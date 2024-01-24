https://ria.ru/20240124/ekomarshruty-1923134351.html

В новом парке на юге Москвы появились экомаршруты

В новом парке на юге Москвы появились экомаршруты - РИА Новости, 24.01.2024

В новом парке на юге Москвы появились экомаршруты

Специалисты комплекса городского хозяйства обустроили экомаршруты в новом парке, расположенном в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки на юге столицы, сообщил... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T09:15

2024-01-24T09:15

2024-01-24T09:15

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общество

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства обустроили экомаршруты в новом парке, расположенном в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки на юге столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Проведено благоустройство территорий в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки, главной задачей было создать комфортное пространство для отдыха и занятий спортом, прогулок с детьми. При разработке проекта были максимально учтены все пожелания местных жителей. В рамках работ обустроили прогулочные маршруты вдоль рек, организовали новые детские и спортивные площадки, среди которых скейт-парк и памп-трек", - сказал Бирюков.Заммэра рассказал, что экотропы общей протяженностью почти семь километров проходят вдоль русла рек и по дну Садковского оврага, для связи берегов сделали 19 пешеходных мостиков. "Все экотропы органично встроены в общее пешеходное пространство парка. На настилах обустроили девять видовых площадок с местами для отдыха, вдоль экотроп поставили светильники торшерного типа с лампами с уменьшенным содержанием ультрафиолета. Экотропы позволят обеспечить доступ к территориям нового парка и снизить антропогенную нагрузку на природоохранный объект", - сказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства отметил, что благодаря экотропам у посетителей появилась возможность подробнее изучить местную флору и фауну.

https://ria.ru/20231111/park-1908838981.html

https://realty.ria.ru/20221223/ekotropa-1840817420.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков