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Украинские войска за сутки 15 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 24.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:15 24.01.2024
https://ria.ru/20240124/obstrel-1923102966.html
Украинские войска за сутки 15 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 15 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 24.01.2024
Украинские войска за сутки 15 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 15 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 44 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T00:15
2024-01-24T00:15
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сцкк
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
украина
в мире
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ДОНЕЦК, 24 янв - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 15 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 44 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Пятнадцать фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Девять обстрелов на донецком направлении,... четыре обстрела на горловском направлении,... два обстрела на ясиноватском направлении", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Как отмечает представительство, всего выпущено 44 различных боеприпаса. Представительство также сообщило о гибели двух гражданских лиц и ранении еще 14 мирных жителей. В результате атак ВСУ погиб один сотрудник МЧС ДНР, еще один получил ранения.
https://ria.ru/20240123/obstrel-1922958427.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Украина, В мире
Украинские войска за сутки 15 раз обстреляли территорию ДНР

ВСУ за сутки 15 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 44 боеприпаса

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкСотрудник СЦКК
Сотрудник СЦКК - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Сотрудник СЦКК. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 янв - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 15 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 44 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Пятнадцать фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Девять обстрелов на донецком направлении,... четыре обстрела на горловском направлении,... два обстрела на ясиноватском направлении", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Как отмечает представительство, всего выпущено 44 различных боеприпаса.
Представительство также сообщило о гибели двух гражданских лиц и ранении еще 14 мирных жителей. В результате атак ВСУ погиб один сотрудник МЧС ДНР, еще один получил ранения.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаСЦККВооруженные силы УкраиныМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)УкраинаВ мире
 
 
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