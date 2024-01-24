https://ria.ru/20240124/ekvador-1923147545.html

Украинский самолет с военной помощью от США прибыл в Эквадор

Украинский самолет с военной помощью от США прибыл в Эквадор - РИА Новости, 24.01.2024

Украинский самолет с военной помощью от США прибыл в Эквадор

Транспортный самолет Ан-124 с украинской регистрацией доставил в Эквадор военную помощь от США, сообщили глава объединенного командования эквадорских... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T10:37

2024-01-24T10:37

2024-01-24T15:06

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эквадор

ан-124

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Транспортный самолет Ан-124 с украинской регистрацией доставил в Эквадор военную помощь от США, сообщили глава объединенного командования эквадорских вооруженных сил Хайме Вела Эрасо и газета Primicias. "Вчера вечером (22 января. — Прим. ред.) самолет "Антонов" приземлился на территории Эквадора. Этот самолет привез международную помощь из США", — заявил глава объединенного командования Вооруженных сил Эквадора на пресс-конференции.Хайме Вела Эрасо не стал раскрывать, что именно поставили США. Беспорядки в Эквадоре начались после побега из тюрьмы Гуаякиля двух лидеров преступных группировок в начале января на фоне начала реорганизации тюрем. Президент Даниэль Нобоа 8 января ввел режим чрезвычайной ситуации, чтобы задействовать вооруженные силы. В ночь на 9 января преступники начали жечь автомобили и автобусы, произошли взрывы самодельных бомб. В тот же день неизвестные с оружием ворвались в студию телеканала TC, их задержали. После этого Нобоа объявил о внутреннем вооруженном конфликте и приказал армии нейтрализовать 22 преступные группировки, насчитывающие десятки тысяч участников. Согласно последним данным Вооруженных сил Эквадора, полиция и армия в рамках "Плана Феникс", который был задействован для борьбы с бандами после введения чрезвычайной ситуации, с 9 по 23 января задержали 3219 человек, из них 158 будут обвинены в терроризме. Нынешний глава Эквадора пришел к власти под лозунгом борьбы с преступностью, которая приняла угрожающие масштабы. Только в ходе последней избирательной кампании были убиты кандидат в президенты от политического движения "Строй" (Construye) Фернандо Вильявисенсьо, а также лидер политического движения "Гражданская революция" в эквадорской провинции Эсмеральдас Педро Брионес.

https://ria.ru/20240111/posolstvo-1920760368.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, эквадор, ан-124, сша