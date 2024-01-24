https://ria.ru/20240124/dagestan-1923208828.html

Детям в Дагестане запретят находиться в заведениях с кальянами

Детям в Дагестане запретят находиться в заведениях с кальянами - РИА Новости, 24.01.2024

Детям в Дагестане запретят находиться в заведениях с кальянами

Парламент Дагестана принял в первом чтении законопроект, устанавливающий запрет на нахождение несовершеннолетних в заведениях с кальянами, передает... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T14:40

2024-01-24T14:40

2024-01-24T14:41

общество

республика дагестан

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586520359_0:0:2994:1685_1920x0_80_0_0_de13ba67e86765b15ada7c418f71a471.jpg

МАХАЧКАЛА, 24 янв - РИА Новости. Парламент Дагестана принял в первом чтении законопроект, устанавливающий запрет на нахождение несовершеннолетних в заведениях с кальянами, передает корреспондент РИА Новости. Закон о дополнительной мере защиты детей от воздействия вторичного табачного дыма, а также профилактики табакокурения среди подростков инициирован прокуратурой республики. "Законопроект предусматривает введение запрета на нахождение несовершеннолетних в помещениях, в которых предоставляются услуги с использованием кальянов, а также в специально отведенных изолированных помещениях, в которых… допускается курение табака, потребление никотиносодержащей продукции и использование кальянов", – рассказал старший прокурор управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Дагестана Магомед Ахмедов. Депутаты единогласно проголосовали за принятие законопроекта в первом чтении.

https://ria.ru/20231130/kurenie-1600509975.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, республика дагестан, россия