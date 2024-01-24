https://ria.ru/20240124/kipr-1923216678.html

Эксперты рассказали, сколько стоят туры на Кипр летом

Эксперты рассказали, сколько стоят туры на Кипр летом - РИА Новости, 24.01.2024

Эксперты рассказали, сколько стоят туры на Кипр летом

В 2023 году российский турпоток на Кипр увеличился на 45 процентов, и это несмотря отсутствие прямых рейсов, эксперты рассказали, сколько сейчас стоит отдых... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T16:21

2024-01-24T16:21

2024-01-24T16:22

туризм

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ассоциация туроператоров россии (атор)

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отдых на море

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. В 2023 году российский турпоток на Кипр увеличился на 45 процентов, и это несмотря отсутствие прямых рейсов, эксперты рассказали, сколько сейчас стоит отдых летом на острове, сообщает АТОР.По данным Статистической службы Республики, в минувшем году в стране побывали 65,8 тысячи граждан РФ. Это на 45 процентов больше, чем в 2022 году. Всего же 2023 году Кипр принял почти 3,85 миллиона иностранных туристов, что на 20,1 процента больше, чем за 2022 год. Показатель практически восстановился до рекордного уровня 2019 года.В 2023 году соотечественники летали на Кипр через третьи страны: в основном через Армению, Кувейт и Бахрейн. Большую роль в возвращении россиян на Кипр, считают эксперты, сыграли туроператоры: в сезоне 2023 года они реализовали блочную полетную программу из Москвы в Ларнаку с Jazeera Airways c пересадкой в Кувейте.Согласно кипрской статистике, наиболее активно россияне путешествовали на Кипр в мае-июне и сентябре-октябре прошлого года.Туры на Кипр на лето 2024 года уже появились в продаже. "Сейчас можно забронировать на Кипре популярные отели со скидками до 30 процентов на пиковые даты по раннему бронированию", – подчеркнули в "Русском Экспрессе".Туры на семь ночей в мае и начале июня без учета авиаперелета в среднем начинаются от 100 тысяч рублей на двоих в гостинице ”четыре-пять звезд” с завтраками.

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новости - туризм, кипр, кувейт, ассоциация туроператоров россии (атор), куда можно лететь, отдых на море