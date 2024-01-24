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Россия установит факты крушения Ил-76 в Белгородской области - РИА Новости, 24.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:02 24.01.2024
https://ria.ru/20240124/krushenie-1923294409.html
Россия установит факты крушения Ил-76 в Белгородской области
Россия установит факты крушения Ил-76 в Белгородской области - РИА Новости, 24.01.2024
Россия установит факты крушения Ил-76 в Белгородской области
Россия устанавливает факты крушения Ил-76 в Белгородской области и настаивает на том, чтобы сегодня был созван СБ ООН, где украинская сторона могла бы... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T20:02
2024-01-24T20:02
специальная военная операция на украине
россия
белгородская область
вооруженные силы украины
ил-76
сергей лавров
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Россия устанавливает факты крушения Ил-76 в Белгородской области и настаивает на том, чтобы сегодня был созван СБ ООН, где украинская сторона могла бы рассказать о том, как был сбит самолет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы сейчас устанавливаем факты", - сказал Лавров, отвечая на вопрос о сбитом в Белгородской области самолете Ил-76. Он напомнил, что сразу после крушения самолета украинская сторона заявила об "очередной победе" вооруженных сил Украины. Но, добавил министр, когда стало известно, что транспортник перевозил пленных, украинская пропаганда начала "заметать под ковер" сообщения о своих победах. "Повторюсь, мы только-только эту информацию получили, она проверяется, в том числе для этого мы настаиваем на созыве сегодня заседания Совета Безопасности, где украинская сторона могла бы рассказать, как все это произошло", - подчеркнул Лавров. В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека. По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T). Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.
https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html
https://ria.ru/20240124/voennoplennye-1923222125.html
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россия, белгородская область, вооруженные силы украины, ил-76, сергей лавров, вячеслав володин, госдума рф, украина, оон, крушение ил-76 в белгородской области, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Ил-76, Сергей Лавров, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Украина, ООН, Крушение Ил-76 в Белгородской области, Происшествия
Россия установит факты крушения Ил-76 в Белгородской области

Лавров: Россия установит факты крушения Ил-76 в Белгородской области

© фото очевидцаДым на месте падения самолета Ил-76 в Белгородской области
Дым на месте падения самолета Ил-76 в Белгородской области
© фото очевидца
Дым на месте падения самолета Ил-76 в Белгородской области
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Россия устанавливает факты крушения Ил-76 в Белгородской области и настаивает на том, чтобы сегодня был созван СБ ООН, где украинская сторона могла бы рассказать о том, как был сбит самолет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы сейчас устанавливаем факты", - сказал Лавров, отвечая на вопрос о сбитом в Белгородской области самолете Ил-76.
Следователи СК работают на месте крушения Ил-76 - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
Украина убивает своих
Вчера, 17:35
Он напомнил, что сразу после крушения самолета украинская сторона заявила об "очередной победе" вооруженных сил Украины. Но, добавил министр, когда стало известно, что транспортник перевозил пленных, украинская пропаганда начала "заметать под ковер" сообщения о своих победах.
"Повторюсь, мы только-только эту информацию получили, она проверяется, в том числе для этого мы настаиваем на созыве сегодня заседания Совета Безопасности, где украинская сторона могла бы рассказать, как все это произошло", - подчеркнул Лавров.
В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека.
По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T). Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.
Место падения самолета Ил-76 в Белгородской области
Симоньян опубликовала список украинских военнопленных с борта Ил-76
Вчера, 15:24
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБелгородская областьВооруженные силы УкраиныИл-76Сергей ЛавровВячеслав ВолодинГосдума РФУкраинаООНКрушение Ил-76 в Белгородской областиПроисшествия
 
 
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