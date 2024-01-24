https://ria.ru/20240124/ekvador-1923147545.html
Украинский самолет с военной помощью от США прибыл в Эквадор
Украинский самолет с военной помощью от США прибыл в Эквадор - РИА Новости, 24.01.2024
Украинский самолет с военной помощью от США прибыл в Эквадор
Транспортный самолет Ан-124 с украинской регистрацией доставил в Эквадор военную помощь от США, сообщили глава объединенного командования эквадорских... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T10:37
2024-01-24T10:37
2024-01-24T15:06
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Транспортный самолет Ан-124 с украинской регистрацией доставил в Эквадор военную помощь от США, сообщили глава объединенного командования эквадорских вооруженных сил Хайме Вела Эрасо и газета Primicias. "Вчера вечером (22 января. — Прим. ред.) самолет "Антонов" приземлился на территории Эквадора. Этот самолет привез международную помощь из США", — заявил глава объединенного командования Вооруженных сил Эквадора на пресс-конференции.Хайме Вела Эрасо не стал раскрывать, что именно поставили США. Беспорядки в Эквадоре начались после побега из тюрьмы Гуаякиля двух лидеров преступных группировок в начале января на фоне начала реорганизации тюрем. Президент Даниэль Нобоа 8 января ввел режим чрезвычайной ситуации, чтобы задействовать вооруженные силы. В ночь на 9 января преступники начали жечь автомобили и автобусы, произошли взрывы самодельных бомб. В тот же день неизвестные с оружием ворвались в студию телеканала TC, их задержали. После этого Нобоа объявил о внутреннем вооруженном конфликте и приказал армии нейтрализовать 22 преступные группировки, насчитывающие десятки тысяч участников. Согласно последним данным Вооруженных сил Эквадора, полиция и армия в рамках "Плана Феникс", который был задействован для борьбы с бандами после введения чрезвычайной ситуации, с 9 по 23 января задержали 3219 человек, из них 158 будут обвинены в терроризме. Нынешний глава Эквадора пришел к власти под лозунгом борьбы с преступностью, которая приняла угрожающие масштабы. Только в ходе последней избирательной кампании были убиты кандидат в президенты от политического движения "Строй" (Construye) Фернандо Вильявисенсьо, а также лидер политического движения "Гражданская революция" в эквадорской провинции Эсмеральдас Педро Брионес.
https://ria.ru/20240111/posolstvo-1920760368.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, эквадор, ан-124, сша
В мире, Эквадор, Ан-124, США
Украинский самолет с военной помощью от США прибыл в Эквадор
Primicias: украинский самолет "Руслан" с военной помощью от США прибыл в Эквадор
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости.
Транспортный самолет Ан-124 с украинской регистрацией доставил в Эквадор военную помощь от США, сообщили глава объединенного командования эквадорских вооруженных сил Хайме Вела Эрасо и газета Primicias
.
"Вчера вечером (22 января. — Прим. ред.) самолет "Антонов" приземлился на территории Эквадора. Этот самолет привез международную помощь из США", — заявил глава объединенного командования Вооруженных сил Эквадора на пресс-конференции.
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Хайме Вела Эрасо не стал раскрывать, что именно поставили США.
Беспорядки в Эквадоре начались после побега из тюрьмы Гуаякиля
двух лидеров преступных группировок в начале января на фоне начала реорганизации тюрем. Президент Даниэль Нобоа 8 января ввел режим чрезвычайной ситуации, чтобы задействовать вооруженные силы. В ночь на 9 января преступники начали жечь автомобили и автобусы, произошли взрывы самодельных бомб. В тот же день неизвестные с оружием ворвались в студию телеканала TC, их задержали. После этого Нобоа объявил о внутреннем вооруженном конфликте и приказал армии нейтрализовать 22 преступные группировки, насчитывающие десятки тысяч участников.
Согласно последним данным Вооруженных сил Эквадора, полиция и армия в рамках "Плана Феникс", который был задействован для борьбы с бандами после введения чрезвычайной ситуации, с 9 по 23 января задержали 3219 человек, из них 158 будут обвинены в терроризме.
Нынешний глава Эквадора пришел к власти под лозунгом борьбы с преступностью, которая приняла угрожающие масштабы. Только в ходе последней избирательной кампании были убиты кандидат в президенты от политического движения "Строй" (Construye) Фернандо Вильявисенсьо, а также лидер политического движения "Гражданская революция" в эквадорской провинции Эсмеральдас Педро Брионес.
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