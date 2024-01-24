В Чечне назвали провокацией видео с комбатом "Восток-Ахмат"
Дудаев назвал видео с комбатом "Восток-Ахмат" в Мелитополе провокацией
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоец спецназа "Ахмат" на полигоне в зоне проведения спецоперации
Боец спецназа "Ахмат" на полигоне в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 24 янв - РИА Новости. Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в своем Telegram-канале назвал провокацией инцидент с участием командира батальона "Восток-Ахмат" Вахой Хамбулатовым на блокпосту в Запорожской области.
Ранее в сети стало распространяться видео конфликта на блокпосту у въезда в Мелитополь.
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"В растиражированном прошлогоднем ролике Ваха Висамович вместе с бойцами направлялся на базу снабжения в Мелитополе с передовой. На отрезке дороги длиной около 600 метров бойцов "Восток-Ахмат" останавливали уже в третий раз (как-то попахивает провокацией). И здесь, по моему личному убеждению, к таким патриотам нашей страны, как подполковник Ваха Висамович и его соратники, которые ежедневно рискуют жизнью, защищая нашу национальную безопасность, должно быть, как минимум, уважительное отношение со стороны всех остальных служб", — написал Дудаев.
Дудаев также не понимает, почему, несмотря на то, что документы у командира были в порядке, постовой потребовал, чтобы автоколонна съехала на обочину и остановилась.
"После этого бойцы батальона выходят из машины, что является стандартной практикой, и в этот самый момент постовой первым снимает с предохранителя и передергивает затвор автомата. Только после этого Ваха Висамович заряжает свой пистолет и выкрикивает: "Стреляй, если мужчина", — объясняет министр.
Он подчеркнул, что конфликт был исчерпан еще в прошлом году, настоящие защитники Родины "всегда найдут общий язык". Однако, пояснил Дудаев, представители ЦИПСО и другие "недоброжелатели" никак не успокоятся, пытаясь расшатать ситуацию в России и вбить клин между подразделениями в зоне СВО.