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Во Франции фермеры перекрыли для фур подъезд к переправе через Ла-Манш - РИА Новости, 24.01.2024
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17:37 24.01.2024
https://ria.ru/20240124/frantsiya-1923265088.html
Во Франции фермеры перекрыли для фур подъезд к переправе через Ла-Манш
Во Франции фермеры перекрыли для фур подъезд к переправе через Ла-Манш - РИА Новости, 24.01.2024
Во Франции фермеры перекрыли для фур подъезд к переправе через Ла-Манш
Протестующие французские фермеры, недовольные политикой правительства, перекрыли для грузовиков с товарами подъезд к порту Кале, от которого осуществляется... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T17:37
2024-01-24T17:37
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ПАРИЖ, 24 янв – РИА Новости. Протестующие французские фермеры, недовольные политикой правительства, перекрыли для грузовиков с товарами подъезд к порту Кале, от которого осуществляется переправа через пролив Ла-Манш, сообщил в среду телеканал BFMTV. "В среду 24 января фермеры заблокировали для грузовиков с товарами, направляющимися в Великобританию, главную подъездную дорогу к порту Кале", - говорится в сообщении телеканала. По данным агентства Франс Пресс, аграрии при этом пропускают транспорт с туристами. Вместе с этим перекрыты были и участки трассы A16, которые ведут к Евротоннелю, само движение под Ла-Маншем не нарушено, передаёт BFMTV. Во Франции протесты фермеров набирают обороты в последние недели. С четверга они блокируют ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Аграрии также забрасывают отходами здания префектур и местных администраций. Ведущий профсоюз фермеров FNSEA объявил о бессрочном продлении акций, которые к концу недели распространятся на 85 из 96 департаментов страны. Фермеры требуют признания важности их профессии и осуждают политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, они выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и рост финансовой нагрузки на производство.
https://ria.ru/20240119/protest-1922440111.html
https://ria.ru/20240123/barrikady-1922980626.html
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в мире, ла-манш, франция, кале
В мире, Ла-Манш, Франция, Кале
Во Франции фермеры перекрыли для фур подъезд к переправе через Ла-Манш

BFMTV: протестующие во Франции фермеры перекрыли для фур подъезд к порту Кале

© AP Photo / Virginia MayoДемонстрация французских и бельгийских фермеров
Демонстрация французских и бельгийских фермеров - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Демонстрация французских и бельгийских фермеров
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 24 янв – РИА Новости. Протестующие французские фермеры, недовольные политикой правительства, перекрыли для грузовиков с товарами подъезд к порту Кале, от которого осуществляется переправа через пролив Ла-Манш, сообщил в среду телеканал BFMTV.
"В среду 24 января фермеры заблокировали для грузовиков с товарами, направляющимися в Великобританию, главную подъездную дорогу к порту Кале", - говорится в сообщении телеканала.
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По данным агентства Франс Пресс, аграрии при этом пропускают транспорт с туристами.
Вместе с этим перекрыты были и участки трассы A16, которые ведут к Евротоннелю, само движение под Ла-Маншем не нарушено, передаёт BFMTV.
Во Франции протесты фермеров набирают обороты в последние недели. С четверга они блокируют ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Аграрии также забрасывают отходами здания префектур и местных администраций.
Ведущий профсоюз фермеров FNSEA объявил о бессрочном продлении акций, которые к концу недели распространятся на 85 из 96 департаментов страны.
Фермеры требуют признания важности их профессии и осуждают политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, они выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и рост финансовой нагрузки на производство.
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