https://ria.ru/20240124/obstrel-1923102966.html
Украинские войска за сутки 15 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 15 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 24.01.2024
Украинские войска за сутки 15 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 15 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 44 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T00:15
2024-01-24T00:15
2024-01-24T00:15
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сцкк
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
украина
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863806277_0:0:3154:1774_1920x0_80_0_0_bf9b32bc30aa04c088dd795d75c9e139.jpg
ДОНЕЦК, 24 янв - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 15 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 44 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Пятнадцать фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Девять обстрелов на донецком направлении,... четыре обстрела на горловском направлении,... два обстрела на ясиноватском направлении", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Как отмечает представительство, всего выпущено 44 различных боеприпаса. Представительство также сообщило о гибели двух гражданских лиц и ранении еще 14 мирных жителей. В результате атак ВСУ погиб один сотрудник МЧС ДНР, еще один получил ранения.
https://ria.ru/20240123/obstrel-1922958427.html
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863806277_77:0:2808:2048_1920x0_80_0_0_cc038e53b570c6f680ffc95e85afdd1c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Украина, В мире
Украинские войска за сутки 15 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки 15 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 44 боеприпаса