https://ria.ru/20240123/situatsiya-1923068913.html

Ситуация для Киева будет становиться все тяжелее, заявил Песков

Ситуация для Киева будет становиться все тяжелее, заявил Песков - РИА Новости, 23.01.2024

Ситуация для Киева будет становиться все тяжелее, заявил Песков

Ситуация для Киева будет становиться всё тяжелее, а Россия будет выполнять цели специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T19:27

2024-01-23T19:27

2024-01-23T19:43

киев

украина

россия

дмитрий песков

владимир зеленский

павел зарубин

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Ситуация для Киева будет становиться всё тяжелее, а Россия будет выполнять цели специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."У него (Владимира Зеленского - ред.) растут проблемы, они будут дальше расти. И ситуация для Киева будет становиться всё тяжелее и тяжелее. А мы будем продолжать специальную военную операцию до того момента, когда будут выполнены все задачи, которые стоят", - заявил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

https://ria.ru/20240123/peskov-1923068601.html

киев

украина

россия

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киев, украина, россия, дмитрий песков, владимир зеленский, павел зарубин