https://ria.ru/20240124/istrebitel-1923103636.html

Пентагон пообещал Украине первые истребители F-16 в этом году

Пентагон пообещал Украине первые истребители F-16 в этом году - РИА Новости, 24.01.2024

Пентагон пообещал Украине первые истребители F-16 в этом году

Цель Пентагона состоит в том, чтобы Украина начала использовать первые американские истребители F-16 в 2024 году, об этом пишет издание Politico со ссылкой на... РИА Новости, 24.01.2024

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2024-01-24T00:23

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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Цель Пентагона состоит в том, чтобы Украина начала использовать первые американские истребители F-16 в 2024 году, об этом пишет издание Politico со ссылкой на помощника министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер.По словам представителя оборонного ведомства, "хорошая новость" заключается в том, что Запад продолжает решать вопрос передачи Украине истребителей."Несколько украинских пилотов проходят подготовку на базе ВВС в США, и цель состоит в том, чтобы Украина начала эксплуатацию этих самолетов позднее в этом году", — говорится в публикации.Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Она также сообщала, что Нидерланды намерены отправить в центр обучения украинских пилотов управлению F-16 в Румынии 12-18 таких истребителей.

https://ria.ru/20240120/istrebiteli-1922465327.html

https://ria.ru/20240107/vsu-1920005572.html

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в мире, сша, нидерланды, украина, министерство обороны сша, f-16