https://ria.ru/20240124/gruz-1923146096.html

Волонтеры из Магадана доставили груз бойцам СВО

Волонтеры из Магадана доставили груз бойцам СВО - РИА Новости, 24.01.2024

Волонтеры из Магадана доставили груз бойцам СВО

Магаданские волонтеры доставили груз со склада в ДНР бойцам нескольких военных подразделений в зоне СВО, написал в своем Telegram-канале руководитель... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T10:25

2024-01-24T10:25

2024-01-24T10:25

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магадан

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МАГАДАН, 24 янв - РИА Новости. Магаданские волонтеры доставили груз со склада в ДНР бойцам нескольких военных подразделений в зоне СВО, написал в своем Telegram-канале руководитель регионального отделения организации "Боевое братство" Эдуард Козлов. "Волонтеры от Магаданской области доставили груз со склада региона в ДНР бойцам "Шторм V", 2-й роты, 39-й гвардейской мотострелковой бригады", - говорится в сообщении. Он добавил, что бойцы передали благодарность жителям Магаданской области. "Уважаемые колымчане! Всем спасибо за приобретение и доставку помощи нашим бойцам - колымчанам, магаданцам. Выражаем огромную благодарность губернатору Магаданской области Сергею Константиновичу Носову, депутатам Антону Александровичу Басанскому и Эдуарду Юрьевичу Козлову - всем, кто принимал участие в сборе и отправке помощи нашим бойцам. Все будет доставлено и передано. Огромное спасибо всем участвующим! Победа будет за нами!", - цитирует Козлов одного из участников СВО.

https://ria.ru/20240123/bespilotniki-razvedchiki-1923080735.html

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магаданская область, донецкая народная республика, магадан, боевое братство