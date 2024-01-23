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СМИ: правительство отложило завершение строительства ряда федеральных трасс - РИА Новости, 23.01.2024
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01:15 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/trassa-1922864857.html
СМИ: правительство отложило завершение строительства ряда федеральных трасс
СМИ: правительство отложило завершение строительства ряда федеральных трасс - РИА Новости, 23.01.2024
СМИ: правительство отложило завершение строительства ряда федеральных трасс
Правительство России отложило завершение строительства некоторых федеральных трасс, об этом сообщила газета "Коммерсантъ" со ссылкой на данные плана дорожной... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T01:15
2024-01-23T01:15
общество
россия
московская область (подмосковье)
пензенская область
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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Правительство России отложило завершение строительства некоторых федеральных трасс, об этом сообщила газета "Коммерсантъ" со ссылкой на данные плана дорожной деятельности на ближайшие четыре года."Завершение ряда крупных федеральных дорожных строек в Подмосковье, Ленинградской, Пензенской областях и Северной Осетии решением правительства России откладывается", — пишет издание.Как уточняет газета, завершение строительства участка трассы М5 "Урал" в Подмосковье от Ульянино до Непецино планируется в 2026 году, а участок в обход поселка Октябрьский — в 2025-м. Оба участка изначально планировалось построить в 2024 году. Завершение строительства участка трассы М8 от 35-го до 47-го километра после Пушкино также планируется отсрочить с 2026 на 2028 год.В Ленинградской области, согласно опубликованной информации, завершение участка от 100-го до 134-го километра трассы А181 отложили на 2026-ой год.При этом, согласно документу, завершение строительства нескольких объектов планируется сдвинуть на более ранний срок. К примеру, северный обход Астрахани правительство планирует завершить на год раньше — в 2028 году. Реконструкцию Рублево-Успенского шоссе также было решено завершить раньше срока — в 2027 году.
https://ria.ru/20240120/dvizhenie-1922524318.html
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россия
московская область (подмосковье)
пензенская область
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общество, россия, московская область (подмосковье), пензенская область
Общество, Россия, Московская область (Подмосковье), Пензенская область
СМИ: правительство отложило завершение строительства ряда федеральных трасс

"Ъ": кабмин перенес завершение строительства участков трасс М5 и М8

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобили на трассе
Автомобили на трассе - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Автомобили на трассе. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Правительство России отложило завершение строительства некоторых федеральных трасс, об этом сообщила газета "Коммерсантъ" со ссылкой на данные плана дорожной деятельности на ближайшие четыре года.
"Завершение ряда крупных федеральных дорожных строек в Подмосковье, Ленинградской, Пензенской областях и Северной Осетии решением правительства России откладывается", — пишет издание.
Уборка снега - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
Под Ульяновском ограничили движение грузовиков и автобусов на трассах
20 января, 17:23
Как уточняет газета, завершение строительства участка трассы М5 "Урал" в Подмосковье от Ульянино до Непецино планируется в 2026 году, а участок в обход поселка Октябрьский — в 2025-м. Оба участка изначально планировалось построить в 2024 году. Завершение строительства участка трассы М8 от 35-го до 47-го километра после Пушкино также планируется отсрочить с 2026 на 2028 год.
В Ленинградской области, согласно опубликованной информации, завершение участка от 100-го до 134-го километра трассы А181 отложили на 2026-ой год.
При этом, согласно документу, завершение строительства нескольких объектов планируется сдвинуть на более ранний срок. К примеру, северный обход Астрахани правительство планирует завершить на год раньше — в 2028 году. Реконструкцию Рублево-Успенского шоссе также было решено завершить раньше срока — в 2027 году.
Председатель правления Государственной компании Российские автомобильные дороги (Росавтодор) Вячеслав Петушенко - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
Снегозащитные ограждения появятся на трассе М-12 "Восток"
19 января, 14:59
 
ОбществоРоссияМосковская область (Подмосковье)Пензенская область
 
 
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