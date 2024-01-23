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Лавров проводит встречу с главой МИД Швейцарии Кассисом - РИА Новости, 23.01.2024
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19:01 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/shveytsariya-1923063880.html
Лавров проводит встречу с главой МИД Швейцарии Кассисом
Лавров проводит встречу с главой МИД Швейцарии Кассисом - РИА Новости, 23.01.2024
Лавров проводит встречу с главой МИД Швейцарии Кассисом
Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит встречу с министром иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом. РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T19:01
2024-01-23T19:01
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ООН, 23 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит встречу с министром иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом. Встреча проходит в закрытом для прессы формате, после встречи министров в формате тет-а-тет состоятся и переговоры в расширенном составе. Лавров в понедельник прибыл в Нью-Йорк для участия в мероприятиях по линии Совета Безопасности ООН. До этого министр посещал Нью-Йорк в сентябре прошлого года для участия в неделе высокого уровня ГА ООН.
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в мире, россия, швейцария, сергей лавров, оон
В мире, Россия, Швейцария, Сергей Лавров, ООН
Лавров проводит встречу с главой МИД Швейцарии Кассисом

Лавров разговаривает с главой МИД Швейцарии перед встречей в расширенном составе

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис (слева)
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис (слева) - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис (слева). Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 23 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит встречу с министром иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом.
Встреча проходит в закрытом для прессы формате, после встречи министров в формате тет-а-тет состоятся и переговоры в расширенном составе.
Лавров в понедельник прибыл в Нью-Йорк для участия в мероприятиях по линии Совета Безопасности ООН. До этого министр посещал Нью-Йорк в сентябре прошлого года для участия в неделе высокого уровня ГА ООН.
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В миреРоссияШвейцарияСергей ЛавровООН
 
 
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