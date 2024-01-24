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В горах Кубани и Адыгеи объявили лавинную опасность
В горах Кубани и Адыгеи объявили лавинную опасность - РИА Новости, 24.01.2024
В горах Кубани и Адыгеи объявили лавинную опасность
Штормовое предупреждение в горах Краснодарского края и Адыгеи прогнозируют до 26 января из-за вероятности схода снежных лавин на высоте более 1 тысячи метров,... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T14:44
2024-01-24T14:44
2024-01-24T16:19
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КРАСНОДАР, 24 янв – РИА Новости. Штормовое предупреждение в горах Краснодарского края и Адыгеи прогнозируют до 26 января из-за вероятности схода снежных лавин на высоте более 1 тысячи метров, сообщили в ГУМЧС РФ по Кубани. "Штормовое предупреждение по лавиноопасности на территории Краснодарского края… В течение суток 25.01 и 26.01.2024 в горах Краснодарского края и республики Адыгея выше 1000 метров лавиноопасно (опасное явление)", - говорится в сообщении. Спасатели рекомендуют туристам и местным жителям не выходить в горы во время снегопада и непогоды.
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краснодарский край, россия, новости - туризм
Краснодарский край, Россия, Туризм, Новости - Туризм
В горах Кубани и Адыгеи объявили лавинную опасность
ГУМЧС: в горах Кубани и Адыгеи до пятницы прогнозируют лавинную опасность
КРАСНОДАР, 24 янв – РИА Новости. Штормовое предупреждение в горах Краснодарского края и Адыгеи прогнозируют до 26 января из-за вероятности схода снежных лавин на высоте более 1 тысячи метров, сообщили в ГУМЧС РФ по Кубани.
"Штормовое предупреждение по лавиноопасности на территории Краснодарского края… В течение суток 25.01 и 26.01.2024 в горах Краснодарского края и республики Адыгея выше 1000 метров лавиноопасно (опасное явление)", - говорится в сообщении.
Спасатели рекомендуют туристам и местным жителям не выходить в горы во время снегопада и непогоды.
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