https://ria.ru/20240124/gruz-1923146096.html
Волонтеры из Магадана доставили груз бойцам СВО
Волонтеры из Магадана доставили груз бойцам СВО - РИА Новости, 24.01.2024
Волонтеры из Магадана доставили груз бойцам СВО
Магаданские волонтеры доставили груз со склада в ДНР бойцам нескольких военных подразделений в зоне СВО, написал в своем Telegram-канале руководитель... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T10:25
2024-01-24T10:25
2024-01-24T10:25
надежные люди
магаданская область
донецкая народная республика
магадан
боевое братство
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923145599_0:81:1282:802_1920x0_80_0_0_c3c7ce46ec13be641b6bbc853c1c6562.jpg
МАГАДАН, 24 янв - РИА Новости. Магаданские волонтеры доставили груз со склада в ДНР бойцам нескольких военных подразделений в зоне СВО, написал в своем Telegram-канале руководитель регионального отделения организации "Боевое братство" Эдуард Козлов. "Волонтеры от Магаданской области доставили груз со склада региона в ДНР бойцам "Шторм V", 2-й роты, 39-й гвардейской мотострелковой бригады", - говорится в сообщении. Он добавил, что бойцы передали благодарность жителям Магаданской области. "Уважаемые колымчане! Всем спасибо за приобретение и доставку помощи нашим бойцам - колымчанам, магаданцам. Выражаем огромную благодарность губернатору Магаданской области Сергею Константиновичу Носову, депутатам Антону Александровичу Басанскому и Эдуарду Юрьевичу Козлову - всем, кто принимал участие в сборе и отправке помощи нашим бойцам. Все будет доставлено и передано. Огромное спасибо всем участвующим! Победа будет за нами!", - цитирует Козлов одного из участников СВО.
https://ria.ru/20240123/bespilotniki-razvedchiki-1923080735.html
магаданская область
донецкая народная республика
магадан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923145599_0:0:1282:963_1920x0_80_0_0_093ce96f11795edcc315652a35190c5a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
магаданская область, донецкая народная республика, магадан, боевое братство
Надежные люди, Магаданская область, Донецкая Народная Республика, Магадан, Боевое братство
МАГАДАН, 24 янв - РИА Новости. Магаданские волонтеры доставили груз со склада в ДНР бойцам нескольких военных подразделений в зоне СВО, написал в своем Telegram-канале руководитель регионального отделения организации "Боевое братство" Эдуард Козлов.
"Волонтеры от Магаданской области
доставили груз со склада региона в ДНР бойцам "Шторм V", 2-й роты, 39-й гвардейской мотострелковой бригады", - говорится в сообщении.
Он добавил, что бойцы передали благодарность жителям Магаданской области.
"Уважаемые колымчане! Всем спасибо за приобретение и доставку помощи нашим бойцам - колымчанам, магаданцам. Выражаем огромную благодарность губернатору Магаданской области Сергею Константиновичу Носову, депутатам Антону Александровичу Басанскому и Эдуарду Юрьевичу Козлову - всем, кто принимал участие в сборе и отправке помощи нашим бойцам. Все будет доставлено и передано. Огромное спасибо всем участвующим! Победа будет за нами!", - цитирует Козлов одного из участников СВО.
Калининградские власти передали в зону СВО беспилотники-разведчики