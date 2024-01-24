https://ria.ru/20240124/krushenie-1923301014.html

Губернатор Оренбургской области сообщил подробности о крушении Ил-76

Губернатор Оренбургской области сообщил подробности о крушении Ил-76 - РИА Новости, 24.01.2024

Губернатор Оренбургской области сообщил подробности о крушении Ил-76

В Ил-76, сбитом ВСУ над Белгородской областью, были летчики из Оренбургской области, сообщил губернатор региона Денис Паслер в своем Telegram-канале. РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T21:00

2024-01-24T21:00

2024-01-24T21:31

специальная военная операция на украине

происшествия

оренбургская область

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ил-76

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белгородская область

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УФА, 24 янв – РИА Новости. В Ил-76, сбитом ВСУ над Белгородской областью, были летчики из Оренбургской области, сообщил губернатор региона Денис Паслер в своем Telegram-канале."Сегодня киевский режим совершил очередной теракт, в результате которого погибли наши герои, летчики, служившие в оренбургском военно-транспортном полку. Самолет военно-транспортной авиации России, перевозивший украинских военнопленных для обмена, был сбит вооруженными силами Украины в небе над Белгородской областью", - написал Паслер.Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших.В Оренбургской епархии сообщают, что во всех храмах Оренбургской митрополии пройдут богослужения по погибшим в террористическом акте. "Скорблю вместе с родственниками погибших летчиков - наших земляков. Это общая боль для всех оренбуржцев… Наши летчики смогли увести падающий самолет в поле, они смогли уберечь мирных граждан от еще большей беды и разрушений - они герои", - приводятся слова митрополита Оренбургского и Саракташского Петра.В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека.По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом.Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T). Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.

https://ria.ru/20240124/voennoplennye-1923222125.html

https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html

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