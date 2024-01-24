https://ria.ru/20240124/iran-1923160284.html

Патрушев проводит в Москве переговоры с секретарем Совбеза Ирана

Патрушев проводит в Москве переговоры с секретарем Совбеза Ирана - РИА Новости, 24.01.2024

Патрушев проводит в Москве переговоры с секретарем Совбеза Ирана

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев проводит в Москве переговоры с коллегой из Ирана Али Ахмадияном. РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T11:34

2024-01-24T11:34

2024-01-24T11:34

россия

иран

николай патрушев

безопасность

совет безопасности рф

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев проводит в Москве переговоры с коллегой из Ирана Али Ахмадияном. "В Москве начались переговоры секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Ахмадияном", - сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ.

https://ria.ru/20240115/iran-1921422508.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, иран, николай патрушев, безопасность, совет безопасности рф