Рейтинг@Mail.ru
Пентагон пообещал Украине первые истребители F-16 в этом году - РИА Новости, 24.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:23 24.01.2024 (обновлено: 01:23 24.01.2024)
https://ria.ru/20240124/istrebitel-1923103636.html
Пентагон пообещал Украине первые истребители F-16 в этом году
Пентагон пообещал Украине первые истребители F-16 в этом году - РИА Новости, 24.01.2024
Пентагон пообещал Украине первые истребители F-16 в этом году
Цель Пентагона состоит в том, чтобы Украина начала использовать первые американские истребители F-16 в 2024 году, об этом пишет издание Politico со ссылкой на... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T00:23
2024-01-24T01:23
специальная военная операция на украине
в мире
сша
нидерланды
украина
министерство обороны сша
f-16
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846441350_208:96:3679:2048_1920x0_80_0_0_a49a08734c14c642f11bf8444f3fa852.jpg
МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Цель Пентагона состоит в том, чтобы Украина начала использовать первые американские истребители F-16 в 2024 году, об этом пишет издание Politico со ссылкой на помощника министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер.По словам представителя оборонного ведомства, "хорошая новость" заключается в том, что Запад продолжает решать вопрос передачи Украине истребителей."Несколько украинских пилотов проходят подготовку на базе ВВС в США, и цель состоит в том, чтобы Украина начала эксплуатацию этих самолетов позднее в этом году", — говорится в публикации.Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Она также сообщала, что Нидерланды намерены отправить в центр обучения украинских пилотов управлению F-16 в Румынии 12-18 таких истребителей.
https://ria.ru/20240120/istrebiteli-1922465327.html
https://ria.ru/20240107/vsu-1920005572.html
сша
нидерланды
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846441350_658:0:3389:2048_1920x0_80_0_0_9102bbe8a981061dabedda496ce9cfb5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, нидерланды, украина, министерство обороны сша, f-16
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Нидерланды, Украина, Министерство обороны США, F-16
Пентагон пообещал Украине первые истребители F-16 в этом году

Пентагон: передача самолетов F-16 Украине планируется в 2024 году

© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Gregory BrookАмериканский истребитель F-16
Американский истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Gregory Brook
Американский истребитель F-16. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Цель Пентагона состоит в том, чтобы Украина начала использовать первые американские истребители F-16 в 2024 году, об этом пишет издание Politico со ссылкой на помощника министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер.
По словам представителя оборонного ведомства, "хорошая новость" заключается в том, что Запад продолжает решать вопрос передачи Украине истребителей.
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
Риттер объяснил, почему Запад откладывает поставки F-16 на Украину
20 января, 07:06
"Несколько украинских пилотов проходят подготовку на базе ВВС в США, и цель состоит в том, чтобы Украина начала эксплуатацию этих самолетов позднее в этом году", — говорится в публикации.
Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Она также сообщала, что Нидерланды намерены отправить в центр обучения украинских пилотов управлению F-16 в Румынии 12-18 таких истребителей.
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
Удивили. В ВСУ резко отреагировали на решение Дании по F-16
7 января, 02:57
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАНидерландыУкраинаМинистерство обороны СШАF-16
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала