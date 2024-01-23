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Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 23.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:00 23.01.2024 (обновлено: 13:04 23.01.2024)
https://ria.ru/20240123/svo-1922948396.html
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 23.01.2024
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска выпустили пять ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T13:00
2024-01-23T13:04
специальная военная операция на украине
куйбышевский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 23 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили пять ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.48 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 5 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.Тип РСЗО не уточняется. О последствиях на данный момент не сообщается.Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
https://ria.ru/20240123/bespilotniki-1922901750.html
куйбышевский район
донецк
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куйбышевский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Куйбышевский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка

СЦКК: ВСУ выпустили 5 ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка

© Фото : предоставлено делегацией РФ на форуме ОБСЕ Осколки боеприпасов, применяемых ВСУ
Осколки боеприпасов, применяемых ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© Фото : предоставлено делегацией РФ на форуме ОБСЕ
Осколки боеприпасов, применяемых ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили пять ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.48 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 5 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Тип РСЗО не уточняется. О последствиях на данный момент не сообщается.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
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Специальная военная операция на УкраинеКуйбышевский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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