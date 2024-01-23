https://ria.ru/20240123/shveytsariya-1923063880.html

Лавров проводит встречу с главой МИД Швейцарии Кассисом

Лавров проводит встречу с главой МИД Швейцарии Кассисом - РИА Новости, 23.01.2024

Лавров проводит встречу с главой МИД Швейцарии Кассисом

Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит встречу с министром иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом. РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T19:01

2024-01-23T19:01

2024-01-23T19:01

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ООН, 23 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит встречу с министром иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом. Встреча проходит в закрытом для прессы формате, после встречи министров в формате тет-а-тет состоятся и переговоры в расширенном составе. Лавров в понедельник прибыл в Нью-Йорк для участия в мероприятиях по линии Совета Безопасности ООН. До этого министр посещал Нью-Йорк в сентябре прошлого года для участия в неделе высокого уровня ГА ООН.

https://ria.ru/20240119/peregovory-1922403834.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, россия, швейцария, сергей лавров, оон