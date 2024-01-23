https://ria.ru/20240123/trassa-1922864857.html

СМИ: правительство отложило завершение строительства ряда федеральных трасс

СМИ: правительство отложило завершение строительства ряда федеральных трасс - РИА Новости, 23.01.2024

СМИ: правительство отложило завершение строительства ряда федеральных трасс

Правительство России отложило завершение строительства некоторых федеральных трасс, об этом сообщила газета "Коммерсантъ" со ссылкой на данные плана дорожной... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T01:15

2024-01-23T01:15

2024-01-23T01:15

общество

россия

московская область (подмосковье)

пензенская область

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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Правительство России отложило завершение строительства некоторых федеральных трасс, об этом сообщила газета "Коммерсантъ" со ссылкой на данные плана дорожной деятельности на ближайшие четыре года."Завершение ряда крупных федеральных дорожных строек в Подмосковье, Ленинградской, Пензенской областях и Северной Осетии решением правительства России откладывается", — пишет издание.Как уточняет газета, завершение строительства участка трассы М5 "Урал" в Подмосковье от Ульянино до Непецино планируется в 2026 году, а участок в обход поселка Октябрьский — в 2025-м. Оба участка изначально планировалось построить в 2024 году. Завершение строительства участка трассы М8 от 35-го до 47-го километра после Пушкино также планируется отсрочить с 2026 на 2028 год.В Ленинградской области, согласно опубликованной информации, завершение участка от 100-го до 134-го километра трассы А181 отложили на 2026-ой год.При этом, согласно документу, завершение строительства нескольких объектов планируется сдвинуть на более ранний срок. К примеру, северный обход Астрахани правительство планирует завершить на год раньше — в 2028 году. Реконструкцию Рублево-Успенского шоссе также было решено завершить раньше срока — в 2027 году.

https://ria.ru/20240120/dvizhenie-1922524318.html

https://realty.ria.ru/20240119/ograzhdeniya-1922353575.html

россия

московская область (подмосковье)

пензенская область

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общество, россия, московская область (подмосковье), пензенская область