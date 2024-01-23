https://ria.ru/20240123/ukrenergo-1923038482.html

"Укрэнерго" рассказало о ситуации с энергоснабжением

"Укрэнерго" рассказало о ситуации с энергоснабжением - РИА Новости, 23.01.2024

"Укрэнерго" рассказало о ситуации с энергоснабжением

На Украине без энергоснабжения остаются более четырехсот населенных пунктов, сообщили во вторник в национальной энергетической компании "Укрэнерго". РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T17:32

2024-01-23T17:32

2024-01-23T17:32

специальная военная операция на украине

харьковская область

россия

украина

укрэнерго

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149161/50/1491615070_0:116:3072:1844_1920x0_80_0_0_4d7cdea1010c96d81bfe54aa08d89b05.jpg

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. На Украине без энергоснабжения остаются более четырехсот населенных пунктов, сообщили во вторник в национальной энергетической компании "Укрэнерго". Ранее во вторник минэнерго страны сообщало о повреждении энергооборудования в Харьковской области, в результате чего часть региона осталась без света. "После утренних ракетных обстрелов есть повреждения в сетях облэнерго (операторов системы распределения электроэнергии- ред.) в Днепропетровской и Харьковской областях. Восстановительные работы начались сразу после окончания воздушной тревоги", - приводит сообщении "Укрэнерго" правительственный портал в Telegram-канале. По данным энергокомпании, без света остаются 414 населенных пунктов. При этом компания не прогнозирует возникновения дефицита электроэнергии в энергосистеме в течение дня. Уточняется, что отключения электричества по техническим причинам зафиксированы в Черниговской области, в Сумской области есть отключения света в результате обстрелов. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240116/ukraina-1921603840.html

https://ria.ru/20240108/ukraine-1920187058.html

харьковская область

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

харьковская область, россия, украина, укрэнерго, вооруженные силы украины