https://ria.ru/20240123/shveytsariya-1923063880.html
Лавров проводит встречу с главой МИД Швейцарии Кассисом
Лавров проводит встречу с главой МИД Швейцарии Кассисом - РИА Новости, 23.01.2024
Лавров проводит встречу с главой МИД Швейцарии Кассисом
Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит встречу с министром иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом. РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T19:01
2024-01-23T19:01
2024-01-23T19:01
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ООН, 23 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит встречу с министром иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом. Встреча проходит в закрытом для прессы формате, после встречи министров в формате тет-а-тет состоятся и переговоры в расширенном составе. Лавров в понедельник прибыл в Нью-Йорк для участия в мероприятиях по линии Совета Безопасности ООН. До этого министр посещал Нью-Йорк в сентябре прошлого года для участия в неделе высокого уровня ГА ООН.
https://ria.ru/20240119/peregovory-1922403834.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, швейцария, сергей лавров, оон
В мире, Россия, Швейцария, Сергей Лавров, ООН
Лавров проводит встречу с главой МИД Швейцарии Кассисом
Лавров разговаривает с главой МИД Швейцарии перед встречей в расширенном составе