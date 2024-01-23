https://ria.ru/20240123/semya-1923044859.html

Торжественная церемония старта Года семьи в России. Прямая трансляция

Торжественная церемония старта Года семьи в России. Прямая трансляция - РИА Новости, 23.01.2024

Торжественная церемония старта Года семьи в России. Прямая трансляция

Президент России Владимир Путин выступает на торжественной церемонии открытия Года семьи в России. РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T17:47

2024-01-23T17:47

2024-01-23T17:56

общество

россия

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Президент России Владимир Путин выступает на торжественной церемонии открытия Года семьи в России.

россия

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2024

Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

общество, россия, видео