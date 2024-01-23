https://ria.ru/20240123/ukraina-1922884730.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Павлограде
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Павлограде - РИА Новости, 23.01.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Павлограде
Взрывы прозвучали в городе Павлоград в Днепропетровской области Украины, сообщило местное издание "Зеркало недели" в Telegram-канале. РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T08:30
2024-01-23T08:30
2024-01-23T08:30
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днепропетровская область
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Взрывы прозвучали в городе Павлоград в Днепропетровской области Украины, сообщило местное издание "Зеркало недели" в Telegram-канале. "Павлоград, взрывы!" - говорится в сообщении издания. Ранее ряд украинских СМИ сообщил о взрывах в Киеве на фоне объявленной по всей стране воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://radiosputnik.ru/20240123/vzryv-1922884015.html
https://ria.ru/20240123/kharkov-1922883920.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, павлоград, днепропетровская область, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Павлоград, Днепропетровская область, Украина, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Павлограде
"Зеркало недели": взрывы прозвучали в Павлограде в Днепропетровской области