https://ria.ru/20240124/ekomarshruty-1923134351.html
В новом парке на юге Москвы появились экомаршруты
В новом парке на юге Москвы появились экомаршруты - РИА Новости, 24.01.2024
В новом парке на юге Москвы появились экомаршруты
Специалисты комплекса городского хозяйства обустроили экомаршруты в новом парке, расположенном в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки на юге столицы, сообщил... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T09:15
2024-01-24T09:15
2024-01-24T09:15
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства обустроили экомаршруты в новом парке, расположенном в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки на юге столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Проведено благоустройство территорий в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки, главной задачей было создать комфортное пространство для отдыха и занятий спортом, прогулок с детьми. При разработке проекта были максимально учтены все пожелания местных жителей. В рамках работ обустроили прогулочные маршруты вдоль рек, организовали новые детские и спортивные площадки, среди которых скейт-парк и памп-трек", - сказал Бирюков.Заммэра рассказал, что экотропы общей протяженностью почти семь километров проходят вдоль русла рек и по дну Садковского оврага, для связи берегов сделали 19 пешеходных мостиков. "Все экотропы органично встроены в общее пешеходное пространство парка. На настилах обустроили девять видовых площадок с местами для отдыха, вдоль экотроп поставили светильники торшерного типа с лампами с уменьшенным содержанием ультрафиолета. Экотропы позволят обеспечить доступ к территориям нового парка и снизить антропогенную нагрузку на природоохранный объект", - сказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства отметил, что благодаря экотропам у посетителей появилась возможность подробнее изучить местную флору и фауну.
https://ria.ru/20231111/park-1908838981.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
В новом парке на юге Москвы появились экомаршруты
Бирюков: экомаршруты появились в новом парке в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства обустроили экомаршруты в новом парке, расположенном в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки на юге столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Проведено благоустройство территорий в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки, главной задачей было создать комфортное пространство для отдыха и занятий спортом, прогулок с детьми. При разработке проекта были максимально учтены все пожелания местных жителей. В рамках работ обустроили прогулочные маршруты вдоль рек, организовали новые детские и спортивные площадки, среди которых скейт-парк и памп-трек", - сказал Бирюков.
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Заммэра рассказал, что экотропы общей протяженностью почти семь километров проходят вдоль русла рек и по дну Садковского оврага, для связи берегов сделали 19 пешеходных мостиков.
"Все экотропы органично встроены в общее пешеходное пространство парка. На настилах обустроили девять видовых площадок с местами для отдыха, вдоль экотроп поставили светильники торшерного типа с лампами с уменьшенным содержанием ультрафиолета. Экотропы позволят обеспечить доступ к территориям нового парка и снизить антропогенную нагрузку на природоохранный объект", - сказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства отметил, что благодаря экотропам у посетителей появилась возможность подробнее изучить местную флору и фауну.
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