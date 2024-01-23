https://ria.ru/20240123/taktika-1922884316.html
В Крыму призвали Киев не тешить себя иллюзией насчет новой военной тактики
В Крыму призвали Киев не тешить себя иллюзией насчет новой военной тактики - РИА Новости, 23.01.2024
В Крыму призвали Киев не тешить себя иллюзией насчет новой военной тактики
Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал киевские власти не тешить себя иллюзией насчет новой тактики на линии фронта. РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T08:28
2024-01-23T08:28
2024-01-23T08:28
владимир константинов
республика крым
политика
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал киевские власти не тешить себя иллюзией насчет новой тактики на линии фронта. Ранее газета Financial Times сообщала со ссылкой на неназванного западного чиновника, что Украина после неудачного летнего контрнаступления меняет тактику и переходит к "активной обороне" в 2024 году. При этом отмечалось, что нового наступления Киева на Западе не ждут до 2025 года. "Враг не может продолжать попытки наступления, отсюда и появились формулировки "активной стратегической обороны", чтобы и дальше выпрашивать деньги у западных хозяев, нанося при этом удары по мирным городам и поселкам на нашей территории. Но тешить себя иллюзией им не стоит: нам есть чем сторицей ответить на любую агрессию", - сказал Константинов РИА Новости. По его словам, сейчас западные кураторы поставили перед киевскими властями задачу любой ценой удержать линию фронта. "У нас есть все шансы сорвать стратегические замыслы Киева и его хозяев на 2024 год так же, как они были сорваны в 2023 году", - подчеркнул глава крымского парламента. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20240123/ukraina-1922850796.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир константинов, республика крым, политика, украина
Владимир Константинов, Республика Крым, Политика, Украина
В Крыму призвали Киев не тешить себя иллюзией насчет новой военной тактики
Константинов: Киев выдумал новую тактику, чтобы выпросить деньги у Запада
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал киевские власти не тешить себя иллюзией насчет новой тактики на линии фронта.
Ранее газета Financial Times сообщала со ссылкой на неназванного западного чиновника, что Украина после неудачного летнего контрнаступления меняет тактику и переходит к "активной обороне" в 2024 году. При этом отмечалось, что нового наступления Киева на Западе не ждут до 2025 года.
"Враг не может продолжать попытки наступления, отсюда и появились формулировки "активной стратегической обороны", чтобы и дальше выпрашивать деньги у западных хозяев, нанося при этом удары по мирным городам и поселкам на нашей территории. Но тешить себя иллюзией им не стоит: нам есть чем сторицей ответить на любую агрессию", - сказал Константинов РИА Новости.
По его словам, сейчас западные кураторы поставили перед киевскими властями задачу любой ценой удержать линию фронта.
Киев нашел слабое место России
"У нас есть все шансы сорвать стратегические замыслы Киева и его хозяев на 2024 год так же, как они были сорваны в 2023 году", - подчеркнул глава крымского парламента.
Россия
начала специальную военную операцию на Украине
24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО
о принципах безопасности в Европе
, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы
, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.