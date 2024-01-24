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Летчики Ил-76 отвели самолет от населенного пункта перед крушением - РИА Новости, 24.01.2024
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15:58 24.01.2024 (обновлено: 16:10 24.01.2024)
https://ria.ru/20240124/letchiki-1923232259.html
Летчики Ил-76 отвели самолет от населенного пункта перед крушением
Летчики Ил-76 отвели самолет от населенного пункта перед крушением - РИА Новости, 24.01.2024
Летчики Ил-76 отвели самолет от населенного пункта перед крушением
Летчики потерпевшего крушение Ил-76 в Белгородской области отвели самолет от села Яблоново, пожертвовав своими жизнями, рассказал РИА Новости настоятель... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T15:58
2024-01-24T16:10
происшествия
ил-76
специальная военная операция на украине
крушение ил-76 в белгородской области
россия
белгородская область
харьковская область
андрей картаполов
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ЯБЛОНОВО (Белгородская обл.), 24 янв - РИА Новости. Летчики потерпевшего крушение Ил-76 в Белгородской области отвели самолет от села Яблоново, пожертвовав своими жизнями, рассказал РИА Новости настоятель местного храма иерей Георгий Боровиков.Транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области при выполнении планового полета. Минобороны РФ сообщило, что киевский режим совершил теракт. По данным министерства, на борту, помимо шести членов экипажа, были 65 пленных военнослужащих ВСУ и трое сопровождающих, все они погибли. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что украинские военные сбили самолет тремя ракетами зенитно-ракетного комплекса Patriot либо IRIS-T. По его словам, следом за Ил-76 летел еще один борт с 80 пленными, его успели развернуть. Позже МО РФ сообщило, что ВСУ поразили Ил-76 двумя ракетами из Харьковской области."Мы благодарим наших летчиков, потому что нам сказали, что, по всей видимости, они падали на село, и они смогли отвести самолет ценой своей жизни. Потому что если бы они не отвели, то, скорее всего, он мог бы упасть на храм, на школу, детский садик, там больше 300 человек детей. Они ценой своей жизни спасли детей, взрослых", - рассказал настоятель храма Святого великомученика Димитрия Солунского. Он добавил, что сегодня будет совершена заупокойная лития об упокоении летчиков, а также будут прочитаны молитвы о прощении грехов погибших украинских пленных.Спикер Госдумы Вячеслав Володин после катастрофы поручил подготовить обращение к Конгрессу США и бундестагу, а также разобраться, какие ракеты или пусковые установки были использованы.МИД РФ заявил, что Киев совершил акт безумного варварства, демонстрирующего пренебрежение к человеческой жизни, нарушив договоренности, убил летчиков и бойцов сопровождения, "пустил в расход" своих сограждан. Украинская диктатура принесла своих пленных в жертву стремлению показать "кровавую сущность России", но продемонстрировала свое нацистское нутро, добавили в министерстве.Минобороны Украины по сути отказалось признать ответственность ВСУ за катастрофу.
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Кадры падения самолета Ил-76 под Белгородом
Кадры падения самолета Ил-76 под Белгородом
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происшествия, ил-76, крушение ил-76 в белгородской области, россия, белгородская область, харьковская область, андрей картаполов, вячеслав володин, вооруженные силы украины, госдума рф, конгресс сша
Происшествия, Ил-76, Специальная военная операция на Украине, Крушение Ил-76 в Белгородской области, Россия, Белгородская область, Харьковская область, Андрей Картаполов, Вячеслав Володин, Вооруженные силы Украины, Госдума РФ, Конгресс США
Летчики Ил-76 отвели самолет от населенного пункта перед крушением

Настоятель храма: летчики потерпевшего крушение Ил-76 отвели самолет от Яблоново

© фото очевидцаДым на месте падения самолета Ил-76 в Белгородской области
Дым на месте падения самолета Ил-76 в Белгородской области
© фото очевидца
Дым на месте падения самолета Ил-76 в Белгородской области
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ЯБЛОНОВО (Белгородская обл.), 24 янв - РИА Новости. Летчики потерпевшего крушение Ил-76 в Белгородской области отвели самолет от села Яблоново, пожертвовав своими жизнями, рассказал РИА Новости настоятель местного храма иерей Георгий Боровиков.
Транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области при выполнении планового полета. Минобороны РФ сообщило, что киевский режим совершил теракт. По данным министерства, на борту, помимо шести членов экипажа, были 65 пленных военнослужащих ВСУ и трое сопровождающих, все они погибли. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что украинские военные сбили самолет тремя ракетами зенитно-ракетного комплекса Patriot либо IRIS-T. По его словам, следом за Ил-76 летел еще один борт с 80 пленными, его успели развернуть. Позже МО РФ сообщило, что ВСУ поразили Ил-76 двумя ракетами из Харьковской области.
«
"Мы благодарим наших летчиков, потому что нам сказали, что, по всей видимости, они падали на село, и они смогли отвести самолет ценой своей жизни. Потому что если бы они не отвели, то, скорее всего, он мог бы упасть на храм, на школу, детский садик, там больше 300 человек детей. Они ценой своей жизни спасли детей, взрослых", - рассказал настоятель храма Святого великомученика Димитрия Солунского. Он добавил, что сегодня будет совершена заупокойная лития об упокоении летчиков, а также будут прочитаны молитвы о прощении грехов погибших украинских пленных.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин после катастрофы поручил подготовить обращение к Конгрессу США и бундестагу, а также разобраться, какие ракеты или пусковые установки были использованы.
МИД РФ заявил, что Киев совершил акт безумного варварства, демонстрирующего пренебрежение к человеческой жизни, нарушив договоренности, убил летчиков и бойцов сопровождения, "пустил в расход" своих сограждан. Украинская диктатура принесла своих пленных в жертву стремлению показать "кровавую сущность России", но продемонстрировала свое нацистское нутро, добавили в министерстве.
Минобороны Украины по сути отказалось признать ответственность ВСУ за катастрофу.
Место падения самолета Ил-76 в Белгородской области
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Вчера, 16:03
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияИл-76Крушение Ил-76 в Белгородской областиРоссияБелгородская областьХарьковская областьАндрей КартаполовВячеслав ВолодинВооруженные силы УкраиныГосдума РФКонгресс США
 
 
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