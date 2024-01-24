Рейтинг@Mail.ru
Экс-кандидата в орловские губернаторы задержали за превышение полномочий - РИА Новости, 24.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:01 24.01.2024
https://ria.ru/20240124/chinovnik-1923183690.html
Экс-кандидата в орловские губернаторы задержали за превышение полномочий
Экс-кандидата в орловские губернаторы задержали за превышение полномочий - РИА Новости, 24.01.2024
Экс-кандидата в орловские губернаторы задержали за превышение полномочий
Бывший кандидат в губернаторы Орловской области, а ныне начальник управления экологического надзора профильного областного департамента Евгений Алехин задержан... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T13:01
2024-01-24T13:01
орловская область
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:267:1500:1111_1920x0_80_0_0_87e73b4ac0d52b233db11f37f3c83265.jpg
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Бывший кандидат в губернаторы Орловской области, а ныне начальник управления экологического надзора профильного областного департамента Евгений Алехин задержан за превышение полномочий: по данным следствия, он помог приятелю "откосить" от административного протокола. "Возбуждено уголовное дело в отношении начальника управления экологического надзора и природопользования регионального департамента контрольной и надзорной деятельности. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом "е" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", – говорится в релизе областной прокуратуры. По данным надзорного ведомства, в апреле прошлого года к подозреваемому обратился его знакомый и попросил его "решить вопрос" о непривлечении его к административной ответственности по статье 8.37 КоАП РФ (нарушение правил охоты). "Подозреваемый, действуя вопреки интересам службы, дал заведомо незаконное указание государственному охотничьему инспектору не составлять в отношении его знакомого протокол. При координирующей роли прокуратуры подозреваемый задержан", – добавили в надзорном органе. Преступление выявлено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности УЭБиПК УМВД России по Орловской области. Ход и результаты расследования поставлены на контроль прокуратуры. Согласно информации на портале правительства Орловской области, должность начальника управления экологического надзора и природопользования регионального департамента надзорной и контрольной деятельности занимает Евгений Алехин. Чиновник известен тем, что был конкурентом Андрея Клычкова на выборах губернатора Орловской области. Алехин участвовал в гонке за кресло губернатора в 2018 году, представляя партию "Родина", за него проголосовали 3,99% голосов избирателей. Андрей Клычков, будучи врио губернатора и представлявший КПРФ, победил на выборах с 83,55% голосов.
https://ria.ru/20240119/prigovor-1922265164.html
https://ria.ru/20240113/makhinatsii-1921167833.html
https://ria.ru/20231228/arest-1918788889.html
орловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:126:1500:1251_1920x0_80_0_0_8b745ea5b879378e1b9598527514975e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
орловская область, происшествия
Орловская область, Происшествия
Экс-кандидата в орловские губернаторы задержали за превышение полномочий

Экс-кандидата в орловские губернаторы Алехина задержали за превышение полномочий

© РИА НовостиМашина прокуратуры
Машина прокуратуры - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости
Машина прокуратуры. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Бывший кандидат в губернаторы Орловской области, а ныне начальник управления экологического надзора профильного областного департамента Евгений Алехин задержан за превышение полномочий: по данным следствия, он помог приятелю "откосить" от административного протокола.
"Возбуждено уголовное дело в отношении начальника управления экологического надзора и природопользования регионального департамента контрольной и надзорной деятельности. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом "е" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", – говорится в релизе областной прокуратуры.
Здание администрации Евпатории - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
В Крыму бывшему чиновнику дали 11 лет колонии за взятку
19 января, 10:09
По данным надзорного ведомства, в апреле прошлого года к подозреваемому обратился его знакомый и попросил его "решить вопрос" о непривлечении его к административной ответственности по статье 8.37 КоАП РФ (нарушение правил охоты).
"Подозреваемый, действуя вопреки интересам службы, дал заведомо незаконное указание государственному охотничьему инспектору не составлять в отношении его знакомого протокол. При координирующей роли прокуратуры подозреваемый задержан", – добавили в надзорном органе.
Преступление выявлено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности УЭБиПК УМВД России по Орловской области. Ход и результаты расследования поставлены на контроль прокуратуры.
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
В Саратове экс-чиновника арестовали за махинации на 80 миллионов рублей
13 января, 15:18
Согласно информации на портале правительства Орловской области, должность начальника управления экологического надзора и природопользования регионального департамента надзорной и контрольной деятельности занимает Евгений Алехин. Чиновник известен тем, что был конкурентом Андрея Клычкова на выборах губернатора Орловской области.
Алехин участвовал в гонке за кресло губернатора в 2018 году, представляя партию "Родина", за него проголосовали 3,99% голосов избирателей. Андрей Клычков, будучи врио губернатора и представлявший КПРФ, победил на выборах с 83,55% голосов.
Виктор Кудряшов - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
Суд в Самаре продлил арест бывшему вице-губернатору Кудряшову
28 декабря 2023, 15:31
 
Орловская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала