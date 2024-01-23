https://ria.ru/20240123/sneg-1922970933.html

Москвичей предупредили о сильном снеге и ветре во вторник

Москвичей предупредили о сильном снеге и ветре во вторник - РИА Новости, 23.01.2024

Москвичей предупредили о сильном снеге и ветре во вторник

Москвичам рекомендуется использовать для поездок городской транспорт из-за непогоды во вторник, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T14:21

2024-01-23T14:21

2024-01-23T14:21

общество

москва

московское центральное кольцо (мцк)

центр организации дорожного движения (цодд)

камаз (завод)

снегопад в москве

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Москвичам рекомендуется использовать для поездок городской транспорт из-за непогоды во вторник, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "По прогнозу синоптиков, в Москве сегодня и до завтрашнего дня ожидаются снег и сильный ветер. Для поездок по городу по возможности используйте городской транспорт. Метро, МЦК, МЦД работают штатно. Автобусы и такси быстрее передвигаются по выделенным полосам", - говорится в сообщении. Отмечается, что автомобилистам следует быть внимательными, избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также не парковать автомобиль вблизи деревьев и шатких конструкций. "За обстановкой на дорогах круглосуточно следит ситуационный центр и экипажи дорожного патруля ЦОДД. На МКАД дополнительно дежурят экипажи на базе КамАЗ", - рассказали в дептрансе.

https://ria.ru/20240123/kamchatka-1922876210.html

москва

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общество, москва, московское центральное кольцо (мцк), центр организации дорожного движения (цодд), камаз (завод), снегопад в москве