https://ria.ru/20240123/ukraina-1922884730.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Павлограде

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Павлограде - РИА Новости, 23.01.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Павлограде

Взрывы прозвучали в городе Павлоград в Днепропетровской области Украины, сообщило местное издание "Зеркало недели" в Telegram-канале. РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T08:30

2024-01-23T08:30

2024-01-23T08:30

специальная военная операция на украине

в мире

павлоград

днепропетровская область

украина

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839736412_127:431:3000:2047_1920x0_80_0_0_dd4f69205b95ba57ccb4046d5b3c2e80.jpg

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Взрывы прозвучали в городе Павлоград в Днепропетровской области Украины, сообщило местное издание "Зеркало недели" в Telegram-канале. "Павлоград, взрывы!" - говорится в сообщении издания. Ранее ряд украинских СМИ сообщил о взрывах в Киеве на фоне объявленной по всей стране воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://radiosputnik.ru/20240123/vzryv-1922884015.html

https://ria.ru/20240123/kharkov-1922883920.html

павлоград

днепропетровская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, павлоград, днепропетровская область, украина, вооруженные силы рф