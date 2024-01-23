https://ria.ru/20240123/ukraina-1923074559.html

На Украине стали чаще задумываться о действиях властей, заявил Песков

На Украине стали чаще задумываться о действиях властей, заявил Песков - РИА Новости, 23.01.2024

На Украине стали чаще задумываться о действиях властей, заявил Песков

Все больше людей на Украине задумываются, что киевский режим что-то делает не так, продолжая кровопролитие, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T19:50

2024-01-23T19:50

2024-01-23T19:56

украина

дмитрий песков

киев

россия

павел зарубин

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Все больше людей на Украине задумываются, что киевский режим что-то делает не так, продолжая кровопролитие, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Все больше и больше людей на Украине начинают задумываться, что, может быть, что-то киевский режим делает не так, продолжая это совершенно бессмысленное кровопролитие", - сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину.

https://ria.ru/20240123/peskov-1923036198.html

украина

киев

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украина, дмитрий песков, киев, россия, павел зарубин