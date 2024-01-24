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Волонтеры из Магадана доставили груз бойцам СВО - РИА Новости, 24.01.2024
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Надежные люди
 
10:25 24.01.2024
https://ria.ru/20240124/gruz-1923146096.html
Волонтеры из Магадана доставили груз бойцам СВО
Волонтеры из Магадана доставили груз бойцам СВО - РИА Новости, 24.01.2024
Волонтеры из Магадана доставили груз бойцам СВО
Магаданские волонтеры доставили груз со склада в ДНР бойцам нескольких военных подразделений в зоне СВО, написал в своем Telegram-канале руководитель... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T10:25
2024-01-24T10:25
надежные люди
магаданская область
донецкая народная республика
магадан
боевое братство
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МАГАДАН, 24 янв - РИА Новости. Магаданские волонтеры доставили груз со склада в ДНР бойцам нескольких военных подразделений в зоне СВО, написал в своем Telegram-канале руководитель регионального отделения организации "Боевое братство" Эдуард Козлов. "Волонтеры от Магаданской области доставили груз со склада региона в ДНР бойцам "Шторм V", 2-й роты, 39-й гвардейской мотострелковой бригады", - говорится в сообщении. Он добавил, что бойцы передали благодарность жителям Магаданской области. "Уважаемые колымчане! Всем спасибо за приобретение и доставку помощи нашим бойцам - колымчанам, магаданцам. Выражаем огромную благодарность губернатору Магаданской области Сергею Константиновичу Носову, депутатам Антону Александровичу Басанскому и Эдуарду Юрьевичу Козлову - всем, кто принимал участие в сборе и отправке помощи нашим бойцам. Все будет доставлено и передано. Огромное спасибо всем участвующим! Победа будет за нами!", - цитирует Козлов одного из участников СВО.
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магаданская область, донецкая народная республика, магадан, боевое братство
Надежные люди, Магаданская область, Донецкая Народная Республика, Магадан, Боевое братство

Волонтеры из Магадана доставили груз бойцам СВО

© Эдуард КоZлоV / TelegramВолонтеры от Магаданской области доставили груз со склада региона в ДНР бойцам "Шторм V". Кадр видео
Волонтеры от Магаданской области доставили груз со склада региона в ДНР бойцам Шторм V. Кадр видео
© Эдуард КоZлоV / Telegram
Волонтеры от Магаданской области доставили груз со склада региона в ДНР бойцам "Шторм V". Кадр видео
Читать ria.ru в
МАГАДАН, 24 янв - РИА Новости. Магаданские волонтеры доставили груз со склада в ДНР бойцам нескольких военных подразделений в зоне СВО, написал в своем Telegram-канале руководитель регионального отделения организации "Боевое братство" Эдуард Козлов.
"Волонтеры от Магаданской области доставили груз со склада региона в ДНР бойцам "Шторм V", 2-й роты, 39-й гвардейской мотострелковой бригады", - говорится в сообщении.
Он добавил, что бойцы передали благодарность жителям Магаданской области.
"Уважаемые колымчане! Всем спасибо за приобретение и доставку помощи нашим бойцам - колымчанам, магаданцам. Выражаем огромную благодарность губернатору Магаданской области Сергею Константиновичу Носову, депутатам Антону Александровичу Басанскому и Эдуарду Юрьевичу Козлову - всем, кто принимал участие в сборе и отправке помощи нашим бойцам. Все будет доставлено и передано. Огромное спасибо всем участвующим! Победа будет за нами!", - цитирует Козлов одного из участников СВО.
Беспилотник - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
Калининградские власти передали в зону СВО беспилотники-разведчики
23 января, 20:44
 
Надежные людиМагаданская областьДонецкая Народная РеспубликаМагаданБоевое братство
 
 
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