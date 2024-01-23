"Укрэнерго" рассказало о ситуации с энергоснабжением
"Укрэнерго": 414 населенных пункта на Украине остаются без энергоснабжения
Манометры на теплоэлектроцентрали в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. На Украине без энергоснабжения остаются более четырехсот населенных пунктов, сообщили во вторник в национальной энергетической компании "Укрэнерго".
Ранее во вторник минэнерго страны сообщало о повреждении энергооборудования в Харьковской области, в результате чего часть региона осталась без света.
"После утренних ракетных обстрелов есть повреждения в сетях облэнерго (операторов системы распределения электроэнергии- ред.) в Днепропетровской и Харьковской областях. Восстановительные работы начались сразу после окончания воздушной тревоги", - приводит сообщении "Укрэнерго" правительственный портал в Telegram-канале.
По данным энергокомпании, без света остаются 414 населенных пунктов.
При этом компания не прогнозирует возникновения дефицита электроэнергии в энергосистеме в течение дня. Уточняется, что отключения электричества по техническим причинам зафиксированы в Черниговской области, в Сумской области есть отключения света в результате обстрелов.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.