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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Павлограде - РИА Новости, 23.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:30 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/ukraina-1922884730.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Павлограде
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Павлограде - РИА Новости, 23.01.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Павлограде
Взрывы прозвучали в городе Павлоград в Днепропетровской области Украины, сообщило местное издание "Зеркало недели" в Telegram-канале. РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T08:30
2024-01-23T08:30
специальная военная операция на украине
в мире
павлоград
днепропетровская область
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Взрывы прозвучали в городе Павлоград в Днепропетровской области Украины, сообщило местное издание "Зеркало недели" в Telegram-канале. "Павлоград, взрывы!" - говорится в сообщении издания. Ранее ряд украинских СМИ сообщил о взрывах в Киеве на фоне объявленной по всей стране воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://radiosputnik.ru/20240123/vzryv-1922884015.html
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павлоград
днепропетровская область
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в мире, павлоград, днепропетровская область, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Павлоград, Днепропетровская область, Украина, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Павлограде

"Зеркало недели": взрывы прозвучали в Павлограде в Днепропетровской области

© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди проходят мимо бетонного навеса с надписью "Укрытие"
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью Укрытие - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью "Укрытие". Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Взрывы прозвучали в городе Павлоград в Днепропетровской области Украины, сообщило местное издание "Зеркало недели" в Telegram-канале.
"Павлоград, взрывы!" - говорится в сообщении издания.
Киев - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Киеве и Харькове
Вчера, 08:23
Ранее ряд украинских СМИ сообщил о взрывах в Киеве на фоне объявленной по всей стране воздушной тревоги.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Люди толпятся на станции метро в Харькове - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
Вчера, 08:23
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреПавлоградДнепропетровская областьУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
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