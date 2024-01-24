Рейтинг@Mail.ru
Украинский самолет с военной помощью от США прибыл в Эквадор - РИА Новости, 24.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:37 24.01.2024 (обновлено: 15:06 24.01.2024)
https://ria.ru/20240124/ekvador-1923147545.html
Украинский самолет с военной помощью от США прибыл в Эквадор
Украинский самолет с военной помощью от США прибыл в Эквадор - РИА Новости, 24.01.2024
Украинский самолет с военной помощью от США прибыл в Эквадор
Транспортный самолет Ан-124 с украинской регистрацией доставил в Эквадор военную помощь от США, сообщили глава объединенного командования эквадорских... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T10:37
2024-01-24T15:06
в мире
эквадор
ан-124
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923150331_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_10077cd6fc06fd3575c7310b2640668f.jpg
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Транспортный самолет Ан-124 с украинской регистрацией доставил в Эквадор военную помощь от США, сообщили глава объединенного командования эквадорских вооруженных сил Хайме Вела Эрасо и газета Primicias. "Вчера вечером (22 января. — Прим. ред.) самолет "Антонов" приземлился на территории Эквадора. Этот самолет привез международную помощь из США", — заявил глава объединенного командования Вооруженных сил Эквадора на пресс-конференции.Хайме Вела Эрасо не стал раскрывать, что именно поставили США. Беспорядки в Эквадоре начались после побега из тюрьмы Гуаякиля двух лидеров преступных группировок в начале января на фоне начала реорганизации тюрем. Президент Даниэль Нобоа 8 января ввел режим чрезвычайной ситуации, чтобы задействовать вооруженные силы. В ночь на 9 января преступники начали жечь автомобили и автобусы, произошли взрывы самодельных бомб. В тот же день неизвестные с оружием ворвались в студию телеканала TC, их задержали. После этого Нобоа объявил о внутреннем вооруженном конфликте и приказал армии нейтрализовать 22 преступные группировки, насчитывающие десятки тысяч участников. Согласно последним данным Вооруженных сил Эквадора, полиция и армия в рамках "Плана Феникс", который был задействован для борьбы с бандами после введения чрезвычайной ситуации, с 9 по 23 января задержали 3219 человек, из них 158 будут обвинены в терроризме. Нынешний глава Эквадора пришел к власти под лозунгом борьбы с преступностью, которая приняла угрожающие масштабы. Только в ходе последней избирательной кампании были убиты кандидат в президенты от политического движения "Строй" (Construye) Фернандо Вильявисенсьо, а также лидер политического движения "Гражданская революция" в эквадорской провинции Эсмеральдас Педро Брионес.
https://ria.ru/20240111/posolstvo-1920760368.html
https://ria.ru/20240112/ekvador-1920848637.html
эквадор
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923150331_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_be2cefd441f183d96c205521dc557162.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, эквадор, ан-124, сша
В мире, Эквадор, Ан-124, США
Украинский самолет с военной помощью от США прибыл в Эквадор

Primicias: украинский самолет "Руслан" с военной помощью от США прибыл в Эквадор

© AP Photo / Dolores OchoaВоеннослужащие Эквадора патрулируют улицы в Кито во время чрезвычайного положения
Военнослужащие Эквадора патрулируют улицы в Кито во время чрезвычайного положения - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© AP Photo / Dolores Ochoa
Военнослужащие Эквадора патрулируют улицы в Кито во время чрезвычайного положения. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Транспортный самолет Ан-124 с украинской регистрацией доставил в Эквадор военную помощь от США, сообщили глава объединенного командования эквадорских вооруженных сил Хайме Вела Эрасо и газета Primicias.
"Вчера вечером (22 января. — Прим. ред.) самолет "Антонов" приземлился на территории Эквадора. Этот самолет привез международную помощь из США", — заявил глава объединенного командования Вооруженных сил Эквадора на пресс-конференции.
Военнослужащие армии Эквадора - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
Москва предупредила Эквадор о последствиях передачи российской техники США
11 января, 16:10
Хайме Вела Эрасо не стал раскрывать, что именно поставили США.
Беспорядки в Эквадоре начались после побега из тюрьмы Гуаякиля двух лидеров преступных группировок в начале января на фоне начала реорганизации тюрем. Президент Даниэль Нобоа 8 января ввел режим чрезвычайной ситуации, чтобы задействовать вооруженные силы. В ночь на 9 января преступники начали жечь автомобили и автобусы, произошли взрывы самодельных бомб. В тот же день неизвестные с оружием ворвались в студию телеканала TC, их задержали. После этого Нобоа объявил о внутреннем вооруженном конфликте и приказал армии нейтрализовать 22 преступные группировки, насчитывающие десятки тысяч участников.
Согласно последним данным Вооруженных сил Эквадора, полиция и армия в рамках "Плана Феникс", который был задействован для борьбы с бандами после введения чрезвычайной ситуации, с 9 по 23 января задержали 3219 человек, из них 158 будут обвинены в терроризме.
Нынешний глава Эквадора пришел к власти под лозунгом борьбы с преступностью, которая приняла угрожающие масштабы. Только в ходе последней избирательной кампании были убиты кандидат в президенты от политического движения "Строй" (Construye) Фернандо Вильявисенсьо, а также лидер политического движения "Гражданская революция" в эквадорской провинции Эсмеральдас Педро Брионес.
Бананы - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
Обострение ситуации в Эквадоре грозит дефицитом бананов и креветок
12 января, 06:07
 
В миреЭквадорАн-124США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала