https://ria.ru/20240124/bespilotniki-1923307819.html
Над Брянской областью сбили два украинских беспилотника
Над Брянской областью сбили два украинских беспилотника - РИА Новости, 24.01.2024
Над Брянской областью сбили два украинских беспилотника
Два украинских беспилотника самолетного типа уничтожены над территорией Брянской области силами ПВО, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T21:48
2024-01-24T21:48
2024-01-24T21:53
брянская область
специальная военная операция на украине
россия
александр богомаз
происшествия
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Два украинских беспилотника самолетного типа уничтожены над территорией Брянской области силами ПВО, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО!"- написал Богомаз.
https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html
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брянская область, россия, александр богомаз, происшествия
Брянская область, Специальная военная операция на Украине, Россия, Александр Богомаз, Происшествия
Над Брянской областью сбили два украинских беспилотника
Богомаз: над Брянской областью сбили два украинских дрона самолетного типа