https://ria.ru/20240124/bespilotniki-1923307819.html

Над Брянской областью сбили два украинских беспилотника

Над Брянской областью сбили два украинских беспилотника - РИА Новости, 24.01.2024

Над Брянской областью сбили два украинских беспилотника

Два украинских беспилотника самолетного типа уничтожены над территорией Брянской области силами ПВО, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T21:48

2024-01-24T21:48

2024-01-24T21:53

брянская область

специальная военная операция на украине

россия

александр богомаз

происшествия

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Два украинских беспилотника самолетного типа уничтожены над территорией Брянской области силами ПВО, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО!"- написал Богомаз.

https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html

брянская область

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брянская область, россия, александр богомаз, происшествия