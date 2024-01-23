Парламент Турции одобрил ратификацию членства Швеции в НАТО
TRT Haber: парламент Турции проголосовал за ратификацию членства Швеции в НАТО
© AP Photo / Yves HermanФлаги Турции, НАТО и Швеции на саммите НАТО в Вильнюсе
© AP Photo / Yves Herman
Флаги Турции, НАТО и Швеции на саммите НАТО в Вильнюсе. Архивное фото
АНКАРА, 23 янв — РИА Новости. Великое национальное собрание Турции одобрило ратификацию членства Швеции в НАТО, трансляцию вел гостелеканал TRT Haber.
Как уточняется, из 346 депутатов поддержали инициативу 287, против выступили 55 и четверо воздержались.
Решение парламента вступит в силу после подписания указа президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом. Документ опубликуют в официальном печатном органе правительства — Resmi Gazete. У главы государства есть право рассмотреть подписание указа в течение 15 дней.
Швеция подала заявку в Североатлантический альянс в мае 2022-го вместе с Финляндией. Последняя 4 апреля прошлого года стала 31-м членом блока. Стокгольм пока не получил окончательного одобрения от Венгрии и Турции. Так, Анкара увязывает ратификацию запроса с выполнением Стокгольмом обещаний по борьбе с терроризмом.
В июле Швеция, будучи членом Евросоюза, согласилась способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС в обмен на ратификацию заявки страны в НАТО. При этом генсек альянса Йенс Столтенберг подчеркивал, что вопросы вступления скандинавской страны в блок и присоединения Анкары к союзу "между собой не связаны".
Венгрия, в свою очередь, отложила голосование о приеме королевства в НАТО, поскольку Стокгольм подрывал отношения с Будапештом и постоянно выказывал "моральное превосходство".
Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, прием Швеции в альянс будет иметь негативные последствия. По его словам, Москва примет меры, аналогичные тем, что разрабатываются в контексте уже состоявшегося вступления Финляндии.