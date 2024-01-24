https://ria.ru/20240124/obstrel-1923201797.html

Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк

Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк - РИА Новости, 24.01.2024

Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк

Украинские войска сбросили на Кировский район Донецка боеприпас с беспилотника и выпустили по Горловке десять снарядов за один час, сообщили в среду в... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T14:17

2024-01-24T14:17

2024-01-24T14:23

специальная военная операция на украине

горловка

донецк

происшествия

сцкк

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ДОНЕЦК, 24 янв – РИА Новости. Украинские войска сбросили на Кировский район Донецка боеприпас с беспилотника и выпустили по Горловке десять снарядов за один час, сообщили в среду в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13:55 (совпадает с мск) — город Донецк (Кировский район): сброс ВОП (взрывоопасного предмета – ред) с БПЛА", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. По данным ведомства, в течение часа, с 12.45 мск, украинские военные обстреляли так же Калининский и Никитовский районы Горловки, выпустив десять снарядов калибра 155 и 152 миллиметра. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240124/zelenskiy-1923096064.html

горловка

донецк

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горловка, донецк, происшествия, сцкк