https://ria.ru/20240124/lavrov-1923307905.html
Лавров призвал Ближний Восток участвовать в новом подходе к урегулированию
Лавров призвал Ближний Восток участвовать в новом подходе к урегулированию - РИА Новости, 24.01.2024
Лавров призвал Ближний Восток участвовать в новом подходе к урегулированию
В новый механизм по ближневосточному урегулированию должны войти страны региона, возможно, с подключением России и Китая, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T21:49
2024-01-24T21:49
2024-01-24T21:59
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ООН, 24 янв - РИА Новости. В новый механизм по ближневосточному урегулированию должны войти страны региона, возможно, с подключением России и Китая, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Новый механизм должен возглавляться и должен состоять из ядра региональных стран. Если они сочтут целесообразным, чтобы к этим усилиям подключились Россия, Китай и другие страны внешнего круга, это будет их решение", - сказал министр на пресс-конференции.
https://ria.ru/20240116/blizhniy_vostok-1921502033.html
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в мире, россия, китай, сергей лавров
В мире, Россия, Китай, Сергей Лавров
Лавров призвал Ближний Восток участвовать в новом подходе к урегулированию
Лавров призвал Ближний Восток участвовать в новом подходе к урегулированию
ООН, 24 янв - РИА Новости. В новый механизм по ближневосточному урегулированию должны войти страны региона, возможно, с подключением России и Китая, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Новый механизм должен возглавляться и должен состоять из ядра региональных стран. Если они сочтут целесообразным, чтобы к этим усилиям подключились Россия, Китай и другие страны внешнего круга, это будет их решение", - сказал министр на пресс-конференции.
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