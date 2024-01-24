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Пентагон пообещал Украине первые истребители F-16 в этом году
Пентагон пообещал Украине первые истребители F-16 в этом году - РИА Новости, 24.01.2024
Пентагон пообещал Украине первые истребители F-16 в этом году
Цель Пентагона состоит в том, чтобы Украина начала использовать первые американские истребители F-16 в 2024 году, об этом пишет издание Politico со ссылкой на... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T00:23
2024-01-24T00:23
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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Цель Пентагона состоит в том, чтобы Украина начала использовать первые американские истребители F-16 в 2024 году, об этом пишет издание Politico со ссылкой на помощника министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер.По словам представителя оборонного ведомства, "хорошая новость" заключается в том, что Запад продолжает решать вопрос передачи Украине истребителей."Несколько украинских пилотов проходят подготовку на базе ВВС в США, и цель состоит в том, чтобы Украина начала эксплуатацию этих самолетов позднее в этом году", — говорится в публикации.Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Она также сообщала, что Нидерланды намерены отправить в центр обучения украинских пилотов управлению F-16 в Румынии 12-18 таких истребителей.
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Пентагон пообещал Украине первые истребители F-16 в этом году
Пентагон: передача самолетов F-16 Украине планируется в 2024 году