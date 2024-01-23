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Спецоперация, 23 января: групповой ракетный удар по украинскому ВПК - РИА Новости, 23.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:05 23.01.2024 (обновлено: 21:43 23.01.2024)
https://ria.ru/20240123/spetsoperatsiya-1923050477.html
Спецоперация, 23 января: групповой ракетный удар по украинскому ВПК
Спецоперация, 23 января: групповой ракетный удар по украинскому ВПК - РИА Новости, 23.01.2024
Спецоперация, 23 января: групповой ракетный удар по украинскому ВПК
О поддержке Киева со стороны стран Запада, поездке главы МИД Венгрии Петера Сийярто на Украину и ходе спецоперации — в материале РИА Новости. РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T21:05
2024-01-23T21:43
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
киев
петер сийярто
йенс столтенберг
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. О поддержке Киева со стороны стран Запада, поездке главы МИД Венгрии Петера Сийярто на Украину и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.Групповой удар российских войскВооруженные силы России во вторник нанесли групповой удар ракетами большой дальности по объектам военно-промышленного комплекса Украины, сообщили в Минобороны.Уточняется, что все назначенные цели, в том числе объекты ВПК, производившие ракеты и комплектующие к ним, боеприпасы, а также взрывчатые вещества, поражены. Ранее о взрывах в Киеве, Харькове, Днепропетровской и Сумской областях, сообщили в украинских СМИ. Воздушную тревогу объявляли по всей стране. Комментируя этот удар по украинской оборонке, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что взрывы в Киеве и Харькове нельзя считать "ответом" на украинские удары по Донбассу. По его словам, российские военные не бьют по мирному населению и гражданским объектам, в отличие от ВСУ. Ход спецоперацииЗа минувшие сутки российские войска отразили десять атак ВСУ, из них шесть — на Купянском направлении и четыре — на Краснолиманском. Кроме того, удалось поразить пункт управления оперативно-тактической группы украинских войск "Лиман". Совокупные потери противника на всех участках фронта составили около 755 военных убитыми и ранеными, пять танков и других бронемашин, восемь артиллерийских орудий, 24 военных автомобиля и 56 беспилотников. Поддержка Украины ЗападомГенсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил на брифинге в штаб-квартире альянса в Брюсселе о новых масштабных инвестициях в 1,2 миллиарда долларов в производство артиллерийских боеприпасов калибра 155 миллиметров. По его словам, такие финансовые вложения позволят среди прочего продолжать поддержку Украины странами блока. Столтенберг отметил, что этот конфликт превратился в "битву за боеприпасы", поэтому членам НАТО необходимо пополнять собственные запасы, чтобы они могли дальше помогать Киеву. В то же время Западу не удается достигнуть консенсуса на украинском направлении по всем аспектам. Так, издание Politico опубликовало статью со ссылкой на источники, согласно которой законопроект, дающий президенту США Джо Байдену право на передачу замороженных суверенных активов России Киеву, вызвал разногласия среди членов сенатского комитета по международным отношениям. Согласно материалу, вокруг законопроекта в комитете сената ведется "закулисная борьба". Отмечается, что 24 января его отправят на доработку. По данным издания, сенатор Бен Кардин хочет предложить формулировку, которая позволит осуществлять перевод активов только при согласии всех стран — членов G7, что лишь усложнит реализацию законопроекта.На Украине угрожают Сийярто, но он туда едетМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что нацелен на встречу с украинской делегацией в Ужгороде, поскольку это в интересах проживающего в Закарпатье венгерского меньшинства, хотя представители венгерского МИД на Украине получили письмо с угрозами. Ранее венгерский портал Index сообщил, что представители внешнеполитического ведомства страны на Украине получили электронное письмо на украинском языке, в котором Сийярто 29 января обещали "взрывной прием", от которого "не спасет бронепоезд", и советовали "заказать в похоронном бюро гроб по росту", поскольку на Украине якобы "ненавидят венгерское правительство из-за нападок на Украину". По мнению Сийярто, цель подобных угроз — бросить тень на встречу министров иностранных дел в следующий понедельник, 29 января, и помешать ее проведению. Тем не менее министр все равно поедет на Украину, поскольку там проживает 150-тысячная община закарпатских венгров и Будапешт заинтересован в "хорошем сотрудничестве" с Киевом.По его словам, украинские власти заверили Венгрию, что примут меры, чтобы встреча в Ужгороде прошла спокойно, венгерские органы безопасности постоянно на связи с украинскими коллегами.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240123/pvo-1923026892.html
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Наталья Макарова
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Уничтожение укреплений и блиндажей ВСУ на купянском направлении
Уничтожение укреплений и блиндажей ВСУ на купянском направлении
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Рассказ командира Дениса Шамалюка о взятии в плен шестерых солдат ВСУ
Рассказ командира Дениса Шамалюка о взятии в плен шестерых солдат ВСУ
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в мире, украина, россия, киев, петер сийярто, йенс столтенберг, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, Петер Сийярто, Йенс Столтенберг, Вооруженные силы Украины, НАТО
Спецоперация, 23 января: групповой ракетный удар по украинскому ВПК

