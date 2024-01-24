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Детям в Дагестане запретят находиться в заведениях с кальянами - РИА Новости, 24.01.2024
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14:40 24.01.2024 (обновлено: 14:41 24.01.2024)
https://ria.ru/20240124/dagestan-1923208828.html
Детям в Дагестане запретят находиться в заведениях с кальянами
Детям в Дагестане запретят находиться в заведениях с кальянами - РИА Новости, 24.01.2024
Детям в Дагестане запретят находиться в заведениях с кальянами
Парламент Дагестана принял в первом чтении законопроект, устанавливающий запрет на нахождение несовершеннолетних в заведениях с кальянами, передает... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T14:40
2024-01-24T14:41
общество
республика дагестан
россия
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МАХАЧКАЛА, 24 янв - РИА Новости. Парламент Дагестана принял в первом чтении законопроект, устанавливающий запрет на нахождение несовершеннолетних в заведениях с кальянами, передает корреспондент РИА Новости. Закон о дополнительной мере защиты детей от воздействия вторичного табачного дыма, а также профилактики табакокурения среди подростков инициирован прокуратурой республики. "Законопроект предусматривает введение запрета на нахождение несовершеннолетних в помещениях, в которых предоставляются услуги с использованием кальянов, а также в специально отведенных изолированных помещениях, в которых… допускается курение табака, потребление никотиносодержащей продукции и использование кальянов", – рассказал старший прокурор управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Дагестана Магомед Ахмедов. Депутаты единогласно проголосовали за принятие законопроекта в первом чтении.
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общество, республика дагестан, россия
Общество, Республика Дагестан, Россия
Детям в Дагестане запретят находиться в заведениях с кальянами

В Дагестане приняли закон, запрещающий детям находиться в заведениях с кальянами

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкКальян
Кальян - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МАХАЧКАЛА, 24 янв - РИА Новости. Парламент Дагестана принял в первом чтении законопроект, устанавливающий запрет на нахождение несовершеннолетних в заведениях с кальянами, передает корреспондент РИА Новости.
Закон о дополнительной мере защиты детей от воздействия вторичного табачного дыма, а также профилактики табакокурения среди подростков инициирован прокуратурой республики.
«
"Законопроект предусматривает введение запрета на нахождение несовершеннолетних в помещениях, в которых предоставляются услуги с использованием кальянов, а также в специально отведенных изолированных помещениях, в которых… допускается курение табака, потребление никотиносодержащей продукции и использование кальянов", – рассказал старший прокурор управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Дагестана Магомед Ахмедов.
Депутаты единогласно проголосовали за принятие законопроекта в первом чтении.
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