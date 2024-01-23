Рейтинг@Mail.ru
Парламент Турции одобрил ратификацию членства Швеции в НАТО - РИА Новости, 23.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:06 23.01.2024 (обновлено: 23:25 23.01.2024)
https://ria.ru/20240123/shvetsiya-1923097230.html
Парламент Турции одобрил ратификацию членства Швеции в НАТО
Парламент Турции одобрил ратификацию членства Швеции в НАТО - РИА Новости, 23.01.2024
Парламент Турции одобрил ратификацию членства Швеции в НАТО
Великое национальное собрание Турции одобрило ратификацию членства Швеции в НАТО, трансляцию вел гостелеканал TRT Haber. РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T23:06
2024-01-23T23:25
в мире
турция
швеция
реджеп тайип эрдоган
йенс столтенберг
нато
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883440994_0:19:3072:1747_1920x0_80_0_0_5771cf5275193f3c99def714aaa41274.jpg
АНКАРА, 23 янв — РИА Новости. Великое национальное собрание Турции одобрило ратификацию членства Швеции в НАТО, трансляцию вел гостелеканал TRT Haber. Как уточняется, из 346 депутатов поддержали инициативу 287, против выступили 55 и четверо воздержались.Решение парламента вступит в силу после подписания указа президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом. Документ опубликуют в официальном печатном органе правительства — Resmi Gazete. У главы государства есть право рассмотреть подписание указа в течение 15 дней.Швеция подала заявку в Североатлантический альянс в мае 2022-го вместе с Финляндией. Последняя 4 апреля прошлого года стала 31-м членом блока. Стокгольм пока не получил окончательного одобрения от Венгрии и Турции. Так, Анкара увязывает ратификацию запроса с выполнением Стокгольмом обещаний по борьбе с терроризмом.Венгрия, в свою очередь, отложила голосование о приеме королевства в НАТО, поскольку Стокгольм подрывал отношения с Будапештом и постоянно выказывал "моральное превосходство".Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, прием Швеции в альянс будет иметь негативные последствия. По его словам, Москва примет меры, аналогичные тем, что разрабатываются в контексте уже состоявшегося вступления Финляндии.
https://ria.ru/20240115/ankara-1921512929.html
https://ria.ru/20240119/shvetsiya-1922329172.html
турция
швеция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883440994_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_a57617437f96b059986ed86256a0e6c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, швеция, реджеп тайип эрдоган, йенс столтенберг, нато, евросоюз
В мире, Турция, Швеция, Реджеп Тайип Эрдоган, Йенс Столтенберг, НАТО, Евросоюз
Парламент Турции одобрил ратификацию членства Швеции в НАТО

TRT Haber: парламент Турции проголосовал за ратификацию членства Швеции в НАТО

© AP Photo / Yves HermanФлаги Турции, НАТО и Швеции на саммите НАТО в Вильнюсе
Флаги Турции, НАТО и Швеции на саммите НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© AP Photo / Yves Herman
Флаги Турции, НАТО и Швеции на саммите НАТО в Вильнюсе. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 23 янв — РИА Новости. Великое национальное собрание Турции одобрило ратификацию членства Швеции в НАТО, трансляцию вел гостелеканал TRT Haber.
Как уточняется, из 346 депутатов поддержали инициативу 287, против выступили 55 и четверо воздержались.
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
Эксперт: Анкаре следует обсудить с НАТО пользу от вступления Швеции
15 января, 22:42
Решение парламента вступит в силу после подписания указа президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом. Документ опубликуют в официальном печатном органе правительства — Resmi Gazete. У главы государства есть право рассмотреть подписание указа в течение 15 дней.
Швеция подала заявку в Североатлантический альянс в мае 2022-го вместе с Финляндией. Последняя 4 апреля прошлого года стала 31-м членом блока. Стокгольм пока не получил окончательного одобрения от Венгрии и Турции. Так, Анкара увязывает ратификацию запроса с выполнением Стокгольмом обещаний по борьбе с терроризмом.

В июле Швеция, будучи членом Евросоюза, согласилась способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС в обмен на ратификацию заявки страны в НАТО. При этом генсек альянса Йенс Столтенберг подчеркивал, что вопросы вступления скандинавской страны в блок и присоединения Анкары к союзу "между собой не связаны".

Венгрия, в свою очередь, отложила голосование о приеме королевства в НАТО, поскольку Стокгольм подрывал отношения с Будапештом и постоянно выказывал "моральное превосходство".
Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, прием Швеции в альянс будет иметь негативные последствия. По его словам, Москва примет меры, аналогичные тем, что разрабатываются в контексте уже состоявшегося вступления Финляндии.
Флаг Швеции в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
Медведев рассказал о деградации правящих кругов в Европе на примере Швеции
19 января, 13:28
 
В миреТурцияШвецияРеджеп Тайип ЭрдоганЙенс СтолтенбергНАТОЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала