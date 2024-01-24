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В Чечне назвали провокацией видео с комбатом "Восток-Ахмат"

В Чечне назвали провокацией видео с комбатом "Восток-Ахмат" - РИА Новости, 24.01.2024

В Чечне назвали провокацией видео с комбатом "Восток-Ахмат"

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в своем Telegram-канале назвал провокацией инцидент с участием... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T11:42

2024-01-24T11:42

2024-01-24T13:38

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ГРОЗНЫЙ, 24 янв - РИА Новости. Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в своем Telegram-канале назвал провокацией инцидент с участием командира батальона "Восток-Ахмат" Вахой Хамбулатовым на блокпосту в Запорожской области. Ранее в сети стало распространяться видео конфликта на блокпосту у въезда в Мелитополь. "В растиражированном прошлогоднем ролике Ваха Висамович вместе с бойцами направлялся на базу снабжения в Мелитополе с передовой. На отрезке дороги длиной около 600 метров бойцов "Восток-Ахмат" останавливали уже в третий раз (как-то попахивает провокацией). И здесь, по моему личному убеждению, к таким патриотам нашей страны, как подполковник Ваха Висамович и его соратники, которые ежедневно рискуют жизнью, защищая нашу национальную безопасность, должно быть, как минимум, уважительное отношение со стороны всех остальных служб", — написал Дудаев. Дудаев также не понимает, почему, несмотря на то, что документы у командира были в порядке, постовой потребовал, чтобы автоколонна съехала на обочину и остановилась. "После этого бойцы батальона выходят из машины, что является стандартной практикой, и в этот самый момент постовой первым снимает с предохранителя и передергивает затвор автомата. Только после этого Ваха Висамович заряжает свой пистолет и выкрикивает: "Стреляй, если мужчина", — объясняет министр. Он подчеркнул, что конфликт был исчерпан еще в прошлом году, настоящие защитники Родины "всегда найдут общий язык". Однако, пояснил Дудаев, представители ЦИПСО и другие "недоброжелатели" никак не успокоятся, пытаясь расшатать ситуацию в России и вбить клин между подразделениями в зоне СВО.

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в мире, мелитополь, запорожская область, россия, ахмед дудаев