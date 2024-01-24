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Маск выбрал сторону в противостоянии Техаса с Вашингтоном

Маск выбрал сторону в противостоянии Техаса с Вашингтоном - РИА Новости, 24.01.2024

Маск выбрал сторону в противостоянии Техаса с Вашингтоном

Американский миллиардер Илон Маск похвалил идею губернатора штата Техас Грега Эбботта быть готовыми собственными силами защищать границу США с Мексикой даже без РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T06:34

2024-01-24T06:34

2024-01-24T06:34

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техас

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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск похвалил идею губернатора штата Техас Грега Эбботта быть готовыми собственными силами защищать границу США с Мексикой даже без помощи федеральных властей во главе с президентом Джо Байденом.Эбботт выложил публикацию на своей странице в социальной сети X, в которой поделился фотографиями национальной гвардии Техаса. По словам губернатора, нацгвардия продолжает "удерживать оборону" приграничного города Игл-Пасс.Он пообещал, что Техас не откажется от усилий по обеспечению безопасности границы США с Мексикой даже в отсутствие Джо Байдена."Это замечательно", — написал Маск.Ранее миллиардер, комментируя решение убрать с границы забор с колючей проволокой, обвинил администрацию Байдена в том, что она активно содействует нелегальной миграции.Власти Техаса конфликтуют с федеральными в связи с мерами по охране границы. К примеру, администрация США пожаловалась в верховный суд страны на руководство штата после того, как нацгвардия заблокировала доступ к границе для патрулей федеральных служб. Техасские власти настаивают, что охрана границы не осуществляется должным образом, что привело к рекордному количеству нелегалов, проникающих в США.Вашингтон называет действия штата неконституционными, а меры избыточными, поскольку, в частности, закон криминализирует то, что и так запрещено на федеральном уровне. Власти Техаса настаивают, что федеральное законодательство в этой сфере не работает.

https://ria.ru/20240123/bayden-1922903270.html

https://ria.ru/20240113/tekhas-1921099749.html

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в мире, сша, техас, мексика, илон маск, джо байден