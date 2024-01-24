https://ria.ru/20240124/obstrel-1923102966.html

Украинские войска за сутки 15 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 15 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 24.01.2024

Украинские войска за сутки 15 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 15 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 44 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T00:15

2024-01-24T00:15

2024-01-24T00:15

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

сцкк

вооруженные силы украины

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ДОНЕЦК, 24 янв - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 15 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 44 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Пятнадцать фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Девять обстрелов на донецком направлении,... четыре обстрела на горловском направлении,... два обстрела на ясиноватском направлении", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Как отмечает представительство, всего выпущено 44 различных боеприпаса. Представительство также сообщило о гибели двух гражданских лиц и ранении еще 14 мирных жителей. В результате атак ВСУ погиб один сотрудник МЧС ДНР, еще один получил ранения.

https://ria.ru/20240123/obstrel-1922958427.html

донецкая народная республика

украина

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донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), украина, в мире