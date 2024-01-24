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ХАМАС обвинило Израиль в повторном задержании палестинского подростка - РИА Новости, 24.01.2024
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14:03 24.01.2024 (обновлено: 14:05 24.01.2024)
https://ria.ru/20240124/izrail-1923198580.html
ХАМАС обвинило Израиль в повторном задержании палестинского подростка
ХАМАС обвинило Израиль в повторном задержании палестинского подростка - РИА Новости, 24.01.2024
ХАМАС обвинило Израиль в повторном задержании палестинского подростка
Палестинское движение ХАМАС обвинило Израиль в повторном задержании палестинского подростка, освобожденного в ноябре в рамках сделки по заложникам, следует из... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T14:03
2024-01-24T14:05
в мире
израиль
катар
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
оон
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС обвинило Израиль в повторном задержании палестинского подростка, освобожденного в ноябре в рамках сделки по заложникам, следует из заявления движения. "Мы возлагаем на сионистского (израильского - ред.) оккупанта ответственность за последствия повторного задержания подростка Юсуфа Абдаллы Аль-Хатыба, который был освобожден в рамках последней сделки по обмену, состоявшейся в ноябре прошлого года при посредничестве Катара и Египта", - говорится в заявлении ХАМАС. Движение призвало Катар и Египет срочно вмешаться, чтобы освободить подростка, и оказать давление на израильские власти, чтобы прекратить политику повторных задержаний бывших палестинских заключенных. Неправительственная организация "Комитет по делам палестинских заключенных" во вторник сообщила, что задержание Юсуфа Аль-Хатыба стало первым случаем повторного задержания детей, которые были освобождены в рамках сделки по обмену заложников, состоявшейся в ноябре 2023 года. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа . За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа : остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября 2023 года началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября превысило 25 тысяч, более 63 тысяч человек получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20240116/ssha_izrail-1921495658.html
https://ria.ru/20240124/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20231226/gaza-1918138831.html
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в мире, израиль, катар, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, оон
В мире, Израиль, Катар, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ООН
ХАМАС обвинило Израиль в повторном задержании палестинского подростка

ХАМАС обвинило Израиль в повторном задержании подростка, освобожденного в ноябре

© AP Photo / Tsafrir AbayovСолдаты израильской армии около границы с сектором Газа на юге Израиля
Солдаты израильской армии около границы с сектором Газа на юге Израиля - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Солдаты израильской армии около границы с сектором Газа на юге Израиля
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС обвинило Израиль в повторном задержании палестинского подростка, освобожденного в ноябре в рамках сделки по заложникам, следует из заявления движения.
"Мы возлагаем на сионистского (израильского - ред.) оккупанта ответственность за последствия повторного задержания подростка Юсуфа Абдаллы Аль-Хатыба, который был освобожден в рамках последней сделки по обмену, состоявшейся в ноябре прошлого года при посредничестве Катара и Египта", - говорится в заявлении ХАМАС.
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США не смогут защитить Израиль
16 января, 08:00
Движение призвало Катар и Египет срочно вмешаться, чтобы освободить подростка, и оказать давление на израильские власти, чтобы прекратить политику повторных задержаний бывших палестинских заключенных.
Неправительственная организация "Комитет по делам палестинских заключенных" во вторник сообщила, что задержание Юсуфа Аль-Хатыба стало первым случаем повторного задержания детей, которые были освобождены в рамках сделки по обмену заложников, состоявшейся в ноябре 2023 года.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа . За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа : остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября 2023 года началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября превысило 25 тысяч, более 63 тысяч человек получили ранения.
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26 декабря 2023, 12:38
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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Израиль начал новый этап противостояния "Хезболле", считает эксперт
8 января, 20:45
 
В миреИзраильКатарХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуООН
 
 
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