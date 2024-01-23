https://ria.ru/20240123/semya-1923044859.html
Торжественная церемония старта Года семьи в России. Прямая трансляция
Торжественная церемония старта Года семьи в России. Прямая трансляция - РИА Новости, 23.01.2024
Торжественная церемония старта Года семьи в России. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин выступает на торжественной церемонии открытия Года семьи в России. РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T17:47
2024-01-23T17:47
2024-01-23T17:56
общество
россия
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Президент России Владимир Путин выступает на торжественной церемонии открытия Года семьи в России.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Торжественная церемония старта Года семьи в России
Торжественная церемония старта Года семьи в России
2024-01-23T17:47
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PT13M03S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, видео
Общество, Россия
Торжественная церемония старта Года семьи в России. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин выступает на торжественной церемонии открытия Года семьи в России.
2024-01-23T17:47
true
PT13M03S
Президент России Владимир Путин выступает на торжественной церемонии открытия Года семьи в России.