уснула, а проснувшись, почувствовала, что ребенок не дышит, после чего вызвала неотложку. Врачи пытались реанимировать мальчика, но этого сделать не удалось", - сказал Горелых.
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По его данным, семья, в которой произошла трагедия, полная, ранее родители младенца уже состояли на учете в ПДН за то, что их дочь пропускала занятия в школе. Всего в семье трое детей: дочери - 16 лет, сыну - 2,5 года, а погибшему ребенку в день его смерти исполнился ровно месяц. Глава семьи работает слесарем на коммерческом предприятии, не судимый, его жена так же к уголовной ответственности не привлекалась. За злоупотребление родителями спиртным заведено административное делопроизводство по статье 5.35 УК РФ "ненадлежащее воспитание детей", отметил представитель полиции.
Как уточнил старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Александр Шульга, сообщение о смерти новорожденного мальчика в одной из квартир на улице Пролетарской поступило к следователям 21 января, проводится проверка.
"Для определения точной причины смерти малолетнего назначена судебно-медицинская экспертиза. Согласно предварительным данным, признаков криминальной смерти у ребенка не имеется. Проведен осмотр места происшествия, опрашиваются ближайшие родственники ребенка и соседи данной семьи. Истребована и анализируется характеризующая документация и документы о состоянии здоровья младенца. Также устанавливается, все ли необходимые меры были предприняты в отношении данной семьи со стороны органов системы профилактики", - добавил Шульга.
Блогер Максим Лютый
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ПроисшествияЗдоровье - ОбществоПервоуральскРоссияСвердловская областьВалерий ГорелыхСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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