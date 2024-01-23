https://ria.ru/20240123/svyaz-1923094979.html

В секторе Газа уже сутки нет связи

В секторе Газа уже сутки нет связи - РИА Новости, 23.01.2024

В секторе Газа уже сутки нет связи

Сектор Газа уже сутки остается без связи, это десятое отключение с начала эскалации палестино-израильского конфликта, следует из данных международной службы... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T22:37

2024-01-23T22:37

2024-01-23T22:37

в мире

израиль

россия

восточный иерусалим

владимир путин

хамас

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Сектор Газа уже сутки остается без связи, это десятое отключение с начала эскалации палестино-израильского конфликта, следует из данных международной службы мониторинга интернета NetBlocks. "Обновлено: текущие показатели демонстрируют, что сектор Газа в настоящее время уже на протяжении 24 часов находится в условиях отключения связи, это десятый такой инцидент с начала конфликта с Израилем, этот инцидент затрагивает те несколько сетей, которые остаются спустя несколько месяцев в состоянии неуклонного ухудшения связи", - говорится в сообщении в Telegram-канале службы. На прошлой неделе связь в анклаве частично восстановили в различных районах после примерно недельного отключения, ставшего самым долгим с момента начала эскалации. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября 2023 года началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября превысило 25 тысяч, более 62 тысяч человек получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240123/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240120/marsh-1922539994.html

https://ria.ru/20240119/erdogan-1922425351.html

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восточный иерусалим

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, россия, восточный иерусалим, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году