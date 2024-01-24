https://ria.ru/20240124/krushenie-1923274125.html
Крушение Ил-76 является террористическим актом, заявили в МИД России
Крушение Ил-76 является террористическим актом, заявили в МИД России - РИА Новости, 24.01.2024
Крушение Ил-76 является террористическим актом, заявили в МИД России
Москва решительно осуждает атаку Киева на Ил-76, это осознанная и преднамеренная террористическая акция, заявили в среду в МИД РФ. РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T18:19
2024-01-24T18:19
2024-01-24T18:38
специальная военная операция на украине
крушение ил-76 в белгородской области
россия
вячеслав володин
вооруженные силы украины
госдума рф
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Москва решительно осуждает атаку Киева на Ил-76, это осознанная и преднамеренная террористическая акция, заявили в среду в МИД РФ."Считаем, что международные структуры, национальные правительства и мировая общественность должны осудить этот теракт и другие преступления киевского режима. Их молчание будет означать поддержку его варварства и террористических повадок", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте министерства.Как указали в российском МИД, "случившееся в очередной раз показывает преступную сущность неонацистской диктатуры в Киеве"."Её главарям безразлична человеческая жизнь. Они воспринимают людей как "расходный материал" и убивают их по указке западных хозяев и из поставляемого Западом оружия", - указали в министерстве."Совершенно очевидно, что выпестованный США и их натовскими сателлитами преступный режим Зеленского представляет реальную и существенную угрозу не только России, но и самой Украине, ее простым гражданам, всему миру. Находясь в агонии, он способен на самые чудовищные зверства", - подчеркнули в ведомстве.В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека.По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом.Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T). Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.
https://ria.ru/20240124/il76-1923269393.html
https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html
https://ria.ru/20240124/il-76-1923274489.html
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крушение ил-76 в белгородской области, россия, вячеслав володин, вооруженные силы украины, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, Крушение Ил-76 в Белгородской области, Россия, Вячеслав Володин, Вооруженные силы Украины, Госдума РФ
Крушение Ил-76 является террористическим актом, заявили в МИД России
МИД РФ: крушение Ил-76 является террористическим актом
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Москва решительно осуждает атаку Киева на Ил-76, это осознанная и преднамеренная террористическая акция, заявили в среду в МИД РФ.
"Считаем, что международные структуры, национальные правительства и мировая общественность должны осудить этот теракт и другие преступления киевского режима. Их молчание будет означать поддержку его варварства и террористических повадок", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте министерства.
Кузнецова прокомментировала крушение Ил-76 с украинскими пленными
Как указали в российском МИД, "случившееся в очередной раз показывает преступную сущность неонацистской диктатуры в Киеве".
"Её главарям безразлична человеческая жизнь. Они воспринимают людей как "расходный материал" и убивают их по указке западных хозяев и из поставляемого Западом оружия", - указали в министерстве.
"Совершенно очевидно, что выпестованный США
и их натовскими сателлитами преступный режим Зеленского представляет реальную и существенную угрозу не только России, но и самой Украине
, ее простым гражданам, всему миру. Находясь в агонии, он способен на самые чудовищные зверства", - подчеркнули в ведомстве.
В среду ВСУ
сбили над Белгородской областью
военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека.
По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин
поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу
– именно Штаты и Германия
поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T). Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.
МККК назвал новости о крушении Ил-76 в Белгородской области тревожными