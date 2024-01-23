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Толстой осудил деятелей культуры, не высказывающих позицию по СВО - РИА Новости, 23.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:45 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/svo-1922977236.html
Толстой осудил деятелей культуры, не высказывающих позицию по СВО
Толстой осудил деятелей культуры, не высказывающих позицию по СВО - РИА Новости, 23.01.2024
Толстой осудил деятелей культуры, не высказывающих позицию по СВО
Большое количество деятелей культуры считают, что молчать во время проведения спецоперации выгоднее всего, но их молчание ничем не лучше предательства, заявил... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T14:45
2024-01-23T14:45
специальная военная операция на украине
новости культуры
петр толстой
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Большое количество деятелей культуры считают, что молчать во время проведения спецоперации выгоднее всего, но их молчание ничем не лучше предательства, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой. "Сегодня, во время специальной военной операции, конечно, есть и третьи. Они (деятели культуры - ред.) вроде как все понимают, но молчат. Они думают, что молчать в такое время выгоднее всего. И их среди деятелей культуры тоже очень много. Вот эта теплохладность, как говорят в церкви, она ничуть не лучше открытого предательства", - сказал Толстой в рамках пленарного заседания XII Рождественских парламентских встреч на тему: "Православие и отечественная культура: потери и приобретения минувшего, образ будущего" в Совфеде. Вице-спикер Госдумы отметил, что Русская православная церковь в свою очередь открыто заняла и явила свою позицию в проповедях патриарха, решениях и повседневном служении священников на фронте и в тылу. "Потому что в такое время невозможно оказаться где-то посередине, остаться нейтральным, промолчать. Или ты со своей страной, со своим народом и со своей армией или с чужой", - подчеркнул Толстой.
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новости культуры, петр толстой, госдума рф, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Новости культуры, Петр Толстой, Госдума РФ, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Толстой осудил деятелей культуры, не высказывающих позицию по СВО

Толстой: молчание деятелей культуры во время СВО ничем не лучше предательства

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Большое количество деятелей культуры считают, что молчать во время проведения спецоперации выгоднее всего, но их молчание ничем не лучше предательства, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
"Сегодня, во время специальной военной операции, конечно, есть и третьи. Они (деятели культуры - ред.) вроде как все понимают, но молчат. Они думают, что молчать в такое время выгоднее всего. И их среди деятелей культуры тоже очень много. Вот эта теплохладность, как говорят в церкви, она ничуть не лучше открытого предательства", - сказал Толстой в рамках пленарного заседания XII Рождественских парламентских встреч на тему: "Православие и отечественная культура: потери и приобретения минувшего, образ будущего" в Совфеде.
Вице-спикер Госдумы отметил, что Русская православная церковь в свою очередь открыто заняла и явила свою позицию в проповедях патриарха, решениях и повседневном служении священников на фронте и в тылу. "Потому что в такое время невозможно оказаться где-то посередине, остаться нейтральным, промолчать. Или ты со своей страной, со своим народом и со своей армией или с чужой", - подчеркнул Толстой.
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Специальная военная операция на УкраинеНовости культурыПетр ТолстойГосдума РФРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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