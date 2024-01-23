Рейтинг@Mail.ru
В Крыму призвали Киев не тешить себя иллюзией насчет новой военной тактики - РИА Новости, 23.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:28 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/taktika-1922884316.html
В Крыму призвали Киев не тешить себя иллюзией насчет новой военной тактики
В Крыму призвали Киев не тешить себя иллюзией насчет новой военной тактики - РИА Новости, 23.01.2024
В Крыму призвали Киев не тешить себя иллюзией насчет новой военной тактики
Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал киевские власти не тешить себя иллюзией насчет новой тактики на линии фронта. РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T08:28
2024-01-23T08:28
владимир константинов
республика крым
политика
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/02/1849161192_0:162:3064:1886_1920x0_80_0_0_57cbc3e04b2ca9b760747e7b89187fb9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал киевские власти не тешить себя иллюзией насчет новой тактики на линии фронта. Ранее газета Financial Times сообщала со ссылкой на неназванного западного чиновника, что Украина после неудачного летнего контрнаступления меняет тактику и переходит к "активной обороне" в 2024 году. При этом отмечалось, что нового наступления Киева на Западе не ждут до 2025 года. "Враг не может продолжать попытки наступления, отсюда и появились формулировки "активной стратегической обороны", чтобы и дальше выпрашивать деньги у западных хозяев, нанося при этом удары по мирным городам и поселкам на нашей территории. Но тешить себя иллюзией им не стоит: нам есть чем сторицей ответить на любую агрессию", - сказал Константинов РИА Новости. По его словам, сейчас западные кураторы поставили перед киевскими властями задачу любой ценой удержать линию фронта. "У нас есть все шансы сорвать стратегические замыслы Киева и его хозяев на 2024 год так же, как они были сорваны в 2023 году", - подчеркнул глава крымского парламента. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20240123/ukraina-1922850796.html
республика крым
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/02/1849161192_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_29e3e7b0986d5699e69876259fd2f4be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир константинов, республика крым, политика, украина
Владимир Константинов, Республика Крым, Политика, Украина
В Крыму призвали Киев не тешить себя иллюзией насчет новой военной тактики

Константинов: Киев выдумал новую тактику, чтобы выпросить деньги у Запада

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПредседатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов
Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал киевские власти не тешить себя иллюзией насчет новой тактики на линии фронта.
Ранее газета Financial Times сообщала со ссылкой на неназванного западного чиновника, что Украина после неудачного летнего контрнаступления меняет тактику и переходит к "активной обороне" в 2024 году. При этом отмечалось, что нового наступления Киева на Западе не ждут до 2025 года.
"Враг не может продолжать попытки наступления, отсюда и появились формулировки "активной стратегической обороны", чтобы и дальше выпрашивать деньги у западных хозяев, нанося при этом удары по мирным городам и поселкам на нашей территории. Но тешить себя иллюзией им не стоит: нам есть чем сторицей ответить на любую агрессию", - сказал Константинов РИА Новости.
По его словам, сейчас западные кураторы поставили перед киевскими властями задачу любой ценой удержать линию фронта.
Последствия обстрела рынка в Кировском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
Киев нашел слабое место России
Вчера, 08:00
"У нас есть все шансы сорвать стратегические замыслы Киева и его хозяев на 2024 год так же, как они были сорваны в 2023 году", - подчеркнул глава крымского парламента.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
 
Владимир КонстантиновРеспублика КрымПолитикаУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала