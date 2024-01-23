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На Украине стали чаще задумываться о действиях властей, заявил Песков - РИА Новости, 23.01.2024
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19:50 23.01.2024 (обновлено: 19:56 23.01.2024)
https://ria.ru/20240123/ukraina-1923074559.html
На Украине стали чаще задумываться о действиях властей, заявил Песков
На Украине стали чаще задумываться о действиях властей, заявил Песков - РИА Новости, 23.01.2024
На Украине стали чаще задумываться о действиях властей, заявил Песков
Все больше людей на Украине задумываются, что киевский режим что-то делает не так, продолжая кровопролитие, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T19:50
2024-01-23T19:56
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киев
россия
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Все больше людей на Украине задумываются, что киевский режим что-то делает не так, продолжая кровопролитие, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Все больше и больше людей на Украине начинают задумываться, что, может быть, что-то киевский режим делает не так, продолжая это совершенно бессмысленное кровопролитие", - сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину.
https://ria.ru/20240123/peskov-1923036198.html
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украина, дмитрий песков, киев, россия, павел зарубин
Украина, Дмитрий Песков, Киев, Россия, Павел Зарубин
На Украине стали чаще задумываться о действиях властей, заявил Песков

Песков: на Украине чаще задумываются, что киевский режим что-то делает не так

© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди в районе площади Независимости в центре Киева
Люди в районе площади Независимости в центре Киева - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди в районе площади Независимости в центре Киева. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Все больше людей на Украине задумываются, что киевский режим что-то делает не так, продолжая кровопролитие, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Все больше и больше людей на Украине начинают задумываться, что, может быть, что-то киевский режим делает не так, продолжая это совершенно бессмысленное кровопролитие", - сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину.
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УкраинаДмитрий ПесковКиевРоссияПавел Зарубин
 
 
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