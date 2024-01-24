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Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк - РИА Новости, 24.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:17 24.01.2024 (обновлено: 14:23 24.01.2024)
https://ria.ru/20240124/obstrel-1923201797.html
Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк
Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк - РИА Новости, 24.01.2024
Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк
Украинские войска сбросили на Кировский район Донецка боеприпас с беспилотника и выпустили по Горловке десять снарядов за один час, сообщили в среду в... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T14:17
2024-01-24T14:23
специальная военная операция на украине
горловка
донецк
происшествия
сцкк
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ДОНЕЦК, 24 янв – РИА Новости. Украинские войска сбросили на Кировский район Донецка боеприпас с беспилотника и выпустили по Горловке десять снарядов за один час, сообщили в среду в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13:55 (совпадает с мск) — город Донецк (Кировский район): сброс ВОП (взрывоопасного предмета – ред) с БПЛА", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. По данным ведомства, в течение часа, с 12.45 мск, украинские военные обстреляли так же Калининский и Никитовский районы Горловки, выпустив десять снарядов калибра 155 и 152 миллиметра. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240124/zelenskiy-1923096064.html
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горловка, донецк, происшествия, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Происшествия, СЦКК
Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк

ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Донецк с дрона и выпустили 10 снарядов по Горловке

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМужчина демонстрирует осколки снаряда
Мужчина демонстрирует осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мужчина демонстрирует осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 янв – РИА Новости. Украинские войска сбросили на Кировский район Донецка боеприпас с беспилотника и выпустили по Горловке десять снарядов за один час, сообщили в среду в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13:55 (совпадает с мск) — город Донецк (Кировский район): сброс ВОП (взрывоопасного предмета – ред) с БПЛА", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
По данным ведомства, в течение часа, с 12.45 мск, украинские военные обстреляли так же Калининский и Никитовский районы Горловки, выпустив десять снарядов калибра 155 и 152 миллиметра.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкПроисшествияСЦКК
 
 
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