https://ria.ru/20240124/iran-1923160284.html
Патрушев проводит в Москве переговоры с секретарем Совбеза Ирана
Патрушев проводит в Москве переговоры с секретарем Совбеза Ирана - РИА Новости, 24.01.2024
Патрушев проводит в Москве переговоры с секретарем Совбеза Ирана
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев проводит в Москве переговоры с коллегой из Ирана Али Ахмадияном. РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T11:34
2024-01-24T11:34
2024-01-24T11:34
россия
иран
николай патрушев
безопасность
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев проводит в Москве переговоры с коллегой из Ирана Али Ахмадияном. "В Москве начались переговоры секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Ахмадияном", - сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ.
https://ria.ru/20240115/iran-1921422508.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, иран, николай патрушев, безопасность, совет безопасности рф
Россия, Иран, Николай Патрушев, Безопасность, Совет Безопасности РФ
Патрушев проводит в Москве переговоры с секретарем Совбеза Ирана
Патрушев проводит в Москве переговоры с иранским коллегой Ахмадияном