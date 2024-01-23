https://ria.ru/20240123/sneg-1922970933.html
Москвичей предупредили о сильном снеге и ветре во вторник
Москвичей предупредили о сильном снеге и ветре во вторник - РИА Новости, 23.01.2024
Москвичей предупредили о сильном снеге и ветре во вторник
Москвичам рекомендуется использовать для поездок городской транспорт из-за непогоды во вторник, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T14:21
2024-01-23T14:21
2024-01-23T14:21
общество
москва
московское центральное кольцо (мцк)
центр организации дорожного движения (цодд)
камаз (завод)
снегопад в москве
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Москвичам рекомендуется использовать для поездок городской транспорт из-за непогоды во вторник, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "По прогнозу синоптиков, в Москве сегодня и до завтрашнего дня ожидаются снег и сильный ветер. Для поездок по городу по возможности используйте городской транспорт. Метро, МЦК, МЦД работают штатно. Автобусы и такси быстрее передвигаются по выделенным полосам", - говорится в сообщении. Отмечается, что автомобилистам следует быть внимательными, избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также не парковать автомобиль вблизи деревьев и шатких конструкций. "За обстановкой на дорогах круглосуточно следит ситуационный центр и экипажи дорожного патруля ЦОДД. На МКАД дополнительно дежурят экипажи на базе КамАЗ", - рассказали в дептрансе.
https://ria.ru/20240123/kamchatka-1922876210.html
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общество, москва, московское центральное кольцо (мцк), центр организации дорожного движения (цодд), камаз (завод), снегопад в москве
Общество, Москва, Московское центральное кольцо (МЦК), Центр организации дорожного движения (ЦОДД), КамАЗ (завод), Снегопад в Москве
Москвичей предупредили о сильном снеге и ветре во вторник
Москвичей призвали быть осторожнее на дорогах из-за сильного снега во вторник