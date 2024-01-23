https://ria.ru/20240123/zemletryasenie-1922882422.html
В Алма-Ате зафиксировали еще одно землетрясение
В Алма-Ате зафиксировали еще одно землетрясение - РИА Новости, 23.01.2024
В Алма-Ате зафиксировали еще одно землетрясение
В Казахстане вновь зафиксировано землетрясение - жители Алма-Аты ощутили подземные толчки силой 2 балла, эпицентр магнитудой 5,3 находился на границе Киргизии и РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T07:53
2024-01-23T07:53
2024-01-23T07:53
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АЛМА-АТА, 23 янв - РИА Новости. В Казахстане вновь зафиксировано землетрясение - жители Алма-Аты ощутили подземные толчки силой 2 балла, эпицентр магнитудой 5,3 находился на границе Киргизии и Китая, сообщила во вторник сейсмологическая опытно-методическая экспедиция (СОМЭ) МЧС Казахстана. "Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСН и И" МЧС РК 23 января 2024 года в 10 часов 01 минуту 21 секунду (около 7 мск - ред.) алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 256 километрах на юго-восток от Алматы на границе Кыргызстана и Китая", - говорится в сообщении. Отмечается, что эпицентр землетрясения магнитудой 5,3 находился на глубине пяти километров. Жители Алма-Аты ощутили толчки силой 2 балла. Ранее землетрясение магнитудой 6,7 произошло примерно в полночь по местному времени с понедельника на вторник на границе Казахстана и Киргизии в 264 километрах на юго-восток от Алма-Аты. Жители бывшей столицы Казахстана ощутили толчки интенсивностью 5 баллов. По данным министерства по ЧС, на селезащитные сооружения землетрясение не повлияло, информации о сходе оползней и лавин не поступало. Аэропорт Алма-Аты работает штатно. Силы и средства службы охраны общественного порядка переведены на усиленный вариант несения службы. По информации акимата (мэрии) Алма-Аты, всю ночь в городе работали пункты приема граждан при ЧС, отменены занятия для учащихся школ и колледжей. Ранее во вторник управление здравоохранения Алма-Аты сообщило о восьми пострадавших при землетрясении. Трое людей выпрыгнули со второго и третьего этажей жилых домов, один из них находится в тяжелом состоянии. Еще пятеро получили травмы, выбегая из дома. Позже министерство здравоохранения республики уточнило, что всего после землетрясения за медицинской помощью обратились 44 человека.
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алма-ата, казахстан, киргизия, в мире
Алма-Ата, Казахстан, Киргизия, В мире
В Алма-Ате зафиксировали еще одно землетрясение
СОМЭ МЧС Казахстана: в Алма-Ате зафиксировано еще одно землетрясение
АЛМА-АТА, 23 янв - РИА Новости.
В Казахстане вновь зафиксировано землетрясение - жители Алма-Аты ощутили подземные толчки силой 2 балла, эпицентр магнитудой 5,3 находился на границе Киргизии и Китая, сообщила
во вторник сейсмологическая опытно-методическая экспедиция (СОМЭ) МЧС Казахстана.
«
"Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСН и И" МЧС РК 23 января 2024 года в 10 часов 01 минуту 21 секунду (около 7 мск - ред.) алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 256 километрах на юго-восток от Алматы на границе Кыргызстана и Китая", - говорится в сообщении.
Отмечается, что эпицентр землетрясения магнитудой 5,3 находился на глубине пяти километров. Жители Алма-Аты ощутили толчки силой 2 балла.
Ранее землетрясение магнитудой 6,7 произошло примерно в полночь по местному времени с понедельника на вторник на границе Казахстана и Киргизии в 264 километрах на юго-восток от Алма-Аты. Жители бывшей столицы Казахстана ощутили толчки интенсивностью 5 баллов.
По данным министерства по ЧС, на селезащитные сооружения землетрясение не повлияло, информации о сходе оползней и лавин не поступало. Аэропорт Алма-Аты работает штатно. Силы и средства службы охраны общественного порядка переведены на усиленный вариант несения службы. По информации акимата (мэрии) Алма-Аты, всю ночь в городе работали пункты приема граждан при ЧС, отменены занятия для учащихся школ и колледжей.
Ранее во вторник управление здравоохранения Алма-Аты сообщило о восьми пострадавших при землетрясении. Трое людей выпрыгнули со второго и третьего этажей жилых домов, один из них находится в тяжелом состоянии. Еще пятеро получили травмы, выбегая из дома. Позже министерство здравоохранения республики уточнило, что всего после землетрясения за медицинской помощью обратились 44 человека.
Токаев посетит Алма-Ату после землетрясения