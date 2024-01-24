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Жительница белгородского села рассказала о двух взрывах при крушении Ил-76 - РИА Новости, 24.01.2024
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13:59 24.01.2024
https://ria.ru/20240124/krushenie-1923197488.html
Жительница белгородского села рассказала о двух взрывах при крушении Ил-76
Жительница белгородского села рассказала о двух взрывах при крушении Ил-76 - РИА Новости, 24.01.2024
Жительница белгородского села рассказала о двух взрывах при крушении Ил-76
Жительница села Яблоново Белгородской области, недалеко от которого произошло крушение военного самолета, Марина Мезенцева рассказала РИА Новости, что слышала... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T13:59
2024-01-24T13:59
происшествия
россия
белгородская область
андрей картаполов
вячеслав володин
госдума рф
воздушно-космические силы россии
конгресс сша
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БЕЛГОРОД, 24 янв – РИА Новости. Жительница села Яблоново Белгородской области, недалеко от которого произошло крушение военного самолета, Марина Мезенцева рассказала РИА Новости, что слышала два взрыва, "было громко и страшно". Транспортный самолет Ил-76 ВКС РФ с 65 украинскими пленными, которых везли для обмена, экипажем и сопровождающими потерпел крушение в Белгородской области, сообщили ранее в среду в Минобороны России. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что украинский режим совершил очередное преступление, самолет Ил-76 был сбит тремя ракетами. Спикер ГД Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и бундестагу в связи с крушением Ил-76, а также разобраться, какие ракеты или пусковые установки были использованы. По его мнению, самолет был сбит "нацистским режимом, вскормленный Байденом, Макроном, Шольцем и другими политиками". "Два взрыва было… (с интервалом) минута, может, даже меньше", - рассказала Мезенцева. Звуки взрывов она назвала "сильным грохотом", услышав который, местные жители выбежали на улицу, увидев огонь и дым. "Подумали, может, помощь нужна. Но далеко было – за деревней упал (самолет – ред.). Было очень громко и страшно", - добавила собеседница агентства.
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происшествия, россия, белгородская область, андрей картаполов, вячеслав володин, госдума рф, воздушно-космические силы россии, конгресс сша, ил-76, крушение ил-76 в белгородской области
Происшествия, Россия, Белгородская область, Андрей Картаполов, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Воздушно-космические силы России, Конгресс США, Ил-76, Крушение Ил-76 в Белгородской области
Жительница белгородского села рассказала о двух взрывах при крушении Ил-76

Жительница села в Белгородской области услышала два взрыва при крушении Ил-76

© фото очевидцаДым на месте падения самолета Ил-76 в Белгородской области
Дым на месте падения самолета Ил-76 в Белгородской области
© фото очевидца
Дым на месте падения самолета Ил-76 в Белгородской области
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БЕЛГОРОД, 24 янв – РИА Новости. Жительница села Яблоново Белгородской области, недалеко от которого произошло крушение военного самолета, Марина Мезенцева рассказала РИА Новости, что слышала два взрыва, "было громко и страшно".
Транспортный самолет Ил-76 ВКС РФ с 65 украинскими пленными, которых везли для обмена, экипажем и сопровождающими потерпел крушение в Белгородской области, сообщили ранее в среду в Минобороны России. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что украинский режим совершил очередное преступление, самолет Ил-76 был сбит тремя ракетами. Спикер ГД Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и бундестагу в связи с крушением Ил-76, а также разобраться, какие ракеты или пусковые установки были использованы. По его мнению, самолет был сбит "нацистским режимом, вскормленный Байденом, Макроном, Шольцем и другими политиками".
«
"Два взрыва было… (с интервалом) минута, может, даже меньше", - рассказала Мезенцева.
Звуки взрывов она назвала "сильным грохотом", услышав который, местные жители выбежали на улицу, увидев огонь и дым.
"Подумали, может, помощь нужна. Но далеко было – за деревней упал (самолет – ред.). Было очень громко и страшно", - добавила собеседница агентства.
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ПроисшествияРоссияБелгородская областьАндрей КартаполовВячеслав ВолодинГосдума РФВоздушно-космические силы РоссииКонгресс СШАИл-76Крушение Ил-76 в Белгородской области
 
 
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