https://ria.ru/20240124/opasnost-1923209972.html

В горах Кубани и Адыгеи объявили лавинную опасность

В горах Кубани и Адыгеи объявили лавинную опасность - РИА Новости, 24.01.2024

В горах Кубани и Адыгеи объявили лавинную опасность

Штормовое предупреждение в горах Краснодарского края и Адыгеи прогнозируют до 26 января из-за вероятности схода снежных лавин на высоте более 1 тысячи метров,... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T14:44

2024-01-24T14:44

2024-01-24T16:19

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КРАСНОДАР, 24 янв – РИА Новости. Штормовое предупреждение в горах Краснодарского края и Адыгеи прогнозируют до 26 января из-за вероятности схода снежных лавин на высоте более 1 тысячи метров, сообщили в ГУМЧС РФ по Кубани. "Штормовое предупреждение по лавиноопасности на территории Краснодарского края… В течение суток 25.01 и 26.01.2024 в горах Краснодарского края и республики Адыгея выше 1000 метров лавиноопасно (опасное явление)", - говорится в сообщении. Спасатели рекомендуют туристам и местным жителям не выходить в горы во время снегопада и непогоды.

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