https://ria.ru/20240123/shvetsiya-1923097230.html

Парламент Турции одобрил ратификацию членства Швеции в НАТО

Парламент Турции одобрил ратификацию членства Швеции в НАТО - РИА Новости, 23.01.2024

Парламент Турции одобрил ратификацию членства Швеции в НАТО

Великое национальное собрание Турции одобрило ратификацию членства Швеции в НАТО, трансляцию вел гостелеканал TRT Haber. РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T23:06

2024-01-23T23:06

2024-01-23T23:25

в мире

турция

швеция

реджеп тайип эрдоган

йенс столтенберг

нато

евросоюз

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АНКАРА, 23 янв — РИА Новости. Великое национальное собрание Турции одобрило ратификацию членства Швеции в НАТО, трансляцию вел гостелеканал TRT Haber. Как уточняется, из 346 депутатов поддержали инициативу 287, против выступили 55 и четверо воздержались.Решение парламента вступит в силу после подписания указа президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом. Документ опубликуют в официальном печатном органе правительства — Resmi Gazete. У главы государства есть право рассмотреть подписание указа в течение 15 дней.Швеция подала заявку в Североатлантический альянс в мае 2022-го вместе с Финляндией. Последняя 4 апреля прошлого года стала 31-м членом блока. Стокгольм пока не получил окончательного одобрения от Венгрии и Турции. Так, Анкара увязывает ратификацию запроса с выполнением Стокгольмом обещаний по борьбе с терроризмом.Венгрия, в свою очередь, отложила голосование о приеме королевства в НАТО, поскольку Стокгольм подрывал отношения с Будапештом и постоянно выказывал "моральное превосходство".Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, прием Швеции в альянс будет иметь негативные последствия. По его словам, Москва примет меры, аналогичные тем, что разрабатываются в контексте уже состоявшегося вступления Финляндии.

https://ria.ru/20240115/ankara-1921512929.html

https://ria.ru/20240119/shvetsiya-1922329172.html

турция

швеция

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, турция, швеция, реджеп тайип эрдоган, йенс столтенберг, нато, евросоюз