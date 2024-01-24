https://ria.ru/20240124/chinovnik-1923183690.html
Экс-кандидата в орловские губернаторы задержали за превышение полномочий
Экс-кандидата в орловские губернаторы задержали за превышение полномочий - РИА Новости, 24.01.2024
Экс-кандидата в орловские губернаторы задержали за превышение полномочий
Бывший кандидат в губернаторы Орловской области, а ныне начальник управления экологического надзора профильного областного департамента Евгений Алехин задержан... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T13:01
2024-01-24T13:01
2024-01-24T13:01
орловская область
происшествия
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Бывший кандидат в губернаторы Орловской области, а ныне начальник управления экологического надзора профильного областного департамента Евгений Алехин задержан за превышение полномочий: по данным следствия, он помог приятелю "откосить" от административного протокола. "Возбуждено уголовное дело в отношении начальника управления экологического надзора и природопользования регионального департамента контрольной и надзорной деятельности. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом "е" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", – говорится в релизе областной прокуратуры. По данным надзорного ведомства, в апреле прошлого года к подозреваемому обратился его знакомый и попросил его "решить вопрос" о непривлечении его к административной ответственности по статье 8.37 КоАП РФ (нарушение правил охоты). "Подозреваемый, действуя вопреки интересам службы, дал заведомо незаконное указание государственному охотничьему инспектору не составлять в отношении его знакомого протокол. При координирующей роли прокуратуры подозреваемый задержан", – добавили в надзорном органе. Преступление выявлено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности УЭБиПК УМВД России по Орловской области. Ход и результаты расследования поставлены на контроль прокуратуры. Согласно информации на портале правительства Орловской области, должность начальника управления экологического надзора и природопользования регионального департамента надзорной и контрольной деятельности занимает Евгений Алехин. Чиновник известен тем, что был конкурентом Андрея Клычкова на выборах губернатора Орловской области. Алехин участвовал в гонке за кресло губернатора в 2018 году, представляя партию "Родина", за него проголосовали 3,99% голосов избирателей. Андрей Клычков, будучи врио губернатора и представлявший КПРФ, победил на выборах с 83,55% голосов.
https://ria.ru/20240119/prigovor-1922265164.html
https://ria.ru/20240113/makhinatsii-1921167833.html
https://ria.ru/20231228/arest-1918788889.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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орловская область, происшествия
Орловская область, Происшествия
Экс-кандидата в орловские губернаторы задержали за превышение полномочий
Экс-кандидата в орловские губернаторы Алехина задержали за превышение полномочий
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости.
Бывший кандидат в губернаторы Орловской области, а ныне начальник управления экологического надзора профильного областного департамента Евгений Алехин задержан за превышение полномочий: по данным
следствия, он помог приятелю "откосить" от административного протокола.
"Возбуждено уголовное дело в отношении начальника управления экологического надзора и природопользования регионального департамента контрольной и надзорной деятельности. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом "е" части 3 статьи 286 УК РФ
(превышение должностных полномочий)", – говорится в релизе областной прокуратуры.
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По данным надзорного ведомства, в апреле прошлого года к подозреваемому обратился его знакомый и попросил его "решить вопрос" о непривлечении его к административной ответственности по статье 8.37 КоАП РФ (нарушение правил охоты).
"Подозреваемый, действуя вопреки интересам службы, дал заведомо незаконное указание государственному охотничьему инспектору не составлять в отношении его знакомого протокол. При координирующей роли прокуратуры подозреваемый задержан", – добавили в надзорном органе.
Преступление выявлено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности УЭБиПК УМВД России по Орловской области. Ход и результаты расследования поставлены на контроль прокуратуры.
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Согласно информации на портале правительства Орловской области, должность начальника управления экологического надзора и природопользования регионального департамента надзорной и контрольной деятельности занимает Евгений Алехин. Чиновник известен тем, что был конкурентом Андрея Клычкова на выборах губернатора Орловской области.
Алехин участвовал в гонке за кресло губернатора в 2018 году, представляя партию "Родина", за него проголосовали 3,99% голосов избирателей. Андрей Клычков
, будучи врио губернатора и представлявший КПРФ
, победил на выборах с 83,55% голосов.
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