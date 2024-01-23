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"Укрэнерго" рассказало о ситуации с энергоснабжением - РИА Новости, 23.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:32 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/ukrenergo-1923038482.html
"Укрэнерго" рассказало о ситуации с энергоснабжением
"Укрэнерго" рассказало о ситуации с энергоснабжением - РИА Новости, 23.01.2024
"Укрэнерго" рассказало о ситуации с энергоснабжением
На Украине без энергоснабжения остаются более четырехсот населенных пунктов, сообщили во вторник в национальной энергетической компании "Укрэнерго". РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T17:32
2024-01-23T17:32
специальная военная операция на украине
харьковская область
россия
украина
укрэнерго
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. На Украине без энергоснабжения остаются более четырехсот населенных пунктов, сообщили во вторник в национальной энергетической компании "Укрэнерго". Ранее во вторник минэнерго страны сообщало о повреждении энергооборудования в Харьковской области, в результате чего часть региона осталась без света. "После утренних ракетных обстрелов есть повреждения в сетях облэнерго (операторов системы распределения электроэнергии- ред.) в Днепропетровской и Харьковской областях. Восстановительные работы начались сразу после окончания воздушной тревоги", - приводит сообщении "Укрэнерго" правительственный портал в Telegram-канале. По данным энергокомпании, без света остаются 414 населенных пунктов. При этом компания не прогнозирует возникновения дефицита электроэнергии в энергосистеме в течение дня. Уточняется, что отключения электричества по техническим причинам зафиксированы в Черниговской области, в Сумской области есть отключения света в результате обстрелов. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240116/ukraina-1921603840.html
https://ria.ru/20240108/ukraine-1920187058.html
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харьковская область, россия, украина, укрэнерго, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Украина, Укрэнерго, Вооруженные силы Украины
"Укрэнерго" рассказало о ситуации с энергоснабжением

"Укрэнерго": 414 населенных пункта на Украине остаются без энергоснабжения

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкМанометры на теплоэлектроцентрали в Киеве
Манометры на теплоэлектроцентрали в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Манометры на теплоэлектроцентрали в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. На Украине без энергоснабжения остаются более четырехсот населенных пунктов, сообщили во вторник в национальной энергетической компании "Укрэнерго".
Ранее во вторник минэнерго страны сообщало о повреждении энергооборудования в Харьковской области, в результате чего часть региона осталась без света.
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"После утренних ракетных обстрелов есть повреждения в сетях облэнерго (операторов системы распределения электроэнергии- ред.) в Днепропетровской и Харьковской областях. Восстановительные работы начались сразу после окончания воздушной тревоги", - приводит сообщении "Укрэнерго" правительственный портал в Telegram-канале.
По данным энергокомпании, без света остаются 414 населенных пунктов.
При этом компания не прогнозирует возникновения дефицита электроэнергии в энергосистеме в течение дня. Уточняется, что отключения электричества по техническим причинам зафиксированы в Черниговской области, в Сумской области есть отключения света в результате обстрелов.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьРоссияУкраинаУкрэнергоВооруженные силы Украины
 
 
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