Спецоперация, 23 января: групповой ракетный удар по объектам украинского ВПК

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкИстребители оснащенные гиперзвуковыми авиационными комплексами Х-47М "Кинжал"
Истребители оснащенные гиперзвуковыми авиационными комплексами Х-47М Кинжал - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Истребители оснащенные гиперзвуковыми авиационными комплексами Х-47М "Кинжал". Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. О поддержке Киева со стороны стран Запада, поездке главы МИД Венгрии Петера Сийярто на Украину и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.

Групповой удар российских войск

Вооруженные силы России во вторник нанесли групповой удар ракетами большой дальности по объектам военно-промышленного комплекса Украины, сообщили в Минобороны.
Уточняется, что все назначенные цели, в том числе объекты ВПК, производившие ракеты и комплектующие к ним, боеприпасы, а также взрывчатые вещества, поражены.
Ранее о взрывах в Киеве, Харькове, Днепропетровской и Сумской областях, сообщили в украинских СМИ. Воздушную тревогу объявляли по всей стране.
Комментируя этот удар по украинской оборонке, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что взрывы в Киеве и Харькове нельзя считать "ответом" на украинские удары по Донбассу. По его словам, российские военные не бьют по мирному населению и гражданским объектам, в отличие от ВСУ.

Ход спецоперации

За минувшие сутки российские войска отразили десять атак ВСУ, из них шесть — на Купянском направлении и четыре — на Краснолиманском.
Кроме того, удалось поразить пункт управления оперативно-тактической группы украинских войск "Лиман".
Совокупные потери противника на всех участках фронта составили около 755 военных убитыми и ранеными, пять танков и других бронемашин, восемь артиллерийских орудий, 24 военных автомобиля и 56 беспилотников.

Поддержка Украины Западом

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил на брифинге в штаб-квартире альянса в Брюсселе о новых масштабных инвестициях в 1,2 миллиарда долларов в производство артиллерийских боеприпасов калибра 155 миллиметров.
По его словам, такие финансовые вложения позволят среди прочего продолжать поддержку Украины странами блока. Столтенберг отметил, что этот конфликт превратился в "битву за боеприпасы", поэтому членам НАТО необходимо пополнять собственные запасы, чтобы они могли дальше помогать Киеву.
В то же время Западу не удается достигнуть консенсуса на украинском направлении по всем аспектам. Так, издание Politico опубликовало статью со ссылкой на источники, согласно которой законопроект, дающий президенту США Джо Байдену право на передачу замороженных суверенных активов России Киеву, вызвал разногласия среди членов сенатского комитета по международным отношениям.
Согласно материалу, вокруг законопроекта в комитете сената ведется "закулисная борьба". Отмечается, что 24 января его отправят на доработку. По данным издания, сенатор Бен Кардин хочет предложить формулировку, которая позволит осуществлять перевод активов только при согласии всех стран — членов G7, что лишь усложнит реализацию законопроекта.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18

На Украине угрожают Сийярто, но он туда едет

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что нацелен на встречу с украинской делегацией в Ужгороде, поскольку это в интересах проживающего в Закарпатье венгерского меньшинства, хотя представители венгерского МИД на Украине получили письмо с угрозами.
Ранее венгерский портал Index сообщил, что представители внешнеполитического ведомства страны на Украине получили электронное письмо на украинском языке, в котором Сийярто 29 января обещали "взрывной прием", от которого "не спасет бронепоезд", и советовали "заказать в похоронном бюро гроб по росту", поскольку на Украине якобы "ненавидят венгерское правительство из-за нападок на Украину".
По мнению Сийярто, цель подобных угроз — бросить тень на встречу министров иностранных дел в следующий понедельник, 29 января, и помешать ее проведению. Тем не менее министр все равно поедет на Украину, поскольку там проживает 150-тысячная община закарпатских венгров и Будапешт заинтересован в "хорошем сотрудничестве" с Киевом.
По его словам, украинские власти заверили Венгрию, что примут меры, чтобы встреча в Ужгороде прошла спокойно, венгерские органы безопасности постоянно на связи с украинскими коллегами.
Истребители оснащенные гиперзвуковыми авиационными комплексами Х-47М Кинжал - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
В Германии сделали шокирующее заявление после российских ударов по Украине
Вчера, 16:51
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияКиевПетер СийяртоЙенс СтолтенбергВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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