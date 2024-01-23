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В Красноярском крае обустроят более 30 территорий в 2024 году - РИА Новости, 23.01.2024
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09:31 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/territorii-1922893119.html
В Красноярском крае обустроят более 30 территорий в 2024 году
В Красноярском крае обустроят более 30 территорий в 2024 году - РИА Новости, 23.01.2024
В Красноярском крае обустроят более 30 территорий в 2024 году
Более 30 территорий Красноярского края будет обустроено в течение 2024 года в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда", сообщает краевое министерство... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T09:31
2024-01-23T09:31
красноярский край
енисейск
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КРАСНОЯРСК, 23 янв - РИА Новости. Более 30 территорий Красноярского края будет обустроено в течение 2024 года в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда", сообщает краевое министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства. В министерстве оценили готовность к проведению нового сезона благоустройства по программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жильё и городская среда", инициированного президентом России. "В 2024-м по нацпроекту благоустроят более 30 территорий, которые жители выбрали на всеобщем голосовании в прошлом году. Кроме того, в Енисейске и Железногорске будут созданы новые общественные пространства, проекты благоустройства которых победили на всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях", - говорится в сообщении. Отмечается, что ежегодное преображение парков, площадей, скверов, набережных обеспечивает большая команда специалистов в области строительства и дизайна, имеющих высокую квалификацию и многолетний опыт работы. В крае есть 14 проектных организаций, аккредитованных для работы по созданию дизайн-проектов. А также более 10 строительных подрядных организаций, которые имеют многолетний опыт по обустройству общественных пространств. Дизайн-проекты объектов благоустройства формируется на основе мнения городской общественности, жители могут голосовать за ту или иную концепцию, оставлять свои пожелания, дополнения, изменения, которые учитывают архитектурные бюро. "Край хорошо подготовлен к новому сезону благоустройства. Сейчас мы проверяем готовность подрядчиков, чтобы заблаговременно были приобретены стройматериалы, уличная мебель, светильники для того, чтобы приступить к работам, как только позволят погодные условия", - цитирует пресс-служба замглаву краевого минстроя Елену Цитович.
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красноярский край, енисейск
Красноярский край, Енисейск

В Красноярском крае обустроят более 30 территорий в 2024 году

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкНовостройки Красноярска
Новостройки Красноярска - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Новостройки Красноярска. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 23 янв - РИА Новости. Более 30 территорий Красноярского края будет обустроено в течение 2024 года в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда", сообщает краевое министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
В министерстве оценили готовность к проведению нового сезона благоустройства по программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жильё и городская среда", инициированного президентом России.
"В 2024-м по нацпроекту благоустроят более 30 территорий, которые жители выбрали на всеобщем голосовании в прошлом году. Кроме того, в Енисейске и Железногорске будут созданы новые общественные пространства, проекты благоустройства которых победили на всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ежегодное преображение парков, площадей, скверов, набережных обеспечивает большая команда специалистов в области строительства и дизайна, имеющих высокую квалификацию и многолетний опыт работы. В крае есть 14 проектных организаций, аккредитованных для работы по созданию дизайн-проектов. А также более 10 строительных подрядных организаций, которые имеют многолетний опыт по обустройству общественных пространств.
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Дизайн-проекты объектов благоустройства формируется на основе мнения городской общественности, жители могут голосовать за ту или иную концепцию, оставлять свои пожелания, дополнения, изменения, которые учитывают архитектурные бюро.
"Край хорошо подготовлен к новому сезону благоустройства. Сейчас мы проверяем готовность подрядчиков, чтобы заблаговременно были приобретены стройматериалы, уличная мебель, светильники для того, чтобы приступить к работам, как только позволят погодные условия", - цитирует пресс-служба замглаву краевого минстроя Елену Цитович.
 
Красноярский крайЕнисейск
 
 
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