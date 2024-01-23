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Торжественная церемония старта Года семьи в России. Прямая трансляция - РИА Новости, 23.01.2024
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17:47 23.01.2024 (обновлено: 17:56 23.01.2024)
https://ria.ru/20240123/semya-1923044859.html
Торжественная церемония старта Года семьи в России. Прямая трансляция
Торжественная церемония старта Года семьи в России. Прямая трансляция - РИА Новости, 23.01.2024
Торжественная церемония старта Года семьи в России. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин выступает на торжественной церемонии открытия Года семьи в России. РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T17:47
2024-01-23T17:56
общество
россия
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Президент России Владимир Путин выступает на торжественной церемонии открытия Года семьи в России.
россия
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4.7
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Торжественная церемония старта Года семьи в России
Торжественная церемония старта Года семьи в России
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общество, россия, видео
Общество, Россия
Торжественная церемония старта Года семьи в России. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин выступает на торжественной церемонии открытия Года семьи в России.
2024-01-23T17:47
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Торжественная церемония старта Года семьи в России. Прямая трансляция

Читать ria.ru в
Президент России Владимир Путин выступает на торжественной церемонии открытия Года семьи в России.
 
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