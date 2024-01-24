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Лавров призвал Ближний Восток участвовать в новом подходе к урегулированию - РИА Новости, 24.01.2024
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21:49 24.01.2024 (обновлено: 21:59 24.01.2024)
https://ria.ru/20240124/lavrov-1923307905.html
Лавров призвал Ближний Восток участвовать в новом подходе к урегулированию
Лавров призвал Ближний Восток участвовать в новом подходе к урегулированию - РИА Новости, 24.01.2024
Лавров призвал Ближний Восток участвовать в новом подходе к урегулированию
В новый механизм по ближневосточному урегулированию должны войти страны региона, возможно, с подключением России и Китая, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T21:49
2024-01-24T21:59
в мире
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ООН, 24 янв - РИА Новости. В новый механизм по ближневосточному урегулированию должны войти страны региона, возможно, с подключением России и Китая, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Новый механизм должен возглавляться и должен состоять из ядра региональных стран. Если они сочтут целесообразным, чтобы к этим усилиям подключились Россия, Китай и другие страны внешнего круга, это будет их решение", - сказал министр на пресс-конференции.
https://ria.ru/20240116/blizhniy_vostok-1921502033.html
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в мире, россия, китай, сергей лавров
В мире, Россия, Китай, Сергей Лавров
Лавров призвал Ближний Восток участвовать в новом подходе к урегулированию

Лавров призвал Ближний Восток участвовать в новом подходе к урегулированию

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Сергей Лавров. Архивное фото
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ООН, 24 янв - РИА Новости. В новый механизм по ближневосточному урегулированию должны войти страны региона, возможно, с подключением России и Китая, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Новый механизм должен возглавляться и должен состоять из ядра региональных стран. Если они сочтут целесообразным, чтобы к этим усилиям подключились Россия, Китай и другие страны внешнего круга, это будет их решение", - сказал министр на пресс-конференции.
Хуситы во время митинга недалеко от Саны, Йемен - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
Битва за Ближний Восток началась — Россия ждет
16 января, 08:00
 
В миреРоссияКитайСергей Лавров
 
 
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