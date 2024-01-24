https://ria.ru/20240124/krushenie-1923197488.html

Жительница белгородского села рассказала о двух взрывах при крушении Ил-76

Жительница белгородского села рассказала о двух взрывах при крушении Ил-76 - РИА Новости, 24.01.2024

Жительница белгородского села рассказала о двух взрывах при крушении Ил-76

Жительница села Яблоново Белгородской области, недалеко от которого произошло крушение военного самолета, Марина Мезенцева рассказала РИА Новости, что слышала... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T13:59

2024-01-24T13:59

2024-01-24T13:59

происшествия

россия

белгородская область

андрей картаполов

вячеслав володин

госдума рф

воздушно-космические силы россии

конгресс сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923171493_0:166:959:705_1920x0_80_0_0_b1f2f9b4d3125178904e3a79f9f46e72.jpg

БЕЛГОРОД, 24 янв – РИА Новости. Жительница села Яблоново Белгородской области, недалеко от которого произошло крушение военного самолета, Марина Мезенцева рассказала РИА Новости, что слышала два взрыва, "было громко и страшно". Транспортный самолет Ил-76 ВКС РФ с 65 украинскими пленными, которых везли для обмена, экипажем и сопровождающими потерпел крушение в Белгородской области, сообщили ранее в среду в Минобороны России. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что украинский режим совершил очередное преступление, самолет Ил-76 был сбит тремя ракетами. Спикер ГД Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и бундестагу в связи с крушением Ил-76, а также разобраться, какие ракеты или пусковые установки были использованы. По его мнению, самолет был сбит "нацистским режимом, вскормленный Байденом, Макроном, Шольцем и другими политиками". "Два взрыва было… (с интервалом) минута, может, даже меньше", - рассказала Мезенцева. Звуки взрывов она назвала "сильным грохотом", услышав который, местные жители выбежали на улицу, увидев огонь и дым. "Подумали, может, помощь нужна. Но далеко было – за деревней упал (самолет – ред.). Было очень громко и страшно", - добавила собеседница агентства.

https://ria.ru/20240124/slutskiy-1923195183.html

россия

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, белгородская область, андрей картаполов, вячеслав володин, госдума рф, воздушно-космические силы россии, конгресс сша, ил-76, крушение ил-76 в белгородской области