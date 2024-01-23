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Ситуация для Киева будет становиться все тяжелее, заявил Песков - РИА Новости, 23.01.2024
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19:27 23.01.2024 (обновлено: 19:43 23.01.2024)
https://ria.ru/20240123/situatsiya-1923068913.html
Ситуация для Киева будет становиться все тяжелее, заявил Песков
Ситуация для Киева будет становиться все тяжелее, заявил Песков - РИА Новости, 23.01.2024
Ситуация для Киева будет становиться все тяжелее, заявил Песков
Ситуация для Киева будет становиться всё тяжелее, а Россия будет выполнять цели специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T19:27
2024-01-23T19:43
киев
украина
россия
дмитрий песков
владимир зеленский
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Ситуация для Киева будет становиться всё тяжелее, а Россия будет выполнять цели специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."У него (Владимира Зеленского - ред.) растут проблемы, они будут дальше расти. И ситуация для Киева будет становиться всё тяжелее и тяжелее. А мы будем продолжать специальную военную операцию до того момента, когда будут выполнены все задачи, которые стоят", - заявил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.
https://ria.ru/20240123/peskov-1923068601.html
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киев, украина, россия, дмитрий песков, владимир зеленский, павел зарубин
Киев, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Павел Зарубин
Ситуация для Киева будет становиться все тяжелее, заявил Песков

Песков: ситуация для Киева будет становиться все тяжелее

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Ситуация для Киева будет становиться всё тяжелее, а Россия будет выполнять цели специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"У него (Владимира Зеленского - ред.) растут проблемы, они будут дальше расти. И ситуация для Киева будет становиться всё тяжелее и тяжелее. А мы будем продолжать специальную военную операцию до того момента, когда будут выполнены все задачи, которые стоят", - заявил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.
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