https://ria.ru/20240123/ukraina-1923074559.html
На Украине стали чаще задумываться о действиях властей, заявил Песков
На Украине стали чаще задумываться о действиях властей, заявил Песков - РИА Новости, 23.01.2024
На Украине стали чаще задумываться о действиях властей, заявил Песков
Все больше людей на Украине задумываются, что киевский режим что-то делает не так, продолжая кровопролитие, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T19:50
2024-01-23T19:50
2024-01-23T19:56
украина
дмитрий песков
киев
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павел зарубин
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Все больше людей на Украине задумываются, что киевский режим что-то делает не так, продолжая кровопролитие, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Все больше и больше людей на Украине начинают задумываться, что, может быть, что-то киевский режим делает не так, продолжая это совершенно бессмысленное кровопролитие", - сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину.
https://ria.ru/20240123/peskov-1923036198.html
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украина, дмитрий песков, киев, россия, павел зарубин
Украина, Дмитрий Песков, Киев, Россия, Павел Зарубин
На Украине стали чаще задумываться о действиях властей, заявил Песков
Песков: на Украине чаще задумываются, что киевский режим что-то делает не